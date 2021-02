Vakuutukset

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että korvauskiistan haluttiin antaa mennä oikeuden ratkaistavaksi sen poikkeuksellisuuden takia.

58 ravintola-alan yritystä haastaa vakuutusyhtiö Pohjolan oikeuteen saamatta jääneiden epidemiakorvausten takia.

Yrityksiä edustava asianajaja Mika Laapotti asianajotoimisto Magnussonista kertoo jättävänsä asiaa koskevan haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen perjantaina. Sivuja hakemuksessa on hänen mukaansa lähes 15 000.

Yritykset katsovat, että niillä on ollut oikeus vakuutuskorvauksiin Pohjolalta, kun ravintolatoimintaa on rajoitettu koronaviruksen vuoksi eri aikoina ja eri määräyksiin perustuen.

”Me haemme tässä vahvistustuomiota eli että oikeus katsoisi, että asiakkaillamme on oikeus saada Pohjolalta korvauksia, että heille on siis sattunut korvattava vakuutustapahtuma”, Laapotti sanoo.

Oikeusprosessissa on mukana yrityksiä kautta Suomen ja laajasti ravitsemusalalta. Yritykset katsovat Laapotin mukaan olevansa oikeutettuja korvauksiin, jotka vaihtelevat viisinumeroisista summista seitsemännumeroisiin summiin.

HS kertoi tapauksesta viimeksi tammikuussa, kun Pohjola oli alkanut irtisanoa epidemiavakuutuksiaan muuttaakseen vakuutusehtoja koronakriisin jälkimainingeissa.

OP-ryhmään kuuluva Pohjola on käynyt kiistaa korona-ajan epidemiaturvastaan jo pidempään.

Vakuutuslautakunta Fine suositteli viime marraskuussa, että Pohjola maksaisi sen kautta keskeytysvakuutuksen ottaneille ravintoloille korvauksia koronaviruspandemian aiheuttamien tulonmenetysten takia kesäkuun alusta lähtien.

Syynä oli yksinkertaistaen se, että Pohjolan keskeytysvakuutuksen ehdoissa viitattiin korvausperusteena nimenomaan tartuntalain perusteella tehtäviin toiminnan rajoituksiin, joihin ravintolarajoitukset perustuivat kesäkuusta alkaen.

Ennen kesäkuuta ravintoloiden toimintaa rajoitettiin esimerkiksi erilaisilla viranomaissuosituksilla ja ravintolat keväällä sulkeneella muutoksella majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Näitä rajoituksia Pohjolan ehdot eivät Finen tulkinnan mukaan kattaneet.

Fine otti kantaa asiaan saatuaan lukuisia valituksia Pohjolan epäämistä korvauksista. Muilla vakuutusyhtiöillä epidemiavakuutukset ovat sen mukaan olleet pääsääntöisesti sellaisia, etteivät ne ole soveltuneet koronaviruksen kaltaisiin tilanteisiin.

Pohjola on katsonut Finen suosituksen vastaisesti, ettei sillä ole velvollisuutta maksaa korvauksia epidemiasta johtuvista keskeytysvahingoista.

Yhtiön mukaan keskeytysvakuutusta ei ole tarkoitettu koronaviruksen aiheuttamaan yleiseen pandemiatilanteeseen, jossa valtion taholta määrätään laajamittaisia liiketoimintojen sulkemisia.

Se, ettei OP ole halunnut noudattaa Finen ratkaisua, on poikkeuksellista. Tavallisesti ratkaisuja on alalla noudatettu.

”Päätimme antaa asian mennä tuomioistuimen ratkaistavaksi, koska kyseessä on hyvin poikkeuksellinen ja komplisoitu asia. Käyttämiemme parhaiden asiantuntijoiden mukaan Finen arviointi vakuutusehtojen tulkinnasta on virheellinen”, sanoo OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

”Kyseessä on tilanne, joka liittyy pandemiaan ja siihen liittyvään poikkeuslainsäädäntöön, ja katsomme, että on parasta, että asia harkitaan mahdollisimman korkealla tasolla. Rahallisesti kyseessä ei ole OP-ryhmän kokoon nähden valtava asia, mutta on tärkeä punnita, millainen merkitys vahinkovakuutuksen kattavuudelle annetaan tällaisessa tilanteessa”, hän sanoo.

Myöskään Pohjolan oikeuteen haastavat yritykset eivät pidä Finen ratkaisua oikeana.

Kantajat katsovat, että niillä olisi ollut – Finen suosituksesta poiketen – oikeus korvauksiin myös kesäkuuta edeltävältä ajalta, eli ajalta, jolloin ravintolat olivat käytännössä kiinni. Kantajat katsovat myös, että niillä olisi ollut oikeus korvauksiin myös määräysten aiheuttamista yleisötilaisuuksien peruuttamisista.

Yleisötilaisuuksien perumisista Pohjola on maksanut tietyissä tapauksissa korvauksia.

”Finen kanta oli se, että kun sulkumääräykset annettiin keväällä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain perusteella, niin se ei oikeuta korvauksiin, koska vakuutusehdossa mainitaan tartuntatautilaki. Meidän mielestämme vakuutuspykälä ei edellytä sitä, että määräys olisi annettu tartuntatautilain perusteella, vaan määräyksen tulee ainoastaan perustua tartuntatautilakiin. Toki korvattavuudelle tullaan esittämään muitakin perusteita”, Laapotti sanoo.

Hänen toivomuksenaan on se, että käräjäoikeus käsittelisi nyt nostettavia tapauksia samanaikaisesti. Tuomiota asiassa odotetaan luultavasti vasta ensi vuoden puolella.