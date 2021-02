”Totuushan on, että Lestijärven kunnan itsenäisyys ja tulevaisuus on nyt tämän hankkeen myötä turvattu”, arvioi kunnanjohtaja Esko Ahonen.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan Suomeen odotetaan valmistuvan tänä vuonna 990 megawatin verran uutta tuulivoimakapasiteettia. Kuva on Iistä Tuuliwatin tuulivoimapuistosta.­

Ensi vuonna korkeat tuulimyllyt vihdoin nousevat Lestijärven metsäisiin maisemiin Keski-Pohjanmaalla. Tuulivoimaa on haviteltu pienen maaseutukunnan talouden pelastajaksi jo vuodesta 2011, kun selvitys osoitti alueen tuulisuuden suotuisaksi energian tuotantoon.

Jopa 240 metrin korkeuteen kohoavien 72 voimalan kokonaisteho on noin 400 megawattia. Valtakunnan verkkoon ne kytketään vuonna 2023.

Tuulivoiman tulossa Lestijärvelle on ollut mutkia matkassa, ja vasta nyt on varmistunut, että Suomen suurinta tuulivoimalaa aletaan tänä vuonna rakentaa. Ruotsalainen uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja rakennusyhtiö YIT ilmoittivat sopimuksesta perjantaina.

”Onhan tämä niin iso asia, että sitä voi verrata lottovoittoon”, iloitsee hankkeen varmistumisesta ja investoijan löytymisestä kunnanjohtaja Esko Ahonen.

”Totuushan on, että Lestijärven kunnan itsenäisyys ja tulevaisuus on nyt tämän hankkeen myötä turvattu”, Ahonen sanoo.

Ahosen johtama kunta on 717 asukkaallaan Manner-Suomen toiseksi pienin Luhangan jälkeen. Asukaslukua on yritetty ylläpitää erityisen vauvarahan turvin niin, että kouluun on riittänyt lapsia.

Tuulivoimasta kertyviä verotuottoja on määrä käyttää myös uuden koulun rahoitukseen. Koulu on jo rakenteilla ja valmistuu huhtikuussa.

Kunnassa on laskettu, että tuulipuisto tuottaa kunnalle kiinteistöveroa noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa 3 500:a euroa asukasta kohti.

”Kädenojennuksena kuntalaisille voimme myös laskea veroprosenttia nykyisestä 21:sta ainakin 18:aan tulevina vuosina. Olenkin sanonut, että Lestijärvestä tulee toinen Suomen Kauniainen”, Ahonen heittää.

Tosin Ahonen itse ei ole veroprosentin mahdollisesta laskemisesta enää päättämässä, sillä hän aikoo jäädä eläkkeelle 1. heinäkuuta, ja uusi kunnanjohtaja on jo haussa.

Ahonen haki ja valittiin Lestijärven kunnanjohtajaksi vuonna 2012 pudottuaan eduskunnasta edellisenä vuonna. Keskustan kansanedustajana hän oli kaksi kautta vuodesta 2003 alkaen.

Tuulipuiston saamiseksi Lestijärvelle Ahonen ryhtyi ponnistelemaan oitis: ”Heti vuonna 2013 tehtiin kaavoitussopimus, mutta kaavojen laillisuutta on tutkittu niin hallinto-oikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessakin.”

Alkuvuodesta 2018 KHO hylkäsi valitukset, ja nyt hankkeen kaavoitus ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset.

”Vuoden sisällä kuokat isketään maahan”, Ahonen luottaa yhtiöiden sanaan. Aiemmin alueella on tehty lähinnä pohjatutkimuksia.

Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on Ahosen mukaan 1 400 henkilötyövuotta, eli vuosittain rakennustöissä olisi noin 350 työntekijää.

Myöhemmin huoltotöissä olisi Ahosen arvion mukaan 30–50 henkeä. ”Sekin on pienessä kunnassa iso määrä”, Ahonen sanoo.

Pohjavesivaroistaan ja erämaaluonnostaan kuulussa kunnassa on entuudestaan esimerkiksi virvoitusjuomatehdas. ”Mehän olemme väkilukuun suhteutettuna Suomen yritysrikkain kunta”, Ahonen sanoo.