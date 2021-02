Tällainen on Vastaamon liiketoiminnan ostava Verve: Vakavarainen yritys, jonka taustalla on perinteikäs veteraanien kuntoutuslaitos

Vastaamon liiketoiminta on siirtymässä Verven omistukseen, kunhan Vastaamon velkojat hyväksyvät kaupan.

Verve on kuntoutukseen keskittynyt yhtiö, jonka taustalla on kaksi säätiötä, Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö.­

Kuntoutus- ja terapiapalveluja tarjoava Verve on ostamassa konkurssiin asetetun Psykoterapiakeskus Vastaamon liiketoiminnan.

Esisopimus liiketoiminnan myymisestä tehtiin konkurssihakemuksen yhteydessä. Yrityskauppa vaatii vielä Vastaamon velkojien hyväksynnän.

Verve tarjoaa monenlaisia kuntoutuspalveluja ja kaupan seurauksena se aloittaa psykoterapiapalvelujen tarjoamisen. Verven emoyhtiö on KK-Verve, jonka taas omistavat Kankaanpään kuntoutussairaalasäätiöiden omistamat yhtiöt Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto.

Vastaamon selvitysmiehen Lassi Nyyssösen mukaan säätiötaustaisen Verven toiminta on nähty ”pitkällä aikajänteellä kestävänä”.

Verven takana onkin jo historiaa. Sotien aikaan vuosina 1939–1944 Punkaharjulla hoidettiin haavoittuneita sotilaita sotilassairaalassa ja sotien jälkeen sotilasparantolassa. Vuonna 1977 alueelle perustettiin Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö. Nykyinen Kruunupuisto-nimi otettiin käyttöön vuonna 2003 ja sen taustalla oleva Kruunupuisto-yhtiö perustettiin vuonna 2006 vastaamaan liiketoiminnasta.

Verven maksamaa kauppahintaa Vastaamon liiketoiminnasta ei ole kerrottu julkisuuteen. KK-Verven toimitusjohtajan Hannu Ronkaisen mukaan osapuolten kesken on sovittu, ettei hintaa kerrota.

”Vastaamon tilanteella on ollut siihen hintaan vaikutusta”, Ronkainen sanoo.

Tästä voisi päätellä, että hinta on ollut ainakin halvempi kuin sijoitusyhtiö Intera Partnersin Vastaamosta vuonna 2019 Tapioille maksama summa. Se on ollut Tapioiden omaisuuteen liittyvän takavarikon suuruuden ja Intera Partnersin taloustietojen perusteella noin 10 miljoonaa euroa. Vastaamon perustivat Ville Tapio ja Nina Tapio.

Ronkaisen mukaan Verve oli aktiivinen Vastaamon suuntaan liiketoiminnan ostamisessa. Verve ei ole aiemmin tarjonnut psykoterapiapalveluja, mutta sen toimintaan kuuluu muita terapiamuotoja.

”Olemme jo jonkin aikaa pohtineet nimenomaan psykoterapian aloittamista. Yrityksen taustalla olevien säätiöiden tarkoitusperä on toteuttaa ihmisten kuntouttamista ja auttaa ihmisiä jaksamaan työelämässä.”

Verven emoyhtiö KK-Verven liikevaihto nousi yli 26 miljoonaan euroon vuonna 2019, jolloin yhtiö teki 211 000 euroa liikevoittoa. Viime vuoden tilinpäätöstietoja ei ole vielä saatavilla, mutta Ronkaisen mukaan Verven liikevaihto putosi noin 24 miljoonaan euroon pääasiassa koronarajoitusten vuoksi.

Verve kertoo budjetoineensa vuodelle 2021 liikevaihtoa 33 miljoonaa euroa. Ronkaisen mukaan Vastaamon liiketoiminta ei ole mukana summassa. Verve toimii nyt 18 paikkakunnalla ja sillä on tällä hetkellä noin 400 työntekijää.

Suomen Asiakastiedon kokoaman yritysraportin mukaan KK-Verve on kuntoutuslaitosten ja sairaskotien toimialalla keskimääräistä suurempi ja yritys on myös kasvanut merkittävästi nopeammin kuin toimialalla keskimäärin.

Raportin mukaan KK-Verve-konsernin sijoitetun pääoman tuottoprosentti on välttävä ja omavaraisuusaste tyydyttävä. KK-Verven on vakavaraisuutensa ansiosta mahdollista ”saattaa myös kannattavuus vähintään tyydyttävälle tasolle pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi”. Asiakastiedon mukaan yrityksen riskiluokitus on hyvä eikä sillä ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Maanantaina konkurssiin asetetun Vastaamon työntekijät siirtyvät Verven leipiin vanhoina työntekijöinä 2. maaliskuuta. Konkurssin pesänhoitajan Nina Aganimovin ensimmäinen Vastaamoon liittyvä tehtävä oli irtisanoa sen työntekijät, jotta he voivat siirtyä Verveen kahden viikon irtisanomisajan jälkeen.

Seuraavaksi on tarkoitus hakea velkojien suostumus yrityskauppaan. Oletettavaa on, että velkojat eivät vastusta myyntiä. Konkurssimenettely ja Vastaamoon liittyvät muut oikeustoimet jatkuvat, vaikka liiketoiminnan hallinta siirtyy toiselle yritykselle.

Asiakastyön on tarkoitus jatkua Vastaamossa 1. maaliskuuta saakka. Verven Ronkaisen mukaan konkurssin aikaan Vastaamossa on ollut 140 työntekijää. Vastaamon asiakkaita on kehotettu sopimaan oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta Vervessä.

Ronkaisen mukaan Vervessä keskitytään erityisesti ohjelmistojen, työkalujen ja ajanvarausjärjestelmien kehittämiseen uusien palvelujen varalle. Verve on korostanut, että Vastaamon tietojärjestelmät tai asiakas- ja potilastiedot eivät siirry sen käyttöön.

Ronkaisen mukaan Verven käytössä on asiakasrekisteri- ja laskutusohjelma Diarium. Verven mukaan sen psykoterapiassa käytettävä ohjelmisto kuuluu ”Valviran luokittelemaan A-luokkaan, joka on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti”.

Ronkainen korostaa, että Vastaamossa on tehty myös paljon hyvää työtä ja nykyisten ongelmien taustalla on rikos.

”Olemme tiedostaneet, että konkurssiin menneen yrityksen ympärillä on ollut paljon negatiivista julkisuutta tietovuotoon liittyen. Tietomurron takana on kuitenkin ollut se, että yritys on joutunut rikoksen kohteeksi.”

Myös Vastaamon työntekijät ovat joutuneet negatiivisen julkisuuden ja tietomurtotapauksen sijaiskärsijöiksi. Ronkaisen mukaan työntekijöiden kannalta erityisen tärkeää on selkeä viestintä.

”Prosessi on ollut työntekijöille hyvin raskas. Ensinnäkin ihmiset täytyy pitää tietoisina asioista. Toivottavasti ei käy niin, että suutarilla ei ole kenkiä”, kuntoutuksiin ja hyvinvointiin erikoistuneen Verven Ronkainen sanoo.