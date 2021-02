S-ryhmän tulos heikkeni 196 miljoonaan euroon. Vaikka ruokakauppa kukoisti, hotelleilla ja ravintoloilla meni surkeasti.

S-ryhmän tulos romahti viime vuonna hotelli- ja ravintola-alan suurten vaikeuksien vuoksi. Koko ryhmän osuuskauppojen ja keskusyhteisö SOK:n yhteinen veroton myynti supistui 11 625 miljoonaan euroon edellisvuoden 11 713 miljoonasta eurosta.

Liiketulos oli 196 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna tulosta kertyi 345 miljoonaa euroa. Vaikka koronaepidemian aikana on kerrottu ruoka- ja rautakaupan valtavista myyntiluvuista, S-ryhmä pyörittää myös isoa hotelli- ja ravintolatoimintaa.

Maaliskuun puolivälissä ravintolat menivät kiinni ja käytännössä myös hotellien liiketoiminta loppui. Ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppa menetti viime vuonna lähes puolet myynnistään ja teki tappiota.

Myös ABC-ketjun myynti laski vajaat 15 prosenttia, mutta silti ketju teki voitollisen tuloksen. Sokos-tavaratalot ja erikoisliikkeiden myynti supistui vajaat 20 prosenttia ja toimialan tulos oli tappiolla.

Hotellien ja ravintoloiden tilanne on jatkunut heikkona tämänkin vuoden puolella.

S-ryhmän pääjohtaja Hannu Krook toivookin, että ala saisi valtiolta enemmän tukea. Vaikka S-ryhmä pystyy kantamaan tappiot vahvan market-kauppansa ansiosta, monet pienemmät toimijat voivat kaatua tai joutuvat ainakin syömään pääomiaan.

”Me kilpailemme kansainvälisiä toimijoita vastaan molemmilla aloilla. Ala on myös Suomen suurimpia työllistäjiä. Suomessa alalle annetut tuet ovat kansainvälisesti verrattuna pieniä. Alaa edustava Mara on ehdottanut, että alan arvonlisäveroa pudotettaisiin viiteen prosenttiin. Meistä se on hyvä ehdotus”, Krook sanoi tiedotustilaisuudessa.

S-ryhmän syömähammas eli market-kauppa kasvoi viime vuonna kahdeksan prosenttia. Myös rautakaupan vertailukelponen myynti kasvoi peräti 15 prosenttia.

Vaate- ja esimerkiksi kosmetiikkamyynti sujui sen sijaan heikosti. Sokosten ja Emotion-liikkeiden myynti väheni lähes 20 prosenttia.

”Siinäkin etätyö varmasti näkyy, että kauneudenhoitoaineita ei käytetä niin paljon”, Krook arvioi.

S-ryhmä siirsi kriisin aikana 3 200 työntekijää tyhjentyneistä hotelleista, ravintoloista ja ABC-asemilta ruokakauppoihin ja varastoihinsa. Hotelleissa suuri osa henkilöstöstä jouduttiin lomauttumaan.

”Meidän työtyytyväisyys on ollut ennätyslukemissa. Kaupan merkityksestä huoltovarmuudessa puhuttiin ja tuntui, että kaupan alan arvostus ylipäätään kasvoi.”

S-ryhmä kasvatti investointejaan viime vuonna koronasta huolimatta lähes 150 miljoonalla eurolla 642 miljoonaan euroon. Krook huomautti, että se on vuositasolle jaettuna samaa luokkaa kuin Metsä Groupin viime viikolla julkistama 1,6 miljardin euron sellutehdasinvestointi.

Panostuksia tehtiin esimerkiksi S-marketteihin, it-järjestelmiin, verkkokaupan alustoihin sekä ravintoloiden ja hotellien uusimisiin.

Pahiten hotellialalla kärsivät Helsingin hotellit, joissa edes kesän kotimaan matkailun buumi ei juuri tuonut parannusta liiketoimintaan.

”Pääkaupungissa on niin paljon kapasiteettia, että sitä mikään kotimaan matkailun määrä ei pelasta”, SOK:n matkailu- ja ravitsemuskaupan johtaja Harri Ojanperä sanoi.

Ojanperä uskoo, että jos rokotukset saadaan vauhdikkaasti vietyä läpi, matkailu voi piristyä nopeastikin kesästä alkaen. Ellei sitten virusmuunnosten leviäminen aiheuta takapakkia ennen riittävää rokotekattavuutta.

”Uskon, että kun rokotteet saadaan annettua, monet ajattelevat että nyt nautitaan ja otetaan takaisin niitä kokemuksia ja asioita, joista nyt on jouduttu luopumaan”, Ojanperä sanoo.

Elpyminen tulee kuitenkin olemaan todennäköisesti epäsymmetristä. Ojanperä arvioi, että auto- ja junamatkailu toipuvat nopeammin kuin esimerkiksi kaukolennot. Majoitusmuodoista todennäköisesti yksinkertainen ja edullinen majoitus menestyvät, kalliit hotellit toipunevat hitaammin.

”Ravintolapuolella ketjuravintolat voivat vahvistaa asemiaan verrattuna pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Voi olla, että nähdään aika jolloin ensimmäistä kertaa ravintoloiden määrä vähenee, eikä tyhjeneviin liiketiloihin tulekaan uusia yrittäjiä.”

Oikaisu kello 15.10: Mara on vaatinut alvin alentamista viiteen eikä 15 prosenttiin niin kuin artikkelissa aiemmin luki.