Taloyhtiö voi vaikuttaa isännöitsijätodistuksen hintaan tai hinnan kehitykseen solmiessaan isännöinti­sopimusta.

Asuntokaupassa tarvittavan isännöitsijäntodistuksen hinta voi vaihdella suuresti palveluntarjoajien välillä. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kehottaakin taloyhtiöitä kiinnittämään huomiota asiaan isännöitsijän kilpailutuksessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti keskiviikkona Isännöintiliitolle ja useille isännöintialan yrityksille yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja maanlaajuiseen hintakartelliin osallistumisesta. Jos markkinaoikeus päättää tuomita tahot seuraamusmaksuihin, suurimmat niistä, yli 15 miljoonaa euroa, lankeaisivat Realialle.

KKV:n selvityksen mukaan kartelli on keskittynyt erityisesti erilliskorvauksiin, joiden hinnat ovat nousseet merkittävästi viime vuosina. Sen sijaan kiinteät kuukausihinnat ovat keskimäärin jopa laskeneet. Erillisveloituksiin kuuluvat esimerkiksi isännöitsijän kilometrikorvaukset, valokopiot ja isännöitsijäntodistukset.

HS:n näkemien asiakirjojen mukaan Realia on tammikuussa 2021 lähettänyt helsinkiläisen taloyhtiön osakkaalle isännöitsijäntodistuksen, jonka hinta on 161,85 euroa. Itse todistuksen arvonlisäverollinen hinta on 154,5 euroa ja toimitusmaksua on mukana 7,35 euroa.

Laskutetussa isännöitsijäntodistuksessa ovat mukana tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, yhtiöjärjestys, kunnossapitotarveselvitys ja energiatodistus.

Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell toteaa, että Realian isännöitsijän­todistuksen hinta kuulostaa korkealta.

”Tuo 160 euroa on jo posketon summa, vaikka ei se todistuksen kokoaminen ihan nappia painamalla tapahdu”, Beurling-Pomoell sanoo.

Realiasta kerrotaan HS:lle, että yli 160 euroa maksanut isännöitsijäntodistus on laajin vaihtoehto, eli mukana ovat liitteet. Realian mukaan kustannuksia kertyy muiden muassa siitä, että osa tiedoista joudutaan keräämään ja vahvistamaan manuaalisesti.

Lisäksi isännöitsijällä on rekisterin ylläpitoon liittyviä vastuita, joista syntyy hallinnollisia kuluja.

Realiassa halvin isännöitsijäntodistus on pankkia tai perunkirjoitusta varten hankittava todistus, joka maksaa noin 110 euroa. Tässä vaihtoehdossa ei ole mukana esimerkiksi talousarviota tai kunnossapitotarveselvitystä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijäntodistuksesta ”voidaan periä hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu”.

Kiinteistöliiton viime keväänä tekemän selvityksen mukaan isännöitsijäntodistuksen mediaanihinta on ollut 100 euroa. Selvityksen hintoihin kuuluvat arvonlisävero sekä liitteet eli tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, yhtiöjärjestys ja energiatodistus.

Todistuksen mediaanihinta oli noussut 4,2 prosenttia vuodesta 2017. Vielä vuonna 2010 todistuksen mediaanihinta oli 70 euroa.

”Todistusten hinnat ovat puhuttaneet pitkään. Muutamia vuosia sitten hinnat olivat enintään sata euroa jos sitäkään, eli hinnat ovat nousseet valtavasti. It-järjestelmien kehittymisen myötä todistuksen kokoamisen pitäisi olla kaiken logiikan mukaan aiempaa halvempaa”, Beurling-Pomoell sanoo.

KKV:n mukaan hintakartelliin myös osallistunut Kiinteistö-Tahkola kertoo sivustollaan, että yhtiöltä tilattava isännöitsijäntodistus asunnon myyntiin tarvittavine liitteineen maksaa 102 euroa, johon sisältyvät verot ja laskutuskulu.

Realia ei ota kantaa keskiarvoa korkeampaan hinnoitteluunsa tai muiden palveluntarjoajien hintoihin.

Kuluttajaliitto julkaisi KKV:n selvityksen jälkeen tiedotteen, jossa kehotetaan taloyhtiöitä nyt kilpailuttamaan isännöintipalvelut. Beurling-Pomoellin mukaan myös isännöitsijätodistusten ja muiden erillisveloitusten suuruuteen kannattaa kiinnittää huomiota kilpailutuksessa.

Beurling-Pomoell korostaa, että KKV:n esityksenkin mukaan hinnankorotuspaineet ovat kohdistuneet nimenomaan lisäpalveluihin.

”Rahastamisen juoni piilee lisäpalveluissa. Kannustan siihen, että yhtiöt selvittävät ja kirjaavat sopimuksiin isännöitsijäntodistuksen hinnan ja sen, onko hinnan nostamiselle mitään kattoa. Hinta ei voi vain koko ajan kohtuuttomasti kasvaa.”

Taloyhtiön osakkaan on pakko tilata isännöitsijäntodistus taloyhtiön valitsemalta isännöintitoimijalta. Yksittäisellä osakkaalla ei siis ole mahdollisuuksia vaikuttaa hintoihin jälkikäteen.

Siksi osakkaiden kannattaa Beurling-Pomoellin mukaan osallistua aktiivisesti taloyhtiöihin asioihin ja varmistaa, että kilpailutuksissa otetaan huomioon myös muut kuin kiinteät isännöintipalkkiot. Isännöitsijäntodistusten kustannukset jäävät yksittäisten osakkaiden erikseen maksettavaksi, kun taas taloyhtiö maksaa vastikkeiden kautta muut isännöintipalkkiot.

KKV:n esitys ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että kyseessä olevat isännöitsijät tuomitaan markkinaoikeudessa sakkoihin.

”Voi mennä hyvinkin pitkä aika ennen kuin oikeus sanoo mitään. Asukkaiden ja taloyhtiöiden ei silti tarvitse odottaa tumput suorina. Ilman muuta kannattaa lähteä välittömästi kilpailuttamaan”, Beurling-Pomoell sanoo.