Suomi voi saada lähiaikoina useita miljardi-investointeja – ”Meillä on pöydällä 5–6 miljardiluokan hanketta”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä HS:n haastattelussa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä uskoo, että Suomeen tulee vielä suuren luokan akkuliiketoimintaa. Tehtaiden lupaprosessia pitäisi hänen mielestään kehittää.

Viime viikkoina on puhuttu paljon kahdesta miljardiluokan investoinnista, jotka saattavat tulla Suomeen. Sekä Neste että UPM pohtivat rakennuspaikkaa uusiutuvaa dieseliä tuottavalle jalostamolleen.

Runsas viikko sitten yhden jättihankkeen toteutuminen varmistui, kun Metsä Group kertoi rakentavansa 1,6 miljardin sellutehtaan Kemiin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan Suomella on pelissä todellisuudessa paljon enemmänkin.

”Meillä on ministeriössä pöydällä 5–6 miljardiluokan investointihanketta. En muista, että neljän vuoden aikana olisi ollut näin monta näin akuutissa vaiheessa olevaa investointia yhtä aikaa käsittelyssä. Nämä kaikki ovat ratkaisuvaiheessa noin vuoden sisällä.”

Neste on kertonut tekevänsä päätöksen sijaintipaikasta jo tänä keväänä. Se ja UPM:n hanke ovat mukana Lintilän luvussa. Juuri muuta hän ei suostu paljastamaan – paitsi että joukossa on ainakin yksi akkualan hanke ja mukana on sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita.

Mitä yritykset sitten pyytävät, ja mitä valtiovallan ylipäätään on mahdollista tehdä, jotta investointi tulisi Suomeen?

”Yleensä yritykset hakevat ennen kaikkea keskusteluyhteyttä, eikä alkuvaiheessa ainakaan puhuta kovin usein suoraan rahasta. Halutaan tietoa ikään kuin kokonaispaketista. Entistä enemmän käydään keskustelua esimerkiksi luvituksesta. Se selkeästi kasvoi Finnpulpin tapauksen jälkeen”, Lintilä sanoo.

Korkein hallinto-oikeus epäsi runsas vuosi sitten Finnpulp-yhtiön Kuopioon kaavaileman ison sellutehtaan ympäristöluvan. Päätös herätti tyrmistystä, koska hanketta oli valmisteltu vuosia.

Lintilän mukaan olisi hyvä, että esimerkiksi ympäristölupien käsittelyyn saataisiin ennakoitavuutta.

Investointia harkitsevia yrityksiä kiinnostavat Lintilän mukaan käytännössä sekä investointi- että käyttövaiheen kustannukset. Investointikustannuksiin valtion on vaikea vaikuttaa suoraan.

”Business Finlandin kautta voidaan antaa kehittämistukea, ja infraa, kuten teitä tai raiteita, voimme rakentaa. Näinhän esimerkiksi Kemin hankkeesta on luvattu tehdä. Aika perinteisiä nämä keinot ovat. Muuten tukemista rajoittavat EU-säännöt. Esimerkiksi UPM:lle olemme sanoneet, että kaikki kivet käännetään, mitä tukia on mahdollista saada. Mutta siitä hankkeesta meillä ei ole vielä mitään lukujakaan tiedossa”, Lintilä sanoo.

Lukuja tarvitaan ennen kuin tukisummia voi lähteä arvioimaan.

Myös erilaisia EU:n tai kotimaisia rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Metsä Groupin hankkeessa on sekä Finnveran että Euroopan investointipankin takaamaa rahoitusta.

Lintilän mukaan yritykset laskevat yleensä kustannuksia kymmenen vuoden päähän, kun päätöstä tehdään.

”Logistiikka on hirvittävän tärkeä kysymys. Samoin työvoiman saatavuus on äärimmäisen tärkeä asia. Me tarvitsemme ehdottomasti työvoimaa ulkomailta. Muuten sitä ei riitä.”

Verotus on tärkeä energia- ja polttoaineverojen kannalta, koska ne vaikuttavat suoraan tuotannon kustannuksiin. Lintilä kertoo, että Suomi menetti joitain vuosia sitten selvästi yli miljardin euron investoinnin teollisuuden sähköveron takia. Viime syksynä vero pudotettiin EU:n sallimalle minimitasolle.

”On myös kiusallista, jos jossain toisessa maassa rakentamiskustannukset ovat yksinkertaisesti satoja miljoonia halvemmat. Sitä me emme millään tuella voi oikein kompensoida”, Lintilä sanoo.

Ministeriössä yritykselle nimetään kontaktihenkilö, joka hoitaa projektia, koordinoi yhteyksiä eri tahoihin ja tutkii mahdollisuuksia.

Etenkin ulkomaisille yrityksille on Lintilän mukaan joskus yllätys, että ministerikin voi tulla ennalta sopimatta mukaan tapaamiseen. ”Raja-aidat ovat meillä niin matalia.”

Lintilälle akkuklusterin rakentaminen Suomeen on ollut ministeriaikana sydämenasia. Hän on matkustanut ”patteriporukan” ja Business Finlandin kanssa maailmalla akkuasioissa monta kertaa, viimeksi vuosi sitten juuri ennen koronasulun alkua Yhdysvalloissa.

Suomeen onkin syntynyt kotimaisin voimin akkumetallien jalostustoimintaa, ja Valmet Automotive on rakentamassa jo toisen akkujärjestelmien kokoonpanotehtaansa. Fortum taas rakentaa akkujen kierrätyslaitoksia.

Akkujen arvoketjun suurimman lisäarvon tehtaat eli katodimateriaalin tuotanto ja akkukennotehdas kuitenkin puuttuvat, vaikka töitä niiden saamiseksi on tehty jo hyvän aikaa.

Lintilä ei suostu sanomaan niiden kohtalosta mitään mutta vakuuttaa luottavansa alan kehitykseen.

”Tuskin kovin moni olisi uskonut vuonna 2016, kun Terrafamea pelastettiin, että tänä keväänä siellä käynnistyisi akkukemikaalitehdas, joka nostaa jalostusarvoa valtavasti. Siirrymme koko ajan kehittyneempään tuotantoon. Se vaatii vain valtavasti jalkatyötä ja sitkeää takomista.”

Oli Suomeen tulossa akkutehdas tai mikä muu tahansa, olisi Lintilän mukaan kuitenkin toivottavaa, ettei investointi jäisi kiinni lupa- ja valitusmenettelyn hitaudesta.

”Ei ole kyse siitä, että pitäisi tinkiä ympäristönsuojelusta yhtään, vaan siitä, että järjestelmää muutettaisiin teknisesti joustavammaksi. Että annettaisiin esimerkiksi ympäristöluvalle etukäteen jokin päästöjen haarukka ja siitä haarukasta sitten voitaisiin valittaa jo etukäteen. Yritys voisi ruveta valmistelemaan hanketta näillä reunaehdoilla. Moni ulkomainen yritys ei ole valmis odottamaan neljän vuoden valitusprosessia.”

Menneet pari viikkoa ovat olleet investointien kannalta hyviä. Kemin tehtaan lisäksi Fintoil-yritys kertoi rakentavansa Haminaan mäntyöljytehtaan. Puuta käyttävän massiivisen prosessiteollisuuden rakentaminen ei tosin ole kaikkien mieleen.

Lintilä ei ymmärrä kritiikkiä.

”Millään muulla Suomi ei tule pärjäämään kuin sillä, että saamme työpaikkoja, investointeja ja bruttokansantuotetta nostettua. Meillä on valtava investointivaje. Finanssikriisin jälkeen poistot ovat olleet koko ajan suuremmat kuin investoinnit.”

Lintilän mukaan tosiasia on, että monet suuret investoinnit liittyvät yhä metsäteollisuuteen.

”Olen sanonut aina, että Suomi elää puusta ja päästä. Uutta teollisuutta edustaa esimerkiksi akkuteollisuus, ja sitten on tietysti paljon erilaisia palveluita. Näistä se lähtee, mutta kilpailu investoinneista on tosi kovaa ja täysin globaalia.”

Syksystä asti on keskusteltu aika ajoin hallituksen ja yritysten huonosta keskusteluyhteydestä. Lintilän mukaan yhteys ainakin hänen ministeriönsä ja yritysten välillä on toiminut hyvin.

Lintilä puolustaa usein elinkeinoelämän näkökulmaa hallituksen pöydissä, oli sitten kyse matkailuyrittäjien tai ravintoloiden ahdingosta tai teollisuudelle tärkeistä kustannuskysymyksistä.

Nyt Lintilä on huolissaan siitä, pääsevätkö suomalaiset yritykset mukaan kasvuun, kun talous koronaepidemian jälkeen käynnistyy.

”Minusta meidän katseemme on liikaa varpaissa, vaikka pitäisi katsoa jo ylöspäin. Epidemiatilanne on edelleen vakava, mutta joskus tämä voitetaan. Silloin meillä pitää olla valmiina suunnitelma, miten yritysten myyntimiehet ja -naiset pääsevät maailmalle. Ettei jäädä viivalle seisomaan, kun muut ovat jo vauhdissa.”