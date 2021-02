Säteilyturvakeskus arvioi, että Fennovoima on toimittanut sille nähtäväksi jo puolet vaadittavista suunnitelmista.

Pyhäjoelle rakenteilla olevan uuden ydinvoimalan suunnittelutyöt ovat edenneet parempaan suuntaan, arvioi Säteilyturvakeskus.

”Viime vuoden loppupuoli oli positiivinen. Materiaalia alkoi tulla. Toki suunnitelmien kypsyysasteessa on vielä tehtävää”, sanoo projektipäällikkö Janne Nevalainen Stukista.

Stuk on antanut laitoksen tilaajalle Fennovoimalle toimitetuista suunnitelmista selvityspyynnöt, joiden pohjalta Fennovoima jatkaa suunnitelmien työstämistä.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke on kärsinyt viivästyksistä. Venäläisellä laitostoimittajalla Rosatomilla on ollut vaikeuksia sopeutua suomalaisten viranomaisten vaatimuksiin. Myös Fennovoiman toiminnassa on ollut puutteita.

Stukin kommentit kertovat, että Rosatom ja Fennovoima ovat onnistuneet korjaamaan toimintaansa.

Myös Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht sanoi hiljattain HS:n haastattelussa, että valmistelut etenevät parempaan suuntaan.

”Viime vuosi oli Fennovoimalle hyvä. Ensimmäistä kertaa kenties moneen vuoteen toimitimme sen, mitä pitikin”, Specht sanoi.

Fennovoima tähtää siihen, että se saisi rakentamisluvan voimalalle tämän vuoden aikana. Valtioneuvoston rakentamisluvan ehtona on, että Stuk antaa suunnitelmista myönteisen turvallisuusarvion.

Nevalainen arvioi, että Fennovoima on tähän mennessä toimittanut noin puolet vaadituista suunnitelmista Stukille ensimmäiseen tarkastukseen. Tämä ei tarkoita, että kaikki toimitetut suunnitelmat olisivat hyväksyttävällä tasolla, vaan suunnitelmien jalostaminen jatkuu Stukin selvityspyyntöjen pohjalta.

Puutteet käyvät ilmi Stukin tänään julkaisemasta valvontaraportista.

Loppuvuonna Stuk muun muassa käsitteli voimalan jälkilämmönpoistojärjestelmiä koskevia suunnitelmia ja katsoi, että ne vaativat jatkotyötä.

”Toimitetun aineiston kypsyysaste ei vielä ollut rakentamislupavaiheeseen riittävällä tasolla, ja suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ei voitu vielä kaikilta osin todentaa”, raportissa todetaan.

Puutteita Stuk havaitsi myös siinä, kuinka Fennovoima ja Rosatom minimoivat inhimilliset virheet. Tästä molemmat yhtiöt saivat pyyhkeitä.

”Tarkastuksen johtopäätöksenä oli, että laitostoimittajan suorittama inhimillisten tekijöiden hallinta laitoksen suunnittelussa ei vastaa suomalaista vaatimustasoa. Tarkastuksen perusteella myöskään Fennovoiman oma suunnittelun tarkastusmenettely ei ole sellainen, että se tuottaisi riittävän varmistuksen inhimillisten tekijöiden hallinnasta rakentamislupavaiheessa ja että sillä pystyttäisiin korvaamaan laitostoimittajan toiminnassa havaittuja puutteita.”