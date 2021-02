Häiriöt vuokranmaksussa vaihtelevat merkittävästi kaupungeittain – eniten häiriöitä on Vantaalla, mutta Lahdessa kehitys on erityisen huolestuttavaa

Asiakastiedon ja Suomen vuokranantajien selvityksen mukaan vuokrahäiriöriski on Suomen suurien kaupunkien vertailussa suurin Vantaalla.

Vuokrahäiriöriski on Lahdessa suurempi kuin monessa muussa suomalaiskaupungissa.­

Tietopalveluyhtiö Asiakastiedon ja etujärjestö Suomen vuokranantajien selvityksen mukaan häiriöt vuokranmaksussa vaihtelevat merkittävästi kaupungeittain. Selvityksen perusteella Suomen 20 suurimmasta kaupungista vuokrahäiriöriski on suurin Vantaalla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Pienin riski on Joensuussa.

”Lahti erottuu huolestuttavalla tavalla joukosta. Siellä vuokrahäiriöriski on kasvanut selvästi vuodesta 2016, kun lähes kaikissa muissa suurissa kaupungeissa riski on pysynyt kutakuinkin samana. Vuokranmaksuun liittyvä riski on neljässä vuodessa kasvanut myös Helsingissä ja Seinäjoella, mutta paljon maltillisemmin kuin Lahdessa”, Asiakastieto arvioi tiedotteessa.

Asikastiedon laskelma vuokrahäiriöriski tarkoittaa maksamattomasta vuokrasta maksuhäiriömerkinnän Asiakastiedon rekisteriin saaneiden osuus kaikista vuokralla asuvista kotitalouksista. Vuokrahäiriöriski vuonna oli viime vuonna Suomessa 1,1 prosenttia. Vantaalla se oli 1,9 prosenttia, Hämeenlinnassa 1,6 prosenttia ja Lahdessa 1,4 prosenttia.

Vuokranantajia ja asunnonomistajia edustavan Suomen Vuokranantajien kyselytutkimus vahvistaa datahavainnot. Lahdessa asuntoja vuokraavista yhdistyksen jäsenistä runsaalla kymmenyksellä vuokria oli jäänyt vuoden kuluessa saamatta. Muissa kaupungeissa vuokralaisten maksuvaikeudet tai -haluttomuus olivat kyselytutkimuksen perusteella selvästi vähäisempi ongelma.

”On ollut mukava havaita, että ainakaan toistaiseksi korona ei ole lisännyt vuokranmaksun vaikeuksia. Se kertoo hyvää maksumoraalista ja siitä, että vuokranmaksun tärkeys ymmärretään”, sanoo päälakimies Tarik Ahsanullah Suomen vuokranantajista.

Suomalaisille kertyy vuosittain runsaat 16 000 vuokranmaksuun liittyvää maksuhäiriömerkintää. Asiakastiedon analyysin mukaan joka toisessa tapauksessa ulosottokaan ei onnistu saatavaa perimään. Selvästi korkein vuokramaksuhäiriöriski on 25–34-vuotiailla.