Okonjo-Iweala aloittaa uudessa tehtävässään 1. maaliskuuta.

Nigerialainen taloustieteilijä Ngozi Okonjo-Iweala on nimitetty Maailman kauppajärjestön (WTO) puheenjohtajaksi. Hän on sekä ensimmäinen virkaan nimitetty nainen että ensimmäinen Afrikan maasta lähtöisin oleva järjestön johtaja.

Okonjo-Iweala valittiin maanantaina tehtävään yksimielisesti vain kolmisen kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin hallinto oli lokakuun lopussa kieltäytynyt tukemasta häntä.

Maanantaina Yhdysvaltain edustaja WTO:ssa David Bisbee vakuutti maansa tukevan Okonjo-Iwealaa ja olevan sitoutunut läheiseen ja rakentavaan yhteistyön tämän kanssa. Presidentti Joe Bidenin hallinnon hyväksyntä poisti viimeisen esteen Okonjo-Iwealan nimityksen tieltä.

Okonjo-Iweala, 66, on toiminut aiemmin Nigerian valtiovarainministerinä sekä Maailmanpankissa. Kaksi kautta ministerinä Nigeriassa vuosina 2003–06 ja 2011–15 työskennellyt Okonjo-Iweala oli ensimmäinen nainen maan valtiovarainministerinä.

Hän on väitellyt tohtoriksi yhdysvaltalaisesta huippuyliopisto MIT:sta ja opiskellut kehitysekonomiaa Harvardin yliopistossa. Okonjo-Iweala on sanonut uskovansa kaupan kykyyn nostaa ihmisiä köyhyydestä.

Puheenjohtajana Okonjo-Iweala luotsaa WTO:n Genevessä sijaitsevaa sihteeristöä. Johtajan tarkoituksena on myös helpottaa jäsenmaiden keskinäistä kanssakäymistä, missä riittää haastetta.

Okonjo-Iweala on ilmoittanut olevansa ”tekijä”, jolla on kokemusta näennäisesti vaikeiden ongelmien ratkaisemisesta. Kokemukselle on uudessa työssä käyttöä, sillä tehtävänä on muun muassa toimia välittäjänä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa, joihin Yhdysvaltain ja Kiinan jatkuva konflikti luo painetta.

Lisäksi puheenjohtajan täytyy vastata kauppasääntöjen uudistamista koskevaan painostukseen ja torjua koronaviruspandemian lisäämää protektionismia.

Kaupan sääntöjen kehittäminen ja esteiden poistaminen ei ole vuosiin edennyt WTO:n kautta. Järjestön kriisi juontuu pitkälti juuri kauppapoliittisista jännitteistä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

Okonjo-Iweala sanoi WTO:ssa pitämässään puheessa, että ensisijaisena tavoitteena on kauppasopimuksen saavuttaminen seuraavassa suuressa ministerikokouksessa. Hän kehotti jäsenmaita myös pidättäytymään rokotenationalismista.

Järjestön haasteita hän kuvaili lukuisiksi ja hankaliksi, mutta ei ylitsepääsemättömiksi.

Muun muassa WTO:n entinen puheenjohtaja Pascal Lamy kiitteli Okonjo-Iwealan valintaa ja sanoi, että avain Okonjo-Iwealan menestykseen on kyky toimia Yhdysvaltojen, Kiinan ja EU:n muodostaman kolmion keskellä.

WTO:n uusi puheenjohtaja aloittaa uudessa tehtävässään 1. maaliskuuta. Toimikausi kestää vuoden 2025 elokuun loppuun. Okonjo-Iwealan edeltäjä, brasilialainen Roberto Azevedo lopetti tehtävässä noin vuotta ennen kautensa päättymistä vedoten perhesyihin.