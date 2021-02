Autoala: Autojen sähköistyminen etenee lähivuosina nopeasti – muutaman vuoden sisään ladattavien osuus uusista autoista on yli 40 prosenttia

Ladattavien autojen osuuden uusista autoista odotetaan kohoavan yli 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Autojen sähköistyminen etenee uusien autojen ensirekisteröinneissä lähivuosina nopeasti, arvioi autoala.

Autoalan Keskusliiton ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n mukaan sähköistyminen etenee kaikilla rintamilla täyssähköautojen, ladattavien hybridien sekä erilaisten sähköisten hybridivoimalinjojen kuten kevythybridien yleistyessä.

”Näkemyksemme on, ettei polttomoottoriautojen verotuksen kiristämistä tarvita”, kertoi Autoalan Tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja tiedotustilaisuudessa.

Autoalan mukaan sähköautojen käyttökustannukset ovat jo nykyisillä verotasoilla selvästi polttomoottoriautoja alemmat. Sähköautojen hinnat ovat kuitenkin 1,5–1,6 kertaa vastaavia polttomoottoriautoja korkeammat.

Ala odottaa, että ladattavien autojen myyntiosuus nousee hieman yli 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tärkeimpänä kehitystä voimistavana tekijänä on EU:n autonvalmistajille asettamat keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitearvot, jotka edellyttävät sähköautojen osuuden kasvua.

EU:n sitova päästövähennystavoite on vuonna 2030 yli 37 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

”On vain vähän automalleja, joita lanseerataan 4–5 vuoden kuluttua ilman sähköä”, Kalenoja arvioi.

Vielä vuosikymmenen alkupuolella ladattavat hybridit ovat autoalan ennusteen mukaan täyssähköautoja suositumpia, mutta täyssähköautojen suosio kasvaa erityisesti vuoden 2025 jälkeen.

Ladattavien autojen valikoima ja saatavuus paranee huomattavasti vuosikymmenen loppua kohti, ja hankintahinnat lähestyvät vähitellen polttomoottoriautojen hintaa. Eikä kehitys jää siihen.

”Moni valmistaja lataa suuria odotuksia polttokennoautoihin”, Kalenoja arvioi.

Polttokenno- eli vetyautojen odotetaan yleistyvän 2030-luvulla.

Jo nykyisen teknologisen kehityksen ja kannustetoimenpiteiden seurauksena on maanteillä hieman yli 600 000 ladattavaa autoa vuosikymmenen lopussa. Yleistyminen edellyttää kuitenkin määrätietoista investointia latausinfrastruktuuriin, jotta kotitalouksilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus hankkia ladattava auto.

Autoala painottaa, että jos uusien autojen hankinnan verotuksesta luovuttaisiin vaiheittain ja siirrettäisiin verotuksen painopistettä vuosittaiseen veroon, autokannan kierto nopeutuisi ja autokannan sähköistyminen etenisi vauhdikkaammin.

Ladattavien autojen määrä autokannassa kasvaisi tällöin jo lähes 750 000 autoon vuoteen 2030 mennessä.

Hallituksen esittelemässä tiekartassa tavoitteena on noin 700 000 sähköauton kanta vuodelle 2030.

Ladattavien sähköautojen yleistymistä haittaa latausinfran puutteellisuus. Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa sanoo, että omakoti- ja rivitaloihin on helppo pystyttää latauspiste myös haja-asutusalueilla kohtuukustannuksin. Sen sijaan kerrostaloasukeille pulma on suuri.

Rissa huomauttaa, että polttomoottoriautoja on liikenteessä vuonna 2030 edelleen paljon sähköautojen yleistymisestä huolimatta.

”Autokannan kierto on Suomessa yli 20 vuoden mittainen, joten autokannan muutokset ovat hidasliikkeisiä. Vaikka sähköautojen määrä kasvaa noin 600 000 autoon, noin 80 prosenttia autokannasta kulkee vielä vuonna 2030 polttomoottorilla”, Rissa kertoo.

750 000 sähköauton tavoite saavutetaan autoalan mukaan, jos autokannan kierto saataisiin kolme vuotta lyhyemmäksi kuin nyt.

Raskaan liikenteen puolella sähköistyminen on Kalenojan mukaan todennäköisesti nopeinta paikallisliikenteen busseissa. Latausinfra on helppo rakentaa bussien päätepysäkeille, ja sähkö on edullisin kustannuksiltaan.

Kuorma-autoliikenteessä ensisijaisena ratkaisuna on bio- ja maakaasu. Myös vetyautot otetaan käyttöön todennäköisesti ensimmäisenä rekka-autoissa.