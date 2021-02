Sosiaalinen media

Jatkossa australialaiset Facebook-käyttäjät eivät voi lukea tai jakaa uutisia. Myös australialaisten julkaisijoiden toimintaa alustalla rajoitetaan.

Austaralia on valmistellut uutta lakia, jossa se vaatii Facebookilta maksua uutisten jakamisesta alustoillaan. Yhtiö ei taipunut Australian vaatimuksiin.­

Sosiaalisen median yhtiö Facebook aikoo rajoittaa australialaisten mediayhtiöiden uutissisältöjen jakamista alustallaan, yhtiö ilmoitti keskiviikkona.

Facebook kertoi päätöksestään pitkien neuvottelujen päätteeksi. Australia on valmistellut uutta lakia, jossa se vaatii teknologiayrityksiltä maksua uutisten jakamisesta alustoillaan. Yhtiö ei ole suostunut Australian vaatimuksiin.

”Esitetyssä laissa on perustavanlaatuisesti ymmärretty väärin alustamme ja julkaisijoiden välinen suhde”, Facebookin Australian ja Uuden-Seelannin johtaja William Easton sanoi yhtiön tiedotteessa.

”Se [laki] jätti meidät karun valinnan eteen: yrittää noudattaa lakia, joka ei piittaa tämän suhteen realiteeteista tai lopettaa uutissisältöjen salliminen palveluissamme Australiassa. Raskain sydämin valitsemme jälkimmäisen.”

Yhtiön mukaan jatkossa australialaiset käyttäjät eivät voi lukea tai jakaa uutisia Facebookissa. Myös australialaisten julkaisijoiden sisältöjen julkaisemista ja jakamista rajoitetaan Facebookissa.

Teknologiayhtiö Google on myös uhannut sulkea hakukoneensa Australiassa välttääkseen lain vaikutukset.

Päätös koskee kansainvälisesti Facebook-käyttäjiä siten, että Facebookin kautta ei jatkossa enää pääse lukemaan tai jakamaan australialaisten mediayhtiöiden julkaisemia sisältöjä, tiedotteessa sanotaan.

Australian kaavaileman uuden lain myötä Facebookin ja Googlen kaltaisten teknologiajättien pitäisi jakaa mainostulojaan paikallisten medioiden kanssa. Facebook ilmoitti jo viime syksynä estävänsä uutisten jakamisen alustallaan Australiassa, jos laki tulee voimaan.

Tiistaina Nine and Seven West Media -yhtiön kerrottiin solmineen ensimmäisenä suurena australialaismediana sopimuksen Googlen kanssa sisältöjensä käytöstä maksua vastaan. Sopimusta pidettiin merkkinä siitä, että teknologiajätit olisivat taipumassa Australian vaatimuksiin.

Maan valtiovarainministeri Josh Frydenberg ilmoitti keskustelleensa aiheesta viikonlopun aikana sekä Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain että Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin kanssa.

”He olivat hyvin kiinnostuneita mitä Australiassa tapahtuu”, ministeri sanoi ABC:n haastattelussa maanantaina. ”Aistin myös halua sopimusten solmimiseen.”

Keskiviikkona Frydenberg kertoi, että asiasta kuitenkin käydään yhä keskusteluja Facebookin kanssa.

Australian hallituksen perusteluiden mukaan yhtiöt saavat sivustoilleen kävijöitä ja mainoksille yleisöä muun muassa sillä, että niiden sivustoilla jaetaan mediayhtiöiden tuottamia uutissisältöjä.

Isot alustayhtiöt ovat puolestaan pelänneet, että laista tulee ennakkotapaus yhtiöiden sääntelylle myös muualla maailmassa.

Lain kohtaloa seurataan tarkasti muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. EU hyväksyi viime vuonna uuden tekijänoikeuslainsäädännön, jossa on Googleen ja Facebookin liittyviä sisältökorvausartikloita.