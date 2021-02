Dumle-tikkukaramelli kehitettiin Ruotsissa 1940-luvulla.

Dumle-merkkisten tikkukaramellien valmistus päättyy, koska nykyisen tuotantolinjan tekninen elinikä on lopussa. Kuvassa Dumle-karamellit valmistuvat Fazerin tehtaalla.­

Elintarvikeyhtiö Fazer lopettaa Dumle-merkkisten tikkukaramellien valmistamisen maaliskuussa.

Tuotteen valmistus päättyy, koska nykyisen tuotantolinjan tekninen elinikä on lopussa. Fazerin mukaan tuotantolinja on vanha ja sen huoltaminen ja korjaaminen on ollut viime vuosina vaikeaa.

”Olemme yrittäneet löytää ratkaisun tuotannon jatkamiseksi tehokkaalla ja kestävällä tavalla, siinä kuitenkaan toistaiseksi onnistumatta”, sanoo Fazer Makeisten Suomen-markkinointijohtaja Anne Repo tiedotteessa.

Tavoitteena on löytää uusi tapa valmistaa tikkukaramelleja.

”Jatkamme pyrkimyksiä kehittää ja löytää tapa tuottaa tikkari jälleen tulevaisuudessa”, Repo sanoo.

Fazer kertoo, että suklaasta ja toffeesta valmistettu Dumle kehitettiin Ruotsissa vuonna 1945. Tuolloin Mazetti-yritys valmisti ensimmäisen litteän tikkukaramellin, joka sai nimen Dumle vuonna 1960.

Fazer osti Mazettin vuonna 1975.