Konkurssit

Muun muassa kuntoutuspalveluita tarjoava Verve ostaa Vastaamon psykoterapiapalvelut. Kauppa vaatii vielä Vastaamon velkojien hyväksynnän.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin. Helsingin käräjäoikeudesta vahvistetaan, että konkurssihakemus on jätetty tänään.

Yhtiön tilannetta arvioinut selvitysmies on samalla tehnyt esisopimuksen yhtiön liiketoiminnan myymisestä kuntoutus- ja terapiapalveluita tarjoavalle Vervelle. Kaupan hyväksyntä vaatii vielä konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksynnän.

Selvitysmiehen mukaan keskustelut Vastaamon suurimpien velkojien kanssa aloitettu. Tavoitteena on, että asiakastyö Vervessä alkaa 2. maaliskuuta.

”Vastaamossa on tehty todella hienoa ja arvokasta työtä, joten on tärkeätä, että tämä työ pääsee jatkumaan. Tietomurto on ollut asiakkaille ja työntekijöille suuri järkytys, ja nyt on tärkeätä saada luottamus palautettua”, KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Vastaamo asetettiin selvitystilaan tammikuun lopussa. Talousvaikeuksien taustalla on lokakuussa paljastunut tietomurto, jossa Vastaamon asiakkaiden potilastietoja päätyi hakkerin haltuun ja niitä vuodettiin verkkoon.

Verve kertoo tiedotteessa, että Vastaamon työntekijät siirtyvät sen leipiin.

Verve korostaa, että Vastaamon tietojärjestelmät eivät siirry Verven käyttöön.

”Verveen vanhoina työntekijöinä siirtyvät työntekijät siirtyvät käyttämään Verven tietojärjestelmiä ja työkaluja. Psykoterapiassa käytettävä ohjelmisto kuuluu Valviran luokittelemaan A-luokkaan, joka on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti”, yhtiö kertoo.

Asiakas- ja potilastiedot eivät myöskään siirry Verveen.

”Asiakkaiden kannattaa sopia oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta Vervessä. Tällöin asiakkuus aloitetaan Vervessä puhtaalta pöydältä, Verven A-luokan Kanta-yhteensopivassa asiakastietojärjestelmässä.”