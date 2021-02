Negatiivisen koronatestituloksen vaatiminen matkustajilta yleistyy. Suomessa todistuksia saa yksityisistä terveysyhtiöistä.

Ulkomaille matkustamiseen voi tarvita todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta, jota useat maat matkailijoilta jo vaativat.

Suomessa operoivat varustamot edellyttävät tiistaista alkaen ulkomailta saapuvilta laivamatkustajilta negatiivista testitulosta.

Myös Finnairin Suomeen suuntautuvien lentojen matkustajilla on oltava mukanaan todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta, mutta jo parantuneesta koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