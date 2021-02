130 vuotta Fazerin omistajasuku on pitänyt yhtiön poissa pörssistä, ja hyvästä syystä – Miksi mieli nyt muuttui?

Konsernijohtaja sanoo, ettei yhtiö vielä valmistele konkreettista listautumista.

Perinteikäs perheyhtiö Fazer pudotti tällä viikolla uutispommin: torstaina tulosjulkistuksen yhteydessä yhtiö avasi oven mahdolliselle pörssilistautumiselle.

”Meillä on kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa”, yhtiö kertoi tulostiedotteessa.

Fazer on niitä yhtiöitä, joiden listautumista on toivottu pitkään. Tunnettu, perinteikäs kuluttajatuoteyhtiö voisi tuoda uutta eloa Helsingin pörssiin, jossa laajasti kiinnostaneita listautumisia on ollut viime vuosina harvassa.

Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.­

Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum kuitenkin toppuuttelee toiveita nopeasta listautumisesta.

”Emme juuri nyt työstä konkreettista listautumista”, hän sanoo.

”Halusimme vain ilmoittaa, että osana meidän strategisia vaihtoehtoja ja kasvusuunnitelmia listautuminen saattaa jossain vaiheessa olla mahdollinen. Syy, miksi tämä tuotiin nyt tällä tavoin esiin on, että kun työstämme erilaisia skenaarioita talon sisällä ja neuvonantajien kanssa, vaarana on, että tieto tulee esiin jotain toista kautta. Halusimme vain varmistaa, että tarina on meidän eikä kenenkään muun.”

Vitzthum ei halua antaa mitään aikajännettä mahdolliselle listautumiselle. Hänen mukaansa ajankohtaan vaikuttaa niin moni asia.

”On erittäin vaikea spekuloida sillä, milloin listautuminen voisi tapahtua.”

Fazerin perustaja Karl Fazer avasi kahvilansa Helsinkiin vuonna 1891.­

Listautumisaikeiden kertominen julkisuuteen herättää ennen kaikkea yhden kysymyksen: Miksi?

Pian 130 vuotta yhtiö on tahkonnut rahaa omistajasuvulle, ja suku on saanut päättää yhtiön asioista. Verotuskin suosii yhtiön pitämistä poissa pörssistä: listaamattomasta yhtiöstä omistajat saavat nostaa osan osingoista verottomana. Nollakorkojen aikana pörssi ei myöskään ole ainoa väylä hakea ulkopuolista rahoitusta, vaan halpaa rahaa saa myös pankeilta ja pääomasijoittajilta.

Lisäksi Fazer onnistui myymään henkilöstöravintolansa juuri ennen koronakriisin alkua, ja nettosi kaupasta yli 400 miljoonaa euroa. Yhtiö on käytännössä velaton.

Yhtiö itse perustelee listautumisaikeita mahdollisilla yrityskaupoilla. Uuden strategiansa mukaan Fazer pyrkii Pohjois-Euroopassa merkittäväksi kasvispohjaisten elintarvikkeiden tuottajaksi. Se etsii nyt mahdollisia yritysostokohteita, jotka auttavat sitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

”Karkeasti ottaen ostokohteet voidaan jakaa kahteen koppaan: niihin yhtiöihin, jotka tuovat lisää osaamista ja mielenkiintoisia tuotteita, ja niihin, jotka auttavat meitä kansainvälistymisessä. Ideaalitilanteessa molemmat yhdistyvät samaan yhtiöön”, Vitzthum sanoo.

Yhtiö on sijoittanut pieniin kasvuyrityksiin ja ostanut paikallisia toimijoita kuten Yosan ja Kaslinkin. Edessä voi kuitenkin olla paljon suurempia kauppoja.

”Kunnianhimo on erittäin korkealla. Jossain vaiheessa, jotta yritysostot ovat mahdollisia, voi olla, että kenties haluamme hakea pääomia ulkopuolelta. Siinä yhteydessä listautuminen voisi olla yksi mahdollisuus.”

Fazerin makeistehdas sijaitsi alkujaan Mestarikorttelissa Helsingin Punavuoressa.­

Suuret yritysjärjestelyt on huomattavasti helpompi toteuttaa, mikäli yritys on pörssilistattu, sanoo Taaleri Varainhoidon osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä.

Sen sijaan, että Fazer joutuisi maksamaan koko kauppahinnan käteisenä, se voi käyttää kauppatavarana omia osakkeitaan. Näin ostettavan yrityksen omistajatkin voivat päästä osalliseksi uutta yritystä.

Heikkilä pohtii, että listautumisoven avaaminen voi kertoa myös siitä, että omistajasuvun sisällä on erilaisia näkemyksiä yrityksen tulevaisuudesta.

”Omistajuus voi olla aika hajautunut, ja siellä voi olla erilaisia intressejä. Iso yrityskauppa muuttaisi myös yrityksen riskiprofiilia aika lailla. Listautuminen mahdollistaisi irtaantumisen omistuksesta läpinäkyvään markkinahintaan”, Heikkilä sanoo.

Heikkilä sanoo, että kertomalla listautumisaikeista julkisuuteen yritys antaa vahvan viestin.

”Yhtiöltä on vuosikausia kyselty, milloin he listautuvat. Nyt he kertovat siitä itse julkisuuteen. He tietävät, että siitä tulee uutinen. Ei se ole heitto, että ’voisihan tuota listautumista harkita’.”

Elintarvikealalla on käynnissä valtava murros. Kasvispohjaisten elintarvikkeiden menekki kasvaa kohisten.

Fazer näkee tässä mahdollisuuden kasvaa kokoluokkaa suuremmaksi yhtiöksi.

”Nyt kun kuluttajat ovat murroskohdassa ja kuluttajatrendit muuttuvat nopeammin kuin koskaan, se vaatii myös uudenlaisia elintarvikkeita. Kasvis- ja vegaanibuumi ja terveystrendi edellyttävät elintarviketeollisuudelta suurempaa innovatiivisuutta, ja siihen me olemme valmiita tarttumaan”, Vitzthum sanoo.

Yhtiö rakentaa tulevaisuuttaan kauran varaan. Parhaillaan yhtiö laajentaa kauramyllyjensä kapasiteettia Lahdessa ja Lidköpingissä. Lahden kauraksylitolitehdas valmistuu keväällä.

Uudet elintarvikkeet sisältyvät yrityksen Lifestyle Foods -segmenttiin, josta povataan tärkeää kasvun lähdettä.

”Tämä on valtava mahdollisuus ja iskun paikka. Haluamme transformoitua erilaiseksi yhtiöksi kuin mitä Fazer on perinteisesti ollut. Se tarkoittaa, että rakennamme niiden vahvuuksien päälle, joita meillä on, mutta kehitämme samalla tulevaisuuden ruokia”, Vitzthum sanoo.