EK:n selvitys: Seinäjoki on edelleen yritystoiminnalle vetovoimaisin seutu koko Suomessa

EK:n selvityksessä sijalla kaksi oleva Rauma kuroi välimatkaa umpeen kärkiseutuun Seinäjokeen.

Seinäjoen seutukunta on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Kuntaranking-selvityksen mukaan Suomen vetovoimaisin paikka yritystoiminnalle. Seutukuntaan kuuluvat Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki.

Seinäjoen seutu päätyi listauksen kärkeen jo viidettä kertaa. Myös toisena listauksessa oleva Rauma oli edellisessä selvityksessä samalla sijalla. EK:n mukaan Seinäjoen ja Rauman välinen ero on kuitenkin kuroutunut jonkin verran umpeen kahden vuoden väkein toteutettavassa selvityksessä.

Salo nousi selvityksessä sijalla kolme ohittaen Turun, Helsingin ja Jyväskylän, jotka nyt päätyivät sijoille 4–6. Vertailun häntäpää sen sijaan painottuu Itä- ja Kaakkois-Suomeen. Itä-Suomen alueista parhaiten pärjäsi sijalle yhdeksän päässyt Joensuu.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, että selvityksessä näkyy merkittävä ero Länsi- ja Itä-Suomen seutukuntien välillä.

”Kehityksestä on syytä olla huolissaan. Länsi-Suomessa on nähtävissä kasvua ja Itä-Suomessa tilanne taas on huolestuttavampi”, Häkämies sanoo Kuntaranking-listauksen julkistamistilaisuudessa.

EK:n selvitys on tehty yrityksille suunnatun kyselyn sekä aluekohtaisten kuntatalous- ja yrittäjyystilastojen pohjalta. Vertailuun on otettu mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa.

Alueen sijoitukseen listauksessa vaikuttavat yritysten arvioissa erityisesti kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys, oman alueen julkiset yrityspalvelut sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen.

Kärkikuusikon jälkeen yritystoiminnalle vetovoimaisimmat seutukunnat ovat Kokkola, Tampere, Joensuu ja Vaasa.

EK:n mukaan selvityksen isoimmat tulosparantajat sijaitsevat Kajaanin ja Ylä-Savon seuduilla. EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen sanoo, että Kajaani on hyötynyt korona-ajasta sikäli, että alueen sijainnin arvostus yrityksissä on kohonnut. Sen sijaan esimerkiksi Helsingissä koronarajoitukset ovat olleet monia paikkakuntia tiukempia, jolloin sijainnin arvostus on vähentynyt.

Huovinen sanookin, että vaikka idän ja lännen erot ovat olemassa, löytyy myös poikkeuksia.

”Lounais-Suomen seutukunnista Pori jää kärkikymmenikön ulkopuolelle ja idästä taas Joensuu pääsee kärkikymmenikköön.”

Kaiken kaikkiaan yritysten arvion mukaan oman kotikunnan yritysilmasto on heikentynyt selvästi vuoden 2019 jälkeen. EK:n mukaan kasvanut kriittisyys johtuu koronakriisistä. Pienempien paikkakuntien ja kehyskuntien yritykset antoivat kuntapäättäjille suopeammat arviot kuin isommissa kaupungeissa. Enemmistö yrityksistä myös arvioi paikallisen elinkeinopolitiikan, sijaintipaikan sopivuuden ja yleisen yritysilmapiirin pääasiassa positiivisena.

”Voimakkain tyytymättömyys kohdistui julkisen sektorin ja yritysten väliseen työnjakoon palvelutuotannossa. Erityisesti pitkän linjan yrittäjät kokivat jäävänsä yrityspalveluiden väliinputoajiksi, jos kunnat panostavat liian yksipuolisesti joko käynnistysvaiheen yrityksiin tai suuryrityksiin. Myös osaajapula on yleistä”, EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen sanoo EK:n tiedotteessa.

EK:n Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa 2 117 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa käytettiin vuoden 2020 aluejakoa.

Vertailussa olivat mukana jo mainittujen seutukuntien lisäksi Hämeenlinna, Kemi-Tornio, Kotka-Hamina, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Raasepori, Rovaniemi ja Savonlinna.