Osavuosikatsaukset

Sovelluskehittäjien työkaluja valmistavan Qt Groupin loka–joulukuu oli vahva. Yhtiön liikevaihto kasvoi 40,9 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon. Vuosi sitten liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 46,6 prosenttia.

Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittomarginaali nousi vertailukauden –0,3:sta prosentista 25,8 prosenttiin.

HS kertoi keskiviikkona, että Qt Group on ollut viime vuosina Helsingin pörssin kurssiraketti. Yhtiön osakkeen arvo on noussut viimeisen vuoden aikana yli 250 prosenttia, ja nyt sen markkina-arvo on jo yli kaksi miljardia euroa.

Kolmen vuoden kurssinousulla mitattuna Qt Group on Helsingin pörssin ylivoimainen ykkönen yli 1 400 prosentin kurssinousullaan.

Kovan kurssikehityksen ohella viime vuosi oli yhtiölle hyvä myös liiketaloudellisesti. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 37,7 prosenttia.

Liiketulos oli 17 miljoonaa euroa, ja liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 0,4 prosentista 21,4 prosenttiin.

Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius arvioi tilinpäätöstiedotteessa, että viime vuosi oli koronaviruspandemian vuoksi monella tapaa poikkeuksellinen mutta Qt-konsernille kokonaisuutena erittäin menestyksekäs.

”Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan erittäin voimakkaasti läpi vuoden toiminnan kannattavuuden pysyessä samalla erittäin hyvänä. Kasvun ajurina toimi etenkin erinomaisesti sujunut kehittäjälisenssien myynti”, Varelius sanoo.

”Erityisen hyvin kehittäjälisenssien myynti sujui EMEA:n alueella. Myös konsultointipalveluiden kysyntä säilyi tilikaudella jopa yllättävänkin vahvana koronavirusepidemia huomioiden. Sen sijaan jakelulisenssitulojen kasvuvauhti jäi tilikaudella yhtiön odotuksista.”

Qt Group arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

”Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.”

Jo pitkään hyvin toteutuneen orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö kertoi tilinpäätöstiedotteessa etsivänsä kasvumahdollisuuksia myös yritysostojen kautta.

Yhtiö arvioi, että jos kasvupanostukset jatkuvat suunnitelmien mukaisesti, tästä aiheutuvat kustannukset rasittavat liikevoiton kehittymistä enemmän kuin kuluneella tilikaudella.

Se arvioi yhtiön koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 25–35 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 prosenttia.

Qt-työkaluilla rakennetaan sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä. Työkaluilla voi tehdä käyttöjärjestelmäsät riippumattomia sovelluksia.

Qt:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että viime tilikaudelta ei jaeta osinkoa.