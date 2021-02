Metsäteollisuuden tuottama arvonlisä on samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten. ”Meillä ei ole kauheasti varaa näitä investointeja valikoida.”

Metsä Group kertoi torstaina rakentavansa Kemiin 1,6 miljardilla eurolla uuden sellutehtaan. Kyseessä on metsäteollisuuden historian suurin investointi. Näkymä Kemin keskustasta tehdasalueelle syksyllä 2019.­

Suomesta korjataan vuosittain puuta teollisuuden tarpeisiin yli 60 miljoonaa kuutiota. Se vastaa yli 120:tä miljoonaa täysikasvuista mäntyä, vaikka todellisuudessa mukana on tietysti monenlaista ja kaikenkokoista puuta.

Puu on arvokas raaka-aine. Esimerkiksi karuilla kangasmailla viihtyvä mänty kasvaa järeäksi tukkipuuksi 80–120 vuodessa. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä kauemmin kasvu kestää.

Ei siis ole yhdentekevää, mihin puu käytetään.

Metsä Group kertoi torstaina rakentavansa Kemiin 1,6 miljardilla eurolla uuden sellutehtaan. Se on metsäteollisuuden historian suurin investointi. Itse asiassa se on koko Suomen teollisuushistorian suurin investointi, jos ydinvoimahankkeet jätetään pois laskuista.

Heti uutisen julkistamisen jälkeen alkoi kuulua myös kriittisiä ääniä. Miksi Suomen metsät keitetään pienen jalostusarvon selluksi, joka viedään Kiinaan jatkojalostettavaksi?

Kemin tehtaan sellusta noin kolmasosa jalostetaan viereisellä kartonkitehtaalla aaltopahvin pintakartongiksi eli kraftlineriksi. Kaksi kolmasosaa tuotannosta menee vientiin ja tosiaan suurelta osin Kiinaan.

Tehdas kasvattaa Metsä Groupin vuotuista puunkäyttöä 4,5 miljoonaa kuutiota, josta osa on tarkoitus hankkia Ruotsista. Silti se on iso lisäys Suomen vuotuisiin hakkuumääriin.

Mitä hankkeesta siis pitäisi ajatella? Edellinen Metsä Groupin jättilaitos käynnistyi Äänekoskella vain neljä vuotta sitten.

Uusi tehdas luo huomattavan määrän työtä sekä rakennusaikana että käydessään. Metsä Groupin mukaan se tuo vientituloja noin puoli miljardia euroa vuodessa.

Tehdas ostaa puuta ja puun hankintaan liittyvää työtä niin ikään noin puolella miljardilla eurolla vuodessa.

”Teollisuuden kiinteät investoinnit koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin ovat olleet vuosittain noin neljän miljardin euron luokkaa, ja huonoina vuosina luku on alkanut kolmosella. Suhteessa näihin lukuihin tämä on merkittävä investointi. Kun vielä tehtaan kotimaisuusaste on korkea, se säteilee Pohjois-Suomen lisäksi myös muualle Suomeen”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila.

Toisaalta on tosiasia, että metsäteollisuuden jalostusarvo on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että erityisesti painotuotteisiin käytettävien papereiden ja toimistopaperin kysyntä maailmalla on pienentynyt tasaista tahtia, mikä on johtanut paperikoneiden sulkemiseen.

Paperikoneita on myös muutettu kartonkikoneiksi, viimeksi Stora Enson Oulun-tehtailla.

Samaan aikaan sellun kysyntä on kasvanut, koska Aasiassa on lisääntynyt erityisesti pehmopaperin ja kartongin käyttö. Höttöistä pehmopaperia, kuten vaikkapa vessapaperia, ei kannata tehdä Suomessa ja laivata Kiinaan.

Laadukkaita kartonkeja sen sijaan kannattaa tehdä myös Suomessa ainakin joillekin markkinoille.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Jyrki Ali-Yrkön mukaan metsäteollisuuden ja puunkorjuun tuottama arvonlisä Suomen kansantaloudelle oli vuonna 2019 samalla tasolla kuin 20 vuotta aikaisemmin, jos inflaatio otetaan huomioon.

