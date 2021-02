Nohon toimitusjohtaja Aku Vikströmin ei ymmärrä ruokaravintoloiden toiminnan rajoittamista. ”Kaipaisin faktoja ruokaravintoloiden merkityksestä epidemian leviämiselle. Toimintamme on hyvin turvallista.”

Ravintolayhtiö Noho Partners aikoo sulkea kaikki ravintolansa, jos ruokaravintoloiden aukioloaikoja vielä kiristetään, kertoo toimitusjohtaja Aku Vikström. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Myös pääkaupunkiseudun toinen suuri ravintolatoimija HOK-Elanto harkitsee sekä baarien että ravintoloiden sulkemista, jos rajoitukset kiristyvät.

”Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta kyllä se niin on, että jos ravintolat pitää laittaa kiinni kello 18, tilanne menee todella hankalaksi. Anniskelupaikkojen osalta on tietysti selvä, että myynti loppuisi kokonaan”, HOK-Elannon ravintolatoiminnan johtaja Henriikka Puolanne sanoo.

HOK Elannolla on 81 ravintolaa, joista 25 on puhtaasti anniskelupaikkoja.

Nohon Vikström ihmettelee viime päivien sekavaa keskustelua ravintolarajoituksista. Torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suositteli baarien ja yökerhojen sulkemista pääkaupunkiseudulla. Hallituksessa sen sijaan neuvotellaan koko alaa koskevista rajoituksista tänään perjantaina.

HS:n tietojen mukaan keskustelussa on esillä, että pahimmilla koronavirusalueilla alkoholin myynti pitäisi lopettaa kello 17 ja ovien pitäisi mennä kiinni kello 18. Ruokaravintoloissa valomerkki tulisi tuntia myöhemmin.

”Keskustelussa pitäisi eritellä selkeämmin baarit ja yökerhot ja niin sanotut ruokaravintolat. Kun puhutaan ruokaravintoloista, pitäisi olla myös faktoja niiden vaikutuksesta epidemiaan. Meillä on sata ravintolaa. Vuoden aikana viranomaisilta on tullut tieto kuudesta asiakkaasta, jolla on ollut tartunta. Yhtään tartuntaketjua ei ravintoloissamme ole ollut”, Vikström sanoo.

Noholla on noin 250 ravintolaa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa tunnettuja ravintoloita ovat esimerkiksi Elite, Savoy, Teatteri, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Friends & Brgrs.

Vikströmin mukaan pitäisi olla kaikille selvää, että ruokaravintoloissa ja baareissa on kyse aivan erilaisista riskeistä. Ruokaravintoloissa pystytään noudattamaan hyvin turvallisuusohjeita. Toisin on baareissa, joissa ihmiset liikkuvat paikasta toiseen.

”Meille varataan käytännössä aina pöytä. Tuloajat on porrastettu ja turvavälit ovat hyvät. Vaatimukset baareja koskevista rajoituksista ovat ymmärrettävämpiä, mutta sitä en ymmärrä, että kalastellaan poliittisia irtopisteitä rajoittamalla toimintaa, joka työllistää kymmenituhansia ihmisiä ja jolla ei todellisuudessa ole merkitystä epidemialle”, Vikström sanoo.

Public Corner -seurusteluravintola Helsingin Mikonkadulla oli suljettu viime keväänä maaliskuun lopussa muiden HOK-Elanto -ravintolaketjun ravintoloiden tapaan.­

Vikströmin mukaan myös alkoholitarjoilun lopettaminen ennen illallisaikaa olisi ruokaravintoloille käytännössä yhtä kohtalokas päätös kuin varhainen sulkeminen.

”Viini kuuluu osaksi illalliskokemusta ja se on myös tärkeä osa ravintoloiden kannattavuutta”, hän sanoo.

Nohon ravintoloissa on tällä hetkellä arkisin vähän kävijöitä ja lounasmyynti on olematonta. Sen sijaan viikonloppuisin illallisasiakkaita on ollut Vikströmin mukaan suhteellisen vilkkaasti. Nohon omistamat yökerhot ovat olleet suljettuina lokakuusta asti.

Noho Partners julkaisi viime vuoden tuloksensa torstaina. Yhtiön liikevaihto supistui viime vuonna yli 40 prosenttia 157 miljoonaan euroon. Tappiota kertyi 24 miljoonaa euroa.

Yhtiön talous on pystytty turvaamaan rahoitusjärjestelyillä pitkälle eteenpäin.

”Meillä on myös turvanamme yli 40 miljoonan euron arvoinen omistus [työvoimanvälitysyhtiö] Eezystä. Tilanne on nyt hyvin hallinnassa, vaikka kallista tämä tietysti on”, Vikström sanoo.

Yhtiön noin 4 000 työntekijästä noin 600 on Vikströmin mukaan lomautettuna.

”Tällä alalla on 80 000 työntekijää, jotka ovat pienipalkkaisia. Heidän taloutensa on todella tiukalla ja tiedän monia todella surullisia tarinoita”, Vikström sanoo.

HOK-Elannon Puolanteen mukaan Helsingin keskustan ravintoloiden tilanne on jo nyt heikko, koska lounasmyyntiä ei ole eikä myöskään turisteja eikä liikematkustajia.

”Keskustan tilanne on kaikkein surullisin. Sen sijaan joidenkin lähiöravintoloiden myynnit ovat jopa viime vuoden tasolla. Myös etämyynti on kasvanut voimakkaasti”, Puolanne sanoo.

Puolanne arvioi, että HOK-Elannolla esimerkiksi perheiden paljon käyttämät ravintolat kärsisivät uusista rajoituksia vähemmän, mutta aikuisille suunnatut illallispaikat olisivat todella kovilla.

”Harva tulee illalliselle kello 16”, hän sanoo.

HOK-Elannon ei ole tarvinnut lomauttaa henkilökuntaa, koska ravintoloiden työntekijöille on järjestynyt työtä omista S-ryhmän ruokakaupoista. Ruokamyynti on ollut huomattavasti normaalia suurempaa koko koronaepidemian ajan, kun ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona.