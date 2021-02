Taloutta verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli helmikuussa ennakkotietojen perusteella 48,1 pistettä, mikä ennakoi talouden supistumisen jatkuneen.

Euroalueen talous supistui alustavien tietojen perusteella edelleen helmikuussa, mikä kasvattaa vaaraa uudesta taantumasta.

Kokonaistuotantoa verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli helmikuussa ennakkotietojen perusteella 48,1 pistettä. Indeksin perusteella teollisuuden elpyminen jatkui edelleen, mutta palvelualoilla tuotanto olisi supistunut.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos lukema on alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

”Koronaviruspandemian takia käyttöönotetut rajoitukset merkitsivät uutta iskua palvelualoille, mikä lisää todennäkösyyttä, että bruttokansantuote supistuu myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikutusta lieventää se, että teollisuustuotanto on kasvanut”, sanoo indeksin tuottavan tutkimusyhtiö IHS Markitin analyytikko Chris Williamson tiedotteessa.

Teollisuustuotannon kasvuvauhti on ennakkotietojen perusteella ollut vahvinta liki kolmeen vuoteen. Sitä on jouduttanut etenkin Saksan teollisuuden ripeä elpyminen, vaikka teollisuus on elpynyt myös monissa muissa eurovaltioissa.

Bruttokansantuotteen supistuminen tammi–maaliskuussa tarkoittaa, että euroalue vajoaisi uuteen taantumaan. Taantuman vakiintunut määritelmä on se, että bruttokansantuote supistuu kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Viime vuoden lopussa euroalueen kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote supistui 0,6 prosenttia heinä–syyskuuhun verrattuna. Uusi taantuma euroalueella vaikuttaisi lähes väistämättä myös Suomen talouteen, koska tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee muihin eurovaltioihin.

Toisaalta Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja teollisuuden elpyminen siellä todennäköisesti lisää suomalaisten vientiyhtiöiden tuotteiden kysyntää.

”Euroalueella on selvät ero teollisuuden ja palvelualojen välillä: teollisuus elpyy, mutta palvelut ovat syvässä ahdingossa. Vaikuttaa lähes väistämättömältä, että euroalueen talous supistuisi kuluvalla vuosineljänneksellä”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Kysynnän reipas lisääntyminen euroalueen teollisuudessa voi hänen mukaansa johtua myös osittain siitä, että yrityksillä on jonkin verran pulaa tarvitsemisestaan välituotteista tai komponenteista. Pula niistä ei kuitenkaan selitä kokonaan teollisuuden kysynnän tuntuvaa lisääntymistä helmikuussa.