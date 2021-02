Osavuosikatsaukset

Pääjohtaja Koposen mukaan ryhmä aikoo säilyttää laajan konttoriverkon, vaikka kilpailijat toimivat toisin.

Lähi-Tapiola-ryhmän vertailukelpoinen kokonaistulos heikkeni viime vuonna 295 miljoonaan euroon edellisvuoden 599 miljoonasta eurosta. Syynä oli sijoitustuottojen heikkeneminen, vaikka vuoden loppua kohtia sijoitusmarkkinat piristyivätkin.

Noin 11 miljardin euron varallisuutta sijoittavan vakuutusyhtiön tulos oli vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen pääjohtaja Juha Koposen mukaan yli 200 miljoonaa euroa tappiolla sijoitustappioiden vuoksi.

Koko vuoden sijoitustoiminnan tuotto putosi edellisvuoden yli seitsemästä prosentista 2,5 prosenttiin.

”Liiketoiminnassa viime vuosi oli silti kasvun vuosi ja olosuhteisiin nähden parempi kuin odotimme. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6,5 prosenttia 1 300 miljoonaan euroon. Kasvu tuli laajasti eri vakuutuslajeista, mutta nopeimmin, lähes kymmenen prosenttia kasvoi sairauskuluvakuutus”, Koponen sanoo.

Autovakuutuksissa Lähi-Tapiola kasvatti Koposen mukaan markkinaosuuttaan.

Alkuvuonna koronaepidemia johti korvausmenojen pienenemiseen monissa vakuutuslajeissa. Esimerkiksi liikennevahingot vähenivät, samoin sairauskulut.

”Tähän liittyen on vaikea arvioida, onko tästä kertynyt hoitovelkaa eli paljonko hoitokäyntejä on vain lykätty, mistä korvausmeno on siirtynyt johonkin tulevaisuuteen”, Koponen sanoo.

Ryhmän vakuutustoiminnan tehokkuudesta ja kannattavuudesta kertova yhdistetty kulusuhde eli korvaus- ja toimintakulujen suhde maksutuloon, parani 95 prosenttiin edellisvuoden 96,9 prosentista.

Luku on kuitenkin edelleen huomattavasti heikompi kuin kilpailijoilla. OP:n vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli viime vuonna 87,8 prosenttia ja Ifillä 82,1 prosenttia.

Koposen mukaan Lähi-Tapiolan ei tarvitsekaan olla yhtä kannattava kuin kilpailijansa.

”Olemme keskinäinen yhtiö, jonka ei tarvitse maksaa osinkoa. Meidän tarkoituksena on tuottaa edullisia ja hyviä vakuutuspalveluja asiakkaille”, Koponen sanoo.

Keskinäinen yhtiö on asiakkaidensa omistama.

Suhteellinen tehottomuus johtuu suurelta osin toimintatapojen erilaisuudesta. Siinä missä esimerkiksi If toimii käytännössä täysin digitaalisesti, Lähi-Tapiola ylläpitää laajaa toimipisteiden verkostoa maakunnissa. Tästä ei Koposen mukaan olla luopumassa.

”Epidemian aikana meilläkin konttorissa asiointi väheni selvästi, mutta koemme, että paikallisten olosuhteiden ymmärtämisellä on tärkeä rooli. Olemme sitoutuneet paikallisuuteen, emmekä halua muuttua kokonaan digitaalisiksi.”

Koposen mukaan erityisesti siinä vaiheessa, kun vakuutustarvetta kartoitetaan, fyysinen tapaaminen toimii hyvin. Korvausten käsittelyssä Lähi-Tapiolakin panostaa digitaalisuuteen.