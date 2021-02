Konkurssit

Tietomurron paljastuminen ja sen aiheuttama julkisuuskierre ajoivat Vastaamon pahoihin talousongelmiin. Terapeuttien on määrä siirtyä Verven palvelukseen maaliskuusta alkaen ja potilastyö jatkuu.

Psykoterapiakeskus Vastaamon yritystarina päättyy, vaikka tietomurtaja on edelleen selvittämättä. Helsingin käräjäoikeuden on asettanut yrityksen virallisesti konkurssiin maanantaina.

Konkurssiin päätyminen tietoturvaongelmien vuoksi on äärimmäisen poikkeuksellista. Myös Vastaamon selvitysmieheksi valittu asianajaja Lassi Nyyssönen sanoo, ettei ole vastaavaan törmännyt.

”On tämä ihan ennenkuulumatonta”, Nyyssönen sanoo.

Nyyssönen on jo tehnyt esisopimuksen Vastaamon liiketoiminnan myymisestä kuntoutus- ja terapiapalveluita tarjoavalle Vervelle. Velkojien ja konkurssin pesänhoitajaksi määrätyn Nina Aganimovin ja velkojien täytyy lyödä sinettinsä kaupalle, mikä voidaan tehdä nyt konkurssiin asettamisen jälkeen.

Konkurssia edelsi Vastaamon ylimääräinen yhtiökokous tammikuun lopussa. Tuolloin omistajat eli käytännössä sijoitusyhtiö Intera Partnersin holdingyhtiö PTK Midco päätti asettaa yrityksen selvitystilaan. Neljänneksen Vastaamosta omistanut Ville Tapio ei osallistunut Vastaamon kokoukseen eikä hän ole ollut tekemässä päätöstä yrityksen selvitystilaan asettamisesta. Hän korosti HS:lle lähettämässään tekstiviestissä, että päätöksen takana on yksin Intera Partners.

Selvitysmenettelyssä tarkoituksena on ajaa liiketoimintaa alas. Menettelyssä voidaan päätyä esimerkiksi varojen myymiseen velkojen maksamiseksi. Joissain tilanteissa voi olla mahdollista jatkaa toimintaa pidempään ja pystyä tervehdyttämään liiketoimintaa esimerkiksi yrityskaupan ehtojen parantamiseksi.

Vastaamon tilanne oli tällaiseen liian huono.

”Yritys oli maksukyvytön, minkä vuoksi jouduttiin jättämään konkurssihakemus”, Nyyssönen sanoo.

Viime viikolla jätetyn hakemuksen mukaan yhtiöllä on arviolta 2,2 miljoonaa euroa varoja, jotka koostuvat pääasiassa kassavaroista sekä myynti- ja pankkisaamisista. Sen sijaan velkojen arvioitu kokonaismäärä on yli 5,9 miljoonaa euroa.

Vastaamon suurimmat velkojat ovat OP Yrityspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, verottaja ja Finnvera lainojen takaajana. OP Yrityspankin osuus veloista on 3,5 miljoonaa euroa.

”Tietomurron jälkeen Vastaamon negatiivinen kierre oli merkittävä ja liikevaihto on laskenut, minkä vuoksi saatavien määrä on supistunut. Kulurakennetta ei ole pystytty leikkaamaan tarpeeksi nopeassa tahdissa”, Nyyssönen sanoo.

Vastaamon myllerrys alkoi 21. lokakuuta, kun yrityksen kerrottiin joutuneen tietomurron kohteeksi. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Vastaamo teki asiasta rikosilmoituksen syyskuun lopussa, mutta poliisi tiedotti asiasta vasta, kun epäilty tietomurtaja julkaisi asiakkaiden tietoja.

Tietomurron seurauksena kymmenientuhansien potilaiden tietoja päätyi vääriin käsiin. Tiedoilla on yritetty kiristää potilaita ja niitä on vuodettu pimeään verkkoon useita kertoja. Epäilty kiristäjä on väittänyt saaneensa haltuunsa jopa 40 000 potilastietoa.

Tietomurron julkitulo aloitti negatiivisen julkisuuden kierteen, jonka vuoksi Vastaamo on nyt tunnettu jopa maailmalla. Luottamus toimintaan mureni ja asiakasvirta tyrehtyi.

Samaan aikaan itse tietomurron tutkinta jatkuu eikä tekijä ole vieläkään tiedossa.

Vastaamon taival alkoi Ville Tapion ideasta.

Vuonna 2008 tuolloin 27-vuotias ohjelmistokehittäjä Ville Tapio ja hänen äitinsä, psykoterapeutti Nina Tapio perustivat Vastaamon. Toimitusjohtajana työskennellyt Ville Tapio kehitti yrityksen verkkopalvelun itse.

Alussa verkkoterapian muoto sai alalla kritiikkiä. Osa epäili, voiko psykoterapiaa ylipäänsä antaa netissä.

Ville Tapio­

Kolme vuotta myöhemmin Vastaamo perustikin Helsingin Malmille terapiatalon. Pari vuotta tämän jälkeen Tapiot alkoivat aktiivisesti rakentaa Vastaamo-verkkoa. Vuonna 2016 Vastaamon liikevaihto oli kasvanut 5,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa.

HS kertoi kasvavasta Vastaamosta vuonna 2017. Siihen saakka asiat olivat rullanneet sujuvasti. Vastaamolla oli Suomessa ainutlaatuinen, palkkasuhteisiin terapeutteihin perustuva toimintamalli. Yritys oli saanut Suomalaisen työn liitolta luvan kutsua itseään yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Tuolloin Tapiot sanoivat, että heidän tarkoituksenaan on jatkaa perheyrityksenä. He vakuuttivat, ettei yritystä ole tarkoitus kasvattaa myyntiä varten.

Vuosina 2017–2018 Vastaamo pyrki kiivaan kasvun keskellä kehittämään yhtiön rakenteita vastaamaan uutta kokoluokkaa. Toimintakertomusten perusteella Vastaamo tiedosti nopean kasvun aiheuttamat paineet järjestelmille ja riskit, joita asiakastietojen arkaluonteisuus aiheuttaa.

Vastaamo kasvoi kymmeniä prosentteja vuosi toisensa jälkeen. Toissavuonna liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa. Vuosina 2015–2019 yhtiön henkilöstö kasvoi 91:stä 260 työntekijään. Nyyssösen mukaan tällä hetkellä Vastaamossa on noin 80–100 työntekijää.

Myös liikevoitto kasvoi laajenemisen mukana vuoteen 2018, jolloin yhtiö teki 682 000 euroa liikevoittoa. Toissavuonna liiketulos romahti 243 000 euroa tappiolliseksi.

Sijoitusyhtiö Intera Partnersin holdingyhtiö PTK Midco ja Tapiot allekirjoittivat kauppakirjan Vastaamon myymiseksi toukokuussa 2019. Tuolloin PTK Midco osti noin 70 prosenttia yhtiön osakkeista.

Tietomurrot olivat kauppoja tehtäessä jo tapahtuneet.

Vastaamon sisäisten selvitysten ja tietoturvayhtiö Nixun tekemän selvityksen mukaan tietomurrot tapahtuivat marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019.

Useat tietoturva-asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että Vastaamon tietoturva oli myös huonosti järjestetty.

Lisäksi uuden omistajan mukaan Ville Tapio tiesi tietomurrosta ja kiristysviestistä jo kauppoja tehdessä, muttei kertonut siitä ostajalle. Ville Tapio on kiistänyt väitteen.

Sijoitusyhtiö on vaatinut yrityskaupan purkamista ja kauppahinnan palauttamista.

Viime marraskuussa Vastaamon hallituksesta jäivät pois PTK Midcon edustajat, kuten silloinen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri. Hallituksen puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi valittiin Heini Pirttijärvi. Hän ja koko hallitus erosivat tehtävistään tammikuussa.

Pirttijärvi ja hallitus tekivät ennen eroaan yhtiökokoukselle esityksen Vastaamon asettamisesta selvitystilaan.

Vastaamon talousvaikeudet ovat olleet tiedossa. PTK Midco arveli lokakuun lopussa lähetetyssä, Tapioiden omaisuuteen liittyvässä takavarikkohakemuksessa, että Vastaamon osakkeet voivat menettää arvonsa ja koko yritys toimintaedellytyksensä.

Konkurssista huolimatta asiakastyön on määrä jatkua Vastaamossa 1. maaliskuuta saakka. Pesänhoitajan on maanantaina tarkoitus irtisanoa työntekijät Vastaamosta. Kahden viikon irtisanomisajan jälkeen 2. maaliskuuta he siirtyvät Verven palvelukseen.

Verve tarjoaa erilaisia kuntoutuspalveluja ja kaupan myötä se aloittaa psykoterapiapalvelujen tarjoamisen. Verven omistavat kuntoutussairaalasäätiöiden omistamat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto.

Selvitysmies Nyyssösen mukaan Verven valinnan taustalla oli useita tekijöitä, kuten se, että Verve oli valmis jatkamaan koko Vastaamon liiketoimintaa.

”Ennen kaikkea minä ja johto uskomme, että säätiötaustainen toimija pystyy jatkamaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla ja sen toiminta on pitkällä aikajänteellä kestävää”, Nyyssönen sanoo.

Erityisesti velkojien näkökulmasta tärkeä seikka oli hinta. Verven maksamaa kauppahintaa Vastaamon liiketoiminnasta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Verve ja Vastaamo ovat kertoneet, että kaupassa ei siirry tietojärjestelmiä tai asiakas- ja potilastietoja. Asiakkuudet alkavat Vervessä käytännössä alusta ja Vervellä on käytössään A-luokan Kanta-yhteensopiva asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Tässä vaiheessa tärkeintä oli Nyyssösen mukaan miettiä, millainen ratkaisu hyödyttäisi eniten työntekijöitä ja asiakkaita.

”Tämä oli ylivoimaisesti paras ratkaisu yrityksen työntekijöiden ja potilastyön jatkumisen kannalta, eli heikoimmassa asemassa olevien kannalta”, Nyyssönen sanoo.