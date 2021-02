Sijoittaminen

Nokian raunioista kasvanut Qt Group on viime vuosien kurssi­raketti – nyt sen osake on Helsingin pörssin päälistan yli­voimaisesti kallein

Osakkeen hinta on 15-kertaistunut kolmessa vuodessa. Positiivisen tulosvaroituksen tammikuun lopussa antanut ohjelmistoyhtiö julkaisee tuloksensa torstaina kello 8.

Qt Groupin osakkeen hinta on noussut vuoden 2018 alun jälkeen yli 1400 prosenttia.­

Torstaina loka–joulukuun tuloksensa julkaiseva Qt Group on yksi pörssin viime aikojen suurimpia menestystarinoita. Yhtiön osakkeen arvo on noussut viimeisen vuoden aikana yli 250 prosenttia, ja nyt sen markkina-arvo on jo yli kaksi miljardia euroa.

Markkina-arvo tarkoittaa yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu määrän arvoa.

Kolmen vuoden kurssinousulla mitattuna Qt Group on Helsingin pörssin ylivoimainen ykkönen yli 1 400 prosentin kurssinousullaan.

Qt Groupin historia ulottuu 1990-luvun alun Norjaan. Sen historia sivusi muutaman vuoden ajan Nokiaa ja loppuvuodesta 2012 Qt siirtyi kokonaisuudessaan ohjelmistoyhtiö Digialle. Helsingin pörssiin yhtiö listautui toukokuussa 2016, kun se irtautui Digiasta.

Nopea kurssikehitys on jo aiheuttanut senkin, että yhden osakkeen hintoja Helsingin pörssissä vertaillessa Qt Groupin osakkeen hinta on jo pörssin päälistan korkein.

Sen osakkeella käytiin keskiviikkona aamupäivällä kauppaa 82,6 euron tuntumassa. Esimerkiksi pörssin toiseksi kallein Koneen osake maksoi samaan aikaan noin 68,5 euroa.

Yksittäisen osakkeen hinta on toki lähinnä kuriositeetti, koska yhtiö voi säätää osakkeiden määrää erilaisilla splittauksilla ja vastaavilla toimilla miten haluaa.

Helsingin pörssin First North -listalla olevan Admicomin osakkeen hinta on 114 euron luokkaa.

Qt Groupin menestyksen takana on ainakin kolme seikkaa.

Se on oikealla alalla oikeaan aikaan, sillä on hyvä hinnoittelumalli ja kaikesta päätellen kelpo teknologia ja hyvin yhtiön laajentumista hallitseva johto.

Qt Group tekee ohjelmistokehitystyökaluja, joilla on helppo tehdä graafisia käyttöliittymiä. Sen työkaluilla on myös helppo tehdä käyttöjärjestelmäriippumattomia sovelluksia.

Tällaiset, näytöiltä ilman nappuloita ohjattavat laitteet lisääntyvät esimerkiksi autoissa, erilaisissa terveydenhuollon mittaristoissa ja jopa kahvikoneisssa.

Kun niin sanottu esineiden internet yleistyy ja lähes kaikkiin sähkölaitteisiin yhdistetään tietokoneavusteisia toimintoja, Qt Groupin työkaluille on kasvavaa tarvetta.

Teleoperaattoreiden nopeat 5g-verkot ovat omiaan nopeuttamaan tätä muutosta.

Qt Group kerää rahansa kahta kautta – kehittäjälisensseistä eli sen mukaan kuinka moni ohjelmistonkehittäjä yrityksessä Qt:n työkaluja käyttää.

Sen lisäksi Qt veloittaa osuuksia sen laitteilla valmistetuista valmiista tuotteista, esimerkiksi jokaisesta auton keskikonsoliin asennetusta näytöstä, jota on kehitetty sen työkaluilla.

Qt Group kertoo toimivansa yli 70 toimialalla eri puolilla maailmaa, sähköautoista teollisuusautomaatioon ja erilaisiin televisiolaitteisiin.

Kun liikevaihdon kasvu on ollut koko ajan ripeää, sijoittajat ovat olleet valmiita maksamaan yhtiöstä perinteisillä osakkeen hinta/osakekohtainen tulos -mittarilla (p/e-luku) kovia hintoja.

Toistaiseksi se on Qt Groupiin uskoneille ollut hyvin kannattavaa.

Yhtiön suurin omistaja on Ingmanin suvun Ingman Development Oy, joka omistaa Qt Groupista runsaat 21 prosenttia.