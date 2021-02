Kilpailuvirasto voi tehdä yllätysiskuja yrityksiin ja toimia kuin poliisi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esitti keskiviikkona 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja kuudelle alan yritykselle ja Isännöintiliitolle.

Maksu perustuu KKV:n selvitykseen, jonka mukaan Isännöintiliittoon kytkeytyy maanlaajuinen isännöintialan hintakartelli.

Selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Tarkoituksena oli korottaa valtakunnallisesti isännöinnin hintatasoa.

Isännöintiliitto kiistää kilpailulain rikkomisen.

Miten Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pääsi epäillyn kartellin jäljille, KKV:n johtaja Maarit Taurula?

”Virasto ei paljasta, mikä yksittäinen seikka oli juuri tämän tutkinnan alkupiste. Yleisesti voin sanoi, että meidän työhön kuuluu seurata todella laajasti eri markkinoita ihan julkisista lähteistä ja medioista, myös internet-seuranta on laajaa. Oma-aloitteista toimintaa on paljon, mutta meille tulee myös vihjeitä. Seuraamme myös eri alojen hintojen kehitystä. Meillä on vihjepankki meidän sivustoilla. Meille saattaa tulla myös virallisia toimenpidepyyntöjä, mutta sellaisesta tässä ei ole kyse.”

Tuliko vihje tässä tapauksessa alan toimijalta?

”On tosiaan mahdollista, että kartellissa mukana ollut voi ilmiantaa kartellin ja saada siten vapautuksen seuraamusmaksusta. Tässä tapauksessa tutkinta ei käynnistynyt tällaisesta ilmiannosta.”

Avaisitko edes hieman, minkä tyyppisestä tiedosta tämä selvitys lähti liikkeelle?

”Kyse oli useammasta purosta. Myös julkisista lähteistä löytyi tietoa. Isännöintiliitto oli julkaissut hintasuosituksia internet-sivuillaan. Itse en ollut ihan alkuvaiheessa tutkinnassa mukana, joten en edes tiedä, minkä perustelujen takia tämä lopulta otettiin tarkempaan seurantaan.”

Onko teillä tietoa, miten kartelli sai alkunsa?

”Meidän näyttö alkaa Roomassa järjestetystä Isännöintiliiton hallituksen tapaamisesta, jota he kutsuivat työseminaariksi.”

Teillä on todistusaineistoa 18 000 sivua. Miten te saitte aineiston kasaan?

”Suurin osa materiaalista kertyy yleensäkin yllätystarkastuksissa, ja tällä kertaa niitä tehtiin yhdeksään kohteeseen. Ne ovat enimmikseen tietoteknisiä tarkastuksia, joissa meidän tutkijat menevät yrityksen tietojärjestelmiin. Sieltä sitä aineistoa kertyy.”

”Sähköpostien osuus on todella iso. Meillä on oikeus tutkia kaikki tietojenkäsittelyn tallenteet muun muassa tietokoneilta tai sähköposteista. Tiettyjä rajauksia siellä on. Yksityisyyden suojan alueelle sekä tiettyyn asianajajan ja yrityksen väliseen kirjeenvaihtoon emme saada mennä.”

Onko KKV:lla poliisin valtuudet?

”Me emme ole poliiseja, eikä nämä ole rikoksia. Me olemme hallintovirkamiehiä, mutta kilpailulaissa on kirjattu meille toimivalta tehdä yllätystarkastuksia, jos on aihetta epäillä kilpailulain rikkomusta. Silloin voimme kävellä sisään tiloihin kysymättä, saammeko tulla käväisemään. Me myös voimme pyytää poliisin virka-apua, jos sille on tarvetta, mutta yleensä sitä ei tarvita eikä tarvittu nytkään. Voimme tehdä myös kotitarkastuksia, mutta niihin pitää olla todella painavat perusteet.”

Saatteko käyttöönne myös verottajan tiedot?

”Laki antaa mahdollisuudet tietojen vaihtoon viranomaisten välillä, ja verottajan kanssa voimme puolin ja toisin vaihtaa tietoa, jos se on välttämätöntä valvonnan toteuttamiseksi.”

Onko KKV:n nyt tekemä esitys verrattavissa poliisin esitutkintaan?

”Me olemme aika lailla samassa asemassa kuin syyttäjä. Syyttäjän tapauksessa poliisi on tehnyt esitutkinnan ja syyttäjä arvioi, onko syytekynnys ylittynyt. Me teemme itse tutkimuksen ja arvioimme ylittyykö kynnys. Sitä ei kutsuta syytteeksi, koska nämä eivät ole rikoksia, mutta aika lailla vastaavasta on kyse.”

”Tuomioistuin lopulta päättää, oliko KKV:n arvio oikea. Ensin asia menee markkinaoikeuteen ja joissain tilanteissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jotkut harvinaiset tapaukset voivat mennä myös EU:n tuomioistuimeen ennakkoratkaisupyynnöllä.”

Miksi kartellit eivät ole Suomessa rikoksia, vaikka ne monessa maassa ovat?

”Kartellit ovat kilpailulain vastaisia, mutta niitä ei ole henkilöiden osalta kriminalisoitu eli ne eivät ole rikoksia. Linjaus on poliittinen ratkaisu. Aika ajoin tätä on pohdittu, mutta on tultu siihen, että tähän soveltuu paremmin hallinnollinen prosessi.”

”Kriminalisointia voisi olla syytä selvittää uudelleen. Se voisi ehkäistä ennalta tapauksia, jos tekijöillä olisi henkilökohtaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia eikä vain nykyiseen tapaan niin, että seuraamukset menevät euromääräisinä työnantajalle. Mehän emme varsinaisesti esitä sakkoa, vaan hallinollista seuraamusmaksua.”

Tällä kertaa esitetty seuraamusmaksu on 22 miljoonaa euroa. Miten te määrittelitte maksun, vaikka sanoitte, ettette tiedä, paljonko asiakkaat ovat kartellin takia kärsineet nousseiden hintojen takia?

”Seuraamusmaksu ei ole suorassa suhteessa vahinkoon, jonka kartelli on aiheuttanut asiakkaille. Hintakartelli on ankarimmin tuomittu kilpailurikkomus. Sen lisäksi otetaan huomioon, kuinka laaja rikkomus on, ja etenkin se, kuinka kauan se on jatkunut.”

Onko teillä taulukko, josta te katsotte seuraamusmaksun?

”Ei. Suomen laissa tämä on määritelty verbaalisella tasolla eli ei ole taulukkoa eikä laskentakaavaa. Yrityksen liikevaihto on siinä keskeisessä asemassa. Suomeenkin on tulossa numeerinen laskentamalli, jolloin ei pitäisi jäädä käsitystä, että nämä ovat ihan hihasta vedettyjä.”

Montako prosenttia liikevaihdosta maksu on?

”Aika isoja maksuja nämä ovat, jos on kyse pitkäkestoisesta toiminnasta. Korkeintaan se voi olla kymmenen prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Isännöintialan tapauksissa esitetyt maksut ovat käytännössä siellä kymmenessä prosentissa.”