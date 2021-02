Kunnon talvi toi urheilukauppoihin tammikuussa ryntäyksen – ”Tilanne on täysin poikkeuksellinen”

Myös polkupyöräkauppa kasvoi rajusti. Vaatekauppa on edelleen alamaissa. Kotona töitä voi tehdä vanhoissakin vetimissä.

Urheilukaupoille joulu tuli vasta tammikuussa, kun Etelä-Suomi peittyi paksuun lumipeitteeseen. Urheiluvälineiden myynti yli kaksinkertaistui viime vuoden synkästä tammikuusta, kertovat Muoti- ja urheilukaupan yhdistyksen tilastot.

”Pelkästään hiihtovälineissä kasvua kertyi huimasti, mutta toki vertailukohta viime vuoden mustaan tammikuuhun on hieman harhaanjohtava. Viime vuoden tammikuussa Etelä-Suomessa pelattiin golfia, nyt hiihdetään. Nyt talviurheiluvälineistä on kaupoissa pulaa”, yhdistyksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää sanoo tiedotteessa.

Kaiken kaikkiaan urheilukauppojen myynti oli tammikuussa 64 prosenttia suurempaa kuin vuosi sitten. Eniten kasvoi urheiluvälineiden kauppa, 114 prosenttia. Urheiluvaatteita myytiin 39 prosenttia ja urheilukenkiä 14 prosenttia viime vuotta enemmän.

Monin paikoin pulkat ja luistimet ovat olleet jo lopussa ja suksivalikoimatkit ovat huvenneet. Muun ajanvietteen vähyys ja luminen keli innostivat pulkkamäkeen ja luistelukentille myös teini-ikäiset ja aikuiset.

Suksien ja muiden talviurheiluvälineiden lisäksi kaupaksi kävivät hyvin yllättäen polkupyörät. Niiden myynti kasvoi 49 prosenttia viime vuoden tammikuusta.

”Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Koskaan ei ole tammikuussa käyty pyörien kauppaa tähän malliin”, Kankaanpää sanoo.

Selitys voi löytyä vuoden alussa voimaan tulleesta työsuhdepolkupyörän veroporkkanasta. Myös talvipyöräily maastossa paksurenkaisilla polkupyörillä on kasvattanut suosiotaan.

Espoossa Cellon Intersport-kauppa vetävä Harri Juslén kertoo, että kysyntää polkupyörille olisi, mutta niitä ei talvikaudella pidetä myynnissä tilapulan vuoksi.

”Mekin varaudumme siihen, että pyöriä myydään ympäri vuoden. Tiedämme, että kysyntää on ollut läpi talven. Polkupyöriä myytiin koko viime vuosi valtavasti. Kysyntää on ollut maailmanlaajuisesti niin paljon, että joistain pyörien komponenteista on jo pulaa. Se voi näkyä keväällä viiveinä saatavuudessa”, Juslén sanoo.

Hänen kauppansa on keskittynyt talvikaudella erityisesti maastohiihtoon. Esimerkiksi lumikenkiä ei ole valikoimissa lainkaan.

”Suksikauppa on käynyt tammikuun alusta todella vilkkaasti. Viime vuoden puolella ennen talvikelejä kauppa kävin hyvin muilla ulkoiluvälineillä ja -varusteilla. Keväällä ja kesällä ostettiin paljon myös kotikuntoiluvälineitä, kuten kahvakuulia ja käsipainoja”, hän sanoo.

Ylipäätään koronaepidemia on ollut urheilukaupalle pelastus parin heikon talven jälkeen. Ulkoilu ja retkeily on ollut pitkin vuotta suosituinta ajanvietettä.

Muulla vaatekaupalla kuin ulkoiluvaatteilla menee sen sijaan edelleen kehnosti. Yhdistyksen tilastojen mukaan muotikauppa väheni tammikuussa yli yhdeksän prosenttia. Vaatteita myytiin 14 prosenttia viime vuotta vähemmän. Kenkäkauppa kuitenkin piristyi, koska väki tarvitsi uusia talvikenkiä.

Vaatekaupassa verkkokaupan osuus vaate- ja kenkäkaupasta on kasvanut koronakriisin myötä vauhdikkaasti. Kotona oleillessa uusien vaatteiden tarve on kuitenkin väistämättä pienempi kuin silloin kun käydään työpaikalla ja tapahtumissa.