Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Realia-konsernille isoimpia seuraamusmaksuja hintakartelliin osallistumisesta.

Suomen suurin isännöintitoimija Realia Group on saamassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaan yli 15 miljoonan euron seuraamusmaksun hintakartelliin osallistumisesta.

KKV esitti keskiviikkona, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle ja Suomen Isännöintiliitolle. Esityksen mukaan Realia-konserniin kuuluvat Realia Services, sen emoyhtiö Realia Group ja pääkonserni Realia Holding joutuisivat maksamaan 13,9 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Lisäksi virasto esittää Realia Servicesille ja Colliers International Finlandille maksettavaksi yli 4,5 miljoonan euron seuraamusmaksuja, koska näiden aiemmin ostamat tai omistamat yhtiöt ovat KKV:n mukaan osallistuneet hintakartelliin. Tästä Realialle on jyvitetty 1,3 miljoonaa euroa.

Seuraamusmaksut on suhteutettu liikevaihtoon.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka runsaasti Realia on hyötynyt hintakartellista. KKV:lla ei ole tietoja siitä, kuinka paljon hinnat ovat käytännössä nousseet. Kansainvälisissä vertailuissa kartellit nostavat yleensä hintoja 10–30 prosenttia.

Isännöintiliitto ja Realia kiistävät KKV:n selvityksen tulokset ja sanovat viraston tekemää tulkintaa virheelliseksi.

”KKV:n tulkinnasta huolimatta liiton toiminnassa tapahtunut viestintä ei ole vaikuttanut hinnoittelupäätöksiimme, jotka aina tehdään omista lähtökohdista ja asiakaskohtaisesti”, Realia Group kertoo tiedotteessaan keskiviikkona.

KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista jo vuonna 2014. Kilpailua rajoittava menettely olisi jatkunut vuoteen 2017.

Pohjoismaisen pääomasijoitusrahaston Altor Fund IV:n omistamaan Realia Group -konserniin kuuluvat Suomessa Realian isännöintiyhtiön eli Realia Servicesin lisäksi asuntovuokraukseen ja toimitilavälitykseen keskittyvä Realia Management, Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys ja Huom Huoneistomarkkinointi.

Isännöintiyhtiön liikevaihto ja liikevoitto ovat myös olleet kasvussa vuosina 2016–2019. Tuoreempia tietoja ei tällä hetkellä ole saatavilla. Realian isännöinti on ostanut viime vuosina useita eri pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa toimivia isännöintitoimistoja.

Lisäksi yhtiön sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut kyseisinä vuosina erinomainen. Toiminnan suhteellinen kannattavuus on siis ollut vahva. Vuosina 2016–2019 sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut yli 40, ja toissa vuonna se oli liki 50 prosenttia.

Realian asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi rahastoyhtiöitä, pankkeja, asunto-osakeyhtiöitä ja kuluttajia. Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Elo. Molemmat eläkeyhtiöt tekevät Realian kanssa yhteistyötä omistamiensa kiinteistöjen vuokrauksessa.

Ilmarisen kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja Tomi Aimonen kertoo, että eläkeyhtiö hoitaa kiinteistöjensä isännöinnin itse. Realia-yhteistyö liittyy asuntojen ja toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen ylläpidon ohjaamiseen. Ilmarinen tekee näissä toiminnoissa yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien kanssa.

Aimosen mukaan KKV:n esityksen vaikutukset kohdistuvat enimmäkseen taloyhtiöihin, joissa omistus on hajautettu osakkaiden eli asuntojen omistajien kesken. Vielä ei ole selvää, onko esityksellä vaikutuksia Ilmarisen sopimuksiin.

”Päätös kohdistuu eri palvelutuotantoon, mutta meidän täytyy tarkemmin tutustua siihen. Sanoisin, että institutionaalisiin kiinteistösijoittajiin tällä ei ole isoa vaikutusta.”

Aimonen kuvailee, että Ilmarisen kaltaisen kiinteistösijoittajan näkökulmasta markkinoilla on käynnissä aito kilpailu vuokraamisen ja ylläpidon ohjaamisessa.

”Markkinassa on tapahtunut konsolidaatiota, mutta siellä on valinnanvaraa.”

KKV esittää seuraamusmaksuja Isännöintiliiton, Realian ja Colliersin lisäksi Isännöinti Ilkka Saariselle, OP Koti Kainuulle, Oulun Kiinteistötiedolle ja Suomen Kiinteistöhallinnalle sekä Reim Groupille ja Reim Hämeenlinnalle. Isännöintiliiton seuraamusmaksuksi esitetään 73 000:ta euroa. Muut esitetyt maksut ovat vaihtelevat suuruudeltaan noin 220 000 eurosta 1,7 miljoonaan euroon.

Kaikissa näissä tapauksissa on KKV:n mukaan kyse vakavasta kilpailurikkomuksesta. Alan voimakkaan keskittymisen vuoksi osa yrityksistä on tunnettu aiemmin eri nimillä, kuten Arenna ja Ovenia. Oulun Kiinteistötieto ja Suomen Kiinteistöhallinta tunnetaan paremmin nimellä Kiinteistö-Tahkola.