”Metsäteollisuus tuotti vuonna 2019 arvonlisää 5,1 miljardia euroa, metsätalous eli lähinnä puun korjuu 3,9 miljardia euroa. Samaan aikaan muiden alojen tuottama arvonlisä on kasvanut niin, että metsäteollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on supistunut vuosituhannen vaihteen lähes 6 prosentista 2,5 prosenttiin.”

Lukuja voi tulkita myös niin, että ilman uutta selluntuotantoa tämä arvonlisä olisi jo pienentynyt selvästi. Arvonlisä tarkoittaa erotusta, joka jää, kun tuotteen myyntihinnasta vähennetään ostettujen tuotantopanosten hinta.

Vaikkapa sellun arvonlisä saadaan, kun sellun myyntihinnasta vähennetään puun ja muiden ostettujen panosten hinta. Mikä se sitten on? No, se vaihtelee valtavasti vuodesta toiseen.

Esimerkiksi vuonna 2018 metsäyhtiöt tekivät sellua jopa 30 prosentin katteella, kun maailman sellusuhdanne oli huipussaan. Toisaalta vuosi sitten sellunkeitto oli hädin tuskin kannattavaa.

Hienojen paperilaatujen kannattavuus oli sen sijaan aikoinaan tasaisen hyvää. Niitä aikoja on turha haikailla takaisin. Tätäkin juttua kirjoitetaan tietokoneella tulostinta käyttämättä. Yhä useampi lukee sen tietokoneelta, tabletilta tai matkapuhelimesta eikä painetusta lehdestä.

”Mutta tablettiin ei voi niistää nenää”, sanoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Hänestä on turha taistella tosiasioita vastaan. Painopaperin kysyntä pienenee, sellun kasvaa. Suomi tarvitsee investointeja, eli kannattaa tehdä ja investoida siihen, millä on kysyntää.

”Tervehdin ilolla investointia, joka tulee taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle toimialalle. Suomen metsäteollisuus on kansainvälisesti verraten puhtainta metsäteollisuutta, mitä maailmassa on. Ei ole myöskään niin, että Suomella olisi kauheasti varaa investointeja valikoida. Investoreista ja tulijoista on pikemminkin Suomessa pulaa”, Lindström sanoo.

Eikä ole niinkään, että metsäteollisuus katsoisi toimettomana jalostusarvonsa pienenemistä.

Suomen metsäjätit tekevät hartiavoimin töitä keksiäkseen uusia tuotteita ja kasvattaakseen lisäarvoa. Esimerkiksi Metsä Groupin jättitehtaiden kaikki sivuvirrat hyödynnetään jatkotuotteiksi.

Metsä Group kehittelee myös puupohjaisia tekstiilejä ja muita uusia tuotteita. Stora Enso on keskittynyt sellun sivutuotteena syntyvän ligniinin jatkojalosteiden kehittämiseen ja runsaan lisäarvon puurakennusmateriaalien tuottamiseen.

Uudeksi kasvualueeksi onkin noussut metsien käyttäminen fossiilisten tuotteiden korvaamiseen. Puusta on mahdollista rakentaa jopa korkeita kerrostaloja paljon päästöjä tuottavan betonin ja teräksen sijasta.

Hiiltä ja vetyä voi järjestellä kemiallisissa prosesseissa uusiin muotoihin yhtä lailla puuta kuin öljyä raaka-aineena käyttäen.

Haasteena on uusien tuotteiden kilpailukyky ja usein myös mittaluokka. Suomi on yhä suuri paperintuottaja. Vääjäämättä supistuvan valtavan liiketoiminnan korvaaminen jollain uudella ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.

Pisimmällä on UPM. Se on onnistunut tekemään suuren mittaluokan liiketoimintaa niin tarramateriaaleista, uusiutuvasta dieselistä kuin puupohjaisista kemikaaleistakin.

Mutta ei sellutehdastakaan kannata surra.

”Usein uusien tuotteiden tuotekehitys pohjautuu selluun. Eikä se itsessäänkään mitään huonoa liiketoimintaa ole ollut”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell Pellervon taloustutkimuksesta.