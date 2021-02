Maustettuja nikotiinipusseja esitellään alaikäisille Tiktok-sovelluksessa.

Maailman toiseksi suurin tupakkayhtiö British American Tobacco (BAT) käyttää yli miljardi euroa uusien nikotiinituotteiden markkinointiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Asiasta kertovat The Bureau of Investigative Journalism ja brittilehti The Guardian laajoissa selvityksissään.

Selvitysten mukaan BAT pyrkii houkuttelemaan uusien tuotteiden kuten sähkötupakan käyttäjiksi nuoria aikuisia ja aiemmin tupakoimattomia.

Yrityksen mainonta tavoittaa myös alaikäisiä. Yrityksen uusia nikotiinipusseja markkinoidaan Tiktok-sovelluksen suosituimpien käyttäjien avustuksella.

Ruotsissa maustettuja nikotiinipusseja myydään tuotenimellä Lyft, ja ne kilpailevat markkinoilla perinteisten nuuskatuotteiden kanssa. Selvitysten mukaan Tiktok-esiintyjät käyttävät nikotiinipusseja videoilla, jotka on suunnattu alaikäisille.

BAT:n markkinointistrategiana on käyttää sosiaalisen median suosituimpia esiintyjiä eli niin sanottuja influenssereita, poptähtiä sekä urheilutapahtumia. Tupakkatuotteiden markkinointi on ollut kiellettyä Formula 1 -sarjassa jo pitkään. BAT on sponsoroinut vuodesta 2019 alkaen McLaren-tallia, jonka autoissa on yrityksen uusien nikotiinituotteiden logo.

Suuri osa BAT:n liikevaihdon kasvusta tulee nyt muualta kuin perinteisistä tupakkatuotteista. Yhtiön oman tutkimuksen mukaan ainakin puolet sähkötupakkaa tai nikotiinipusseja käyttävistä eivät tupakoineet aiemmin.

BAT:n mukaan yhtiön markkinointi kohdistuu ainoastaan aikuisiin kuluttajiin, ei nuoriin. Yhtiön mielestä markkinointi on vastuullista ja se noudattaa kansainvälisiä markkinointiperiaatteita sekä paikallisia lakeja ja säädöksiä.