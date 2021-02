Tehtaan rakentaminen kestänee 2,5 vuotta. Sen merkitystä korostaa, että laitteistot tulevat kotimaiselta Valmetilta.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Tehdas korvaa Kemin nykyisen vanhentuneen sellutehtaan.

Tehdas sai ympäristöluvan joulukuun puolivälissä ja yhtiö lupasi tuolloin tekevänsä investointipäätöksen alkuvuodesta. Tehtaan merkitystä Suomen taloudelle korostaa se, että tehtaan laitteistot toimittaa Valmet. Metsä Group arvioi tehtaan kotimaisuusasteeksi noin 70 prosenttia.

Biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi korkea, 250 prosenttia.

Tämä tekee tehtaasta myös ison uusiutuvan sähkön myyjän. Metsä Groupin mukaan Kemin ja Äänekosken sellutehtaat tuottavat yhteensä noin viisi prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä.

”Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, pitkäkestoisesti hiiltä sitovien puutuotteiden tuotannon lisääminen, fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaaminen puupohjaisilla tuotteilla, fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvu”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo tiedotteessa.

Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta. Puunhankinta Kemin tehtaalle laajenee jatkossa Ruotsiin, josta arvioidaan hankittavan vuosittain noin miljoona kuutiometriä puuta.

Kemin tehdas lisää Suomen vuotuista vientiä Metsä Groupin mukaan noin puolella miljardilla eurolla, ja vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa.

Uusi tehdas turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.

Merkittävä osa biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä Board nostaa biotuotetehtaan rakentamisen myötä kapasiteettiaan. Tehtaan kehittämiseen käytetään arviolta noin 67 miljoonaa euroa. Investointi muun muassa vähentää merkittävästi tehtaan veden ja energian käyttöä.

Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2 500 henkilöä.

Tehtaan rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on arviolta 10 000 henkilötyövuotta, joista puolet tehdään Kemissä.

Hämälä kiittelee tiedotteessa Suomen valtiojohdon ja hallinnon toimia investoinnin edistämiseksi. Valtio on lupautunut muun muassa parantamaan kuljetusyhteyksiä. Valtion toimet tai toimettomuus investointien houkuttelemisessa ovat olleet erityisesti kilpailija UPM:n hampaissa kuluneen vuoden aikana.

”Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä ministerien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen”, Hämälä sanoo tiedotteessa.

Metsä Group on investoinut viime vuosina suuria summia Suomen tehdaskapasiteettiin. Ennen Kemiä edellinen historiallisen suuri sellutehdasinvestointi tehtiin Äänekoskelle.

Vuonna 2017 valmistunut tehdas tekee havu- ja koivusellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa Äänekosken sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Kemin tehtaan valmistuminen kasvattaa sellun osuutta metsäteollisuuden tuotannosta ja viennistä huomattavasti.

Kemin keskusta. Taustalla nykyinen Metsä Fibren Kemin tehdas.­