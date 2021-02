EU:n yleisen tuomioistuimen mukaan Ranskan ja Ruotsin lentoyhtiöille suunnatut tukimuodot noudattavat sääntöjä. Ryanair aikoo valittaa ratkaisusta.

Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair on toistaiseksi hävinnyt oikeustaistelun kilpailijoidensa eli isojen eurooppalaisten lentoyhtiöiden saamia valtiontukia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi asiassa ratkaisunsa keskiviikkona. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan Air Francen ja SAS:n kotimaiden Ranskan ja Ruotsin koronaviruspandemian aikaiset tukijärjestelmät eivät ole olleet syrjiviä.

Ryanair aikoo AFP:n mukaan valittaa päätöksestä EU:n toiseen tuomioistuimeen eli EU-tuomioistuimeen. Valituksen käsittelyssä voi mennä useita vuosia.

Kyseessä on ensimmäinen tuomioistuimen päätös liittyen pandemian aikana höllennettyihin EU-komission tukisääntöihin. Komission tavoite on ollut se, että jäsenmaat voivat mahdollisimman hyvin tukea pandemiasta kärsiviä yrityksiä. Siksi komissio on sallinut yritysten avustamisen entistä väljemmin ehdoin.

Luxemburgissa sijaitsevan yleisen tuomioistuimen mukaan Ranska ja Ruotsi ovat noudattaneet unionin sääntöjä tukijärjestelmissään.

”Tukijärjestelmä on tarkoituksenmukainen helpottamaan covid-19-pandemian aiheuttamaa taloudellista vahinkoa eikä siihen sisälly syrjintää”, tuomioistuin lausuu viitaten ranskalaistukiin.

Ruotsalaisten jakamia lentoyhtiötukia tuomioistuin kommentoi seuraavasti: ”Kyseisen järjestelmän nähdään olevan otettu käyttöön EU:n edun mukaisesti.”

Ryanairin oikeuteen viemät tapaukset liittyivät Ranskassa hyödynnettyyn järjestelmään, jossa lentoyhtiöt voivat lykätä ilmailuun liittyvien verojen maksua. Ruotsin tapaus liittyi lentoyhtiöiden lainatakausjärjestelmään. Molemmissa tapauksissa tukijärjestelmä suosi pääasiassa valtion päälentoyhtiötä eli Air Francea ja SAS:ää.

Ryanair on nostanut yhteensä 16 kannetta EU-komissiota vastaan yksittäisten lentoyhtiöiden valtiontukien mahdollistamisesta. Tapaukset liittyivät muiden muassa Lufthansaan, KLM:ään, Austrian Airlinesiin ja Portugalin TAP:hen.

Halpalentoyhtiö teki Air Franceen ja SAS:iin liittyvän valituksen tuomioistuimeen viime vuoden toukokuussa. Myöhemmin samassa kuussa yhtiö moitti kovasanaisesti lentoyhtiöiden saamia valtiontukia.

Tuolloin yhtiö laski seitsemän eurooppalaisen lentoyhtiön saaneen ”laittomia” ja ”kilpailua vääristäviä” valtiontukia yhteensä 30 miljardia euroa koronaviruspandemian vuoksi. Suurimpien tukien saajina sen listalla olivat saksalainen Lufthansa 12,4 miljardilla ja ranskalais-hollantilainen AirFrance-KLM yhteensä 10,1 miljardin euron tuillaan.

Mukana oli myös suomalainen Finnair, joka on saanut valtiolta satojen miljoonien eurojen tuet korona-aikana.