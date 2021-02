Intian rikkain mies estää Amazonin leviämisen Intiaan, ja nyt käsillä on maailman rikkaimpien miesten oikeustaisto – ”Tämä on massiivinen tapaus”

Amazon on ajautunut oikeustaisteluun Intiassa, jossa maan suurin yhtiö Reliance on aloittanut kilpailun verkkokauppa­jättiä vastaan.

Amazonin suunnitelmat levittäytyä Intiaan ovat kohdanneet ison takaiskun. Taustalla on Intian rikkain mies Mukesh Ambani, joka on maan suurimman yhtiön Reliancen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Amazonin ja Reliancen välille on muodostunut oikeustaistelu, koska molemmat ovat tehneet erikseen merkittävät sopimukset intialaisen kauppakonsernin Futuren kanssa.

Amerikkalaisen verkkokauppajätin kiista paikallisen jättiyhtiön kanssa voi vaikuttaa Intian verkkokaupan kehittymiseen vielä vuosia, analyytikot arvioivat BBC:n mukaan. Toistaiseksi Amazon ja toisen amerikkalaisen yhtiön Walmartin omistama Flipkart ovat pitäneet Intian verkkokauppatoimintaa hallussaan.

”Tämä on massiivinen tapaus. Amazon ei ole kohdannut vastaavaa kilpailua millään sen markkinalla”, Forresterin seniorianalyytikko Satish Meena kertoo BBC:lle.

Reliance solmi aiemmin tänä vuonna sopimuksen, jossa Future myisi sille omaisuuttaan 3,4 miljardin dollarin arvosta. Jos kauppa toteutuu, Reliance saa haltuunsa yli 1 800 myymälää yli 420 intialaiskaupungissa. Kauppaan sisältyisi myös tukkuliiketoiminta ja Futuren logistiset toiminnot.

Amazon taas on omistanut Future-konserniin kuuluvasta Future Couponsista 49 prosenttia. Amazonin mukaan osakkeiden ostamisen yhteydessä on sovittu, että Future ei voi myydä omaisuuttaan valitulle joukolle intialaisyrityksiä. Reliance on Amazonin mukaan kuulunut tähän joukkoon.

Amazon ilmoitti vuosia sitten sijoittavansa Intian markkinan kasvattamiseen useita miljardeja dollareita. Viime tammikuussa yhtiö lupasi Reutersin mukaan sijoittaa miljardi dollaria lisää tukeakseen intialaisia pienyrityksiä. Ennen tätä Amazon oli kiinnittänyt noin 5,5 miljardia dollaria Intian markkinaan.

Myös Reliancella on ollut suunnitelmia laajentaa isommin verkkokauppaan sekä elintarvikkeiden myyntiin. Meenan mukaan Reliancen etuja ovat sen resurssit sekä paikallinen vaikutusvalta. Sen sijaan verkkokaupan kokemus yhtiöltä puuttuu.

Intiaan laajentaminen ei ole mennyt yhtä sujuvasti kuin Amazonin perustaja, toimitusjohtajan pestin tänä vuonna jättävä Jeff Bezos olisi saattanut toivoa.

Toistaiseksi Amazonin myynnistä vain pieni osa on tullut Intiasta. Viime syksynä teknologiasijoittaja Gene Munster arvioi CNBC:lle, että yhtiön kasvusta noin 15–20 prosenttia voi tulla Intiasta seuraavien viiden vuoden aikana. Tuolloin kesällä Reliance oli ilmoittanut Future-kaupasta ja Amazon oli aloittanut oikeustoimet.

Nyt tiistaina Amazon julkisti alkavansa valmistaa TV-suoratoistolaitteita Intian Chennaissa tänä vuonna, kertoo Reuters. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun Amazon valmistaa omia laitteitaan Intiassa.

Future on puolustanut myyntisopimusta sillä, että koronaviruspandemia on vaikeuttanut sen toimintaa merkittävästi ja kauppa on välttämätön yrityksen tuleavaisuuden kannalta. Oikeus on viimeisimmässä päätöksessään ollut Futuren puolella.

BBC:n mukaan viimeisin paikallisen oikeuden päätös kumosi edellisen päätöksen, jolla jäädytettiin kaupan edistäminen. Amazon on tehnyt nyt annetusta päätöksestä valituksen.

Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan Bezos on markkina-arvoltaan maailman toiseksi arvokkain mies 192 miljardin dollarin laskennallisella omaisuudellaan. Hänen edellään on vain Teslan perustaja Elon Musk. Intialainen Ambani on 79,4 miljardin dollarin omaisuudellaan 12. rikkain mies maailmassa ja toiseksi rikkain Aasiassa.