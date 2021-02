Yhtiö tarjoaa terveystietopalvelua, jossa kuluttajat saavat verianalyysin perusteella tietoja omasta terveydestään ja myös ennusteen mahdollisesta sairastumisriskistä.

Nightingale Health perustaa palvelunsa verianalyysiin ja mobiiliteknologiaan. Kuva on Suomen molekyylilääketieteen instituutin sekvensointilaboratoriosta.­

Suomalainen terveysalan kasvuyhtiö Nightingale Health aikoo listautua pörssiin.

Yhtiö kertoi perjantaina, että se suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Vuonna 2013 perustetun yhtiön liiketoiminta perustuu palveluun, jossa kuluttajille tarjotaan kattavaa verianalyysiä ja palveluun kuuluvaa mobiiliteknologiaa.

Nightingale Healthin tausta on bioteknologiassa. Yhtiö on käyttänyt useita vuosia teknologiansa kehittämiseen, johon on investoitu Kauppalehden mukaan noin 30 miljoonaa euroa. Tammikuussa yhtiö kertoi kehittäneensä tuotteensa valmiiksi kaupallista vaihetta varten.

Samalla yhtiö kertoi keränneensä 8,8 miljoonaa euroa uutta rahoitusta.

Taustalla on useita tunnettuja sijoittajia, kuten Supercellin perustajiin kuuluva Mikko Kodisoja, Small Giant Gamesin perustajiin kuuluva Timo Soininen sekä terveyspalveluyhtiö Dextran omistajiin kuulunut sijoittaja Leena Niemistö.

Yhtiön luomassa palvelussa kuluttaja tekee verikokeen ja lähettää näytteen yhtiölle. Verikokeeseen perustuvan analyysin tulokset kuluttaja saa itselleen sovelluksen kautta. Analyysin perustana on tutkimusmenetelmä, jota kutsutaan ydinmagneettiseen resonanssin (NMR) spektroskopiaksi.

Sen avulla verinäytteestä voidaan luoda kuva terveydentilasta ja myös ennustaa useiden sairauksien, kuten diabeteksen, todennäköisyyttä. Sovelluksen kautta käyttäjälle puolestaan suositellaan terveyspalveluita, joista hän saa apua ennustetun sairauden ennaltaehkäisyssä.

Nightingale Healthin suunnitelmana on myös yhdistää verinäytteistä tehtäviä analyysejä muiden terveysalan toimijoiden keräämiin tietoihin. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Viron biopankin kanssa, jonka 200 000 näytettä se aikoo analysoida, tarjoten vapaaehtoisille tietoa sairastumisriskeistä.

Toimitusjohtaja Teemu Sunan mukaan yhtiö keskittyy ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon teknologian avulla.

”Me visioimme maailmaa, joka keskittyy ihmisten pitämiseen terveinä sairauksien parantamisen sijaan. Yhdistämällä uraauurtavan veritestausteknologiamme ja kykymme tunnistaa tulevia sairastumisriskejä luomme maailman johtavaa terveystietoalustaa, joka mahdollistaa ennaltaehkäisevän hoidon paremman tiedon avulla”, Suna kertoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö tähtää First North -listan kautta kansainvälisille pääomamarkkinoille. Liikkeelle laskettavilla osakkeilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan vähintään 100 miljoonaa euroa.