Jos elinajanodotteen kasvu hidastuisi, se myös parantaisi eläke-etuuksia nykyisiin oletuksiin verrattuna.

Suomalaisten elinikä saattaa kasvaa oletettua hitaammin, arvioi Eläketurvakeskus torstaina julkaisemassaan katsauksessa.

Keskeinen syy arvioon on se, että Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat laskee suomalaisten elinajanodotteen kasvavan hitaammin kuin Tilastokeskuksen ennusteessa. Eläketurvakeskuksen laskelmat eläkejärjestelmän kestävyydestä perustuvat Tilastokeskuksen ennusteeseen.

Jos elinajanodotteen kasvu hidastuisi, se myös parantaisi eläke-etuuksia nykyisiin oletuksiin verrattuna. Kun suomalaiset eivät eläisikään yhtä pitkään kuin on oletettu, he eivät ehtisi nostamaan eläkettäkään niin pitkään. Siksi eläkeikää ei tarvitsisi nostaa eikä eläkkeitä leikata yhtä paljon kuin on ennakoitu.

”Väestöennusteet ovat olettaneet, että elinajanodotteen kasvu jatkuu nopeana. Viime vuosien kokemukset muista teollisuusmaista ja nyt käynnissä oleva koronaviruspandemia herättävät kuitenkin kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle myönteinen kehitys voi jatkua. Tämän vuoksi on perustelua tarkastella myös vaihtoehtoisia kehityskulkuja”, sanoo johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Elinajanodote tarkoittaa vuosien määrää, jonka verran tietyn ikäinen ihminen eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan.

Eläketurvakeskuksen peruslaskelmassa käytetyn Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suomalaisten elinajanodotteen oletetaan kasvavan selkeästi vertailumaita voimakkaammin pitkällä aikavälillä. Ainoastaan Norjan ennusteessa elinajanodotteen kasvuvauhti on samaa luokkaa Suomen kanssa.

Eurostatin ennusteessa oletetaan, että erot Euroopan unionin jäsenmaiden elinajanodotteissa supistuvat. Pidemmän elinajanodotteen maissa kasvun odotetaan olevan keskimääräistä hitaampaa ja lyhyen elinajanodotteen maissa keskimääräistä nopeampaa.

Vuonna 2070 suomalaisten elinajanodote on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 90 vuotta. Eurostatin ennusteen mukaan elinajanodote olisi sen sijaan yli 88 vuotta

”Tilastokeskuksen ennuste on muita Euroopan maita ja Eurostatia optimistisempi. Suomen väestön kuolevuuden ennustetaan jatkavan alentumistaan samalla tavoin kuin se on alentunut Suomessa 1980-luvun lopun jälkeen”, sanoo Eläketurvakeskuksen matemaatikko Tuija Nopola tiedotteessa.