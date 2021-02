Brexit lisää tavarakaupan byrokratiaa. Palveluyhtiölle brexit tuo jopa uusia mahdollisuuksia, jos tarjontaa voi rakentaa Britannian-tytäryhtiön varaan.

Lontoo

Helsinkiläinen sisustusyhtiö Lauritzon’s myy englantilaisia kankaita niille, jotka kaipaavat kotiinsa aitoa brittitunnelmaa.

Tänä vuonna asiakkaiden unelmia on ollut kuitenkin aiempaa vaikeampi toteuttaa.

Kun Britannian EU-eron eli brexitin siirtymäkausi päättyi vuoden vaihtuessa, on kangaslähetysten matka Suomeen vaikeutunut. Osa lähetyksistä on palautunut takaisin brittiyhtiölle tai jopa hävinnyt kokonaan.

”Ongelmana ovat nyt kuriiriyhtiöt, joille brexit näyttää kaatuneen syliin”, kertoo Lauritzon’sin myynnissä työskentelevä Tiina Ventelä.

Samaa sanovat kuulemma kilpailijatkin, joiden kanssa Ventelä on uutta tilannetta puinut.

Iso osa brittilähetyksistä on hävinnyt EU:hun saavuttuaan tai ainakin viivästynyt viikon–pari. Kuriireilla ovat paperityöt sekaisin, eikä kukaan tunnu tietävän, mitä tulliselvityksissä pitäisi lukea.

”Tämä on ikävää asiakkaiden kannalta, jotka maksavat nopeasta toimituksesta.”

Enersensen toimitusjohtajan Jussi Holopaisen mukaan markkina näkymät Britanniassa ovat hyvät brexitistä huolimatta.­

Jo etukäteen oli tiedossa, että brexit tulee lisäämään byrokratiaa. Vaikka EU ja Britannia solmivatkin vapaakauppasopimuksen, jätti Britannia brexitin myötä EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavarat, palvelut, pääomat ja ihmiset eivät enää kulje vapaasti Britanniasta EU:hun ja päinvastoin. Nyt pitää olla tulliselvitykset kunnossa ja mahdolliset arvonlisäverot sekä tullimaksut maksettuna.

Pelkkä seurantanumero paketissa ei enää riitä. Toimitusehtoihin tarvitaan nyt tarkka määräys siitä, milloin vastuu siirtyy kolmannelle osapuolelle.

Ventelän mukaan brittiläiset yhteistyöyritykset yrittivät varautua brexit-byrokratiaan jo viime syksynä. Siitä ei ole ollut kuitenkaan apua, kun ennen niin sutjakat toimitusketjut ovat nyt solmussa.

”Tilanne teettää kaikille paljon lisää töitä.”

Brexitin päälle tulevat vielä pandemian aiheuttamat ongelmat. Kun moni tekee etätöitä, käytännön asioita on entistä vaikeampi hoitaa.

Ventelä uskoo kuitenkin, etteivät ongelmat jää pysyviksi. Brexit-byrokratiaan totutteleminen vie aikansa.

Kun uudet käytännöt pikku hiljaa löytyvät, Britanniasta tulee kuin mikä tahansa ”kolmas maa”, jonka kanssa kaupankäynti on hieman mutkikkaampaa kuin EU:n sisäinen kauppa.

Brexit ei ole kuitenkaan kaikille pelkkää murhetta. Suomalaisessa pörssilistatussa Enersense-yhtiössä brexit nähdään mahdollisuutena, kun osa kilpailijoista lähtee Britanniasta.

”Markkinat muuttuvat, kun työvoimaa poistuu”, Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo Porin-pääkonttorista.

Suomalainen Enersense-yhtiö haluaa osallistua brittiläisen Hinkley Pointin ydinvoimalan C-reaktorin pystyttämiseen.­

Enersense tarjoaa erilaisia palveluita teollisuudelle sekä energia- ja tietoliikennealan yhtiöille. Tuleva painopiste on päästöttömissä energiaratkaisuissa.

EU:n ja Britannian vapaakauppasopimus ei kata palveluiden kauppaa. Enersensellä on kuitenkin jo valmiiksi tukijalka Britanniassa.

Enersense perusti Britannian-tytäryhtiönsä elokuussa 2019 ennen brexitin toteutumista. Ennakointi kannatti, sillä nyt tytäryhtiötä kohdellaan kuin mitä tahansa paikallista brittiyhtiötä.

”Markkinanäkymät ovat hyvät. Olemme maassa pysyvästi.”

Toistaiseksi Enersensen tytäryhtiöllä on väkeä Britanniassa vain muutaman henkilön verran. Tilanne voi muuttua olennaisesti, jos yhtiön tarjous Hinkley Pointin ydinvoimalan C-reaktorihankkeeseen menee läpi.

Aiempi kokemus Aasian- ja Yhdysvaltain-markkinoilta auttaa Teija Eilolan mukaan brexit-byrokratiassa. Kuva on syksyltä 2016.­

Silloin henkilökuntaa teolliseen rakentamiseen tarvitaan lisää. Osa tulee Suomesta, osa muualta.

Holopainen ei usko, että brexit muuttaa tarvetta palkata asiantuntijoita ja suorittavan työn tekijöitä: ”Osaajat haetaan sieltä mistä löytyvät.”

Enersense on jo nyt mukana esimerkiksi Ranskan Flamanville 3 -ydinvoimalaprojektissa. Moni Suomessa on ihmetellyt, miten yhtiö on viitsinyt lähteä Ranskan markkinoille.

”Etenkin Ranskan työlainsäädäntö koetaan vaikeaksi.”

Työt sujuvat kuitenkin ongelmitta, kun tytäryhtiön johto on ranskalaista. Sen enempää ei pelota toiminta brexit-Britanniassakaan.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin hallitus suositteli jo viime vuonna, että vientiyhtiöiden kannattaa palkata asiantuntija hoitamaan brexitin aiheuttamaa byrokratiaa, jos omat voimat eivät riitä. Ongelmia brexit tuo etenkin pienille ja keskisuurille yhtiöille.

Brittiyhtiöiden pitää täyttää brexitin takia 215 miljoonaa tullilomaketta vuodessa. Lisäbyrokratian hinnaksi on laskettu seitsemän miljardia puntaa eli lähes kahdeksan miljardia euroa.

”Brexit on tuonut kaikille selvästi lisää töitä, mutta emme me sen takia ketään palkkaamaan ole joutuneet”, kertoo britanniansuomalainen muotisuunnittelija Teija Eilola, joka johtaa omaa Teija-yhtiötään.

Teija-brändin asiakkaat ovat eri puolilla maailmaa: Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa. Tunnetuin heistä lienee Michelle Obama, joka ikuistettiin muutama vuosi sitten lomailemassa pinkissä Teija-puserossa.

Eilola asuu ja tekee töitä Cornwallissa Lounais-Englannissa. Teija-yhtiön tuotteet valmistetaan Liettuassa, Bulgariassa, Italiassa, Portugalissa ja Intiassa.

Brexit-aikana etua tuo jo se, että merkittävä osa tuotantoa tapahtuu EU:n alueella. Osa Euroopan-toimituksista voi lähteä asiakkaille suoraan tehtailta niin, ettei tuotteen tarvitse käväistä Britanniassa.

Teija-yhtiö on vienyt tuotteitaan jo usean vuoden ajan Aasiaan ja Yhdysvaltoihin, mikä antaa perspektiiviä brexitiin. Eilola on tottunut siihen, että viejäyhtiö joutuu olemaan tarkkana paperityön kanssa.

”Esimerkiksi Japanissa ollaan hyvin tiukkoja kaiken suhteen aina pakkausta myöten. Sama pätee Yhdysvalloissa, jossa tulliviranomaisille voi joutua tekemään selkoa jostain helmiäisnapin alkuperästä.”

Muotialalla brexitiä suuremman myllerryksen on aiheuttanut pandemia. Myynti on kärsinyt, kausimallistot ovat harventuneet ja myyntityö on siirtynyt verkkoon.

Eilola uskoo, että kun tilanne joskus helpottaa ja ihmiset pääsevät taas kotoa ulos, halutaan panostaa myös pukeutumiseen.

”Toivoisin, että silloin ostettaisiin vähemmän mutta parempaa laatua.”