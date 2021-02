Bitcoinin arvo oli tiistaina kello 14.36 yli 50 300 dollaria.

Bitcoinin arvo on noussut voimakkaasti maanantaista 8. helmikuuta asti. Tuolloin sähköautoyhtiö Tesla ilmoitti ostaneensa bitcoin-kryptovaluuttaa 1,5 miljardilla dollarilla.­

Kryptovaluutta bitcoin on ylittänyt ensimmäistä kertaa historiassa 50 000 dollarin rajapyykin. Bitcoinin arvo oli tiistaina kello 14.36 yli 50 300 dollaria.

”Kryptokuningas on ylittänyt ensimmäistä kertaa 50 000 rajan”, sanoi välittäjäfirma AvaTraden analyytikko Naeem Aslam uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Treidaajien kesken on havaittavissa paljon fomo-ilmiötä, kun hinta nousee kovaa vauhtia ja tarjontaa on rajallisesti.”

Fomo on lyhenne englannin sanoista fear of missing out. Sen voisi kääntää suomeksi vaikkapa paitsi jäämisen peloksi.

Tarjonnan rajallisuus puolestaan johtuu siitä, että bitcoineja on saatavissa vain rajallinen määrä. Niiden määrä on rajattu 21 miljoonaan. Helmikuussa niitä oli ”louhittu” noin 18,6 miljoonaa.

Kryptovaluutalle luonteenomaista arvonheiluntaa kuvaa hyvin se, että kello 16.15 sen arvo oli pudonnut taas noin 48 900 dollariin.

Aslamin mielestä bitcoinin arvonheilunta on luonnollista. Hän uskoo arvonnousun kuitenkin jatkuvalla pitkällä aikavälillä kohti tavoitetta, 100 000 dollaria.

Ilmoitus nosti jyrkästi bitcoinin hintaa, sillä ennen ilmoitusta bitcoinin arvo oli alle 40 000 dollaria.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva kryptovaluutta, jonka arvo ei ole sidoksissa mihinkään tuotantoon, hyödykkeeseen tai velkaan.

Sen arvonnousu on ollut vuoden 2021 aikana voimakasta. Vuoden alussa kryptovaluutan arvo nousi ensimmäistä kertaa yli 30 000 dollarin. Vain paria viikkoa aiemmin arvo oli enimmillään 20 000 dollaria. Bitcoinin arvo siis kaksinkertaistui alle kolmessa viikossa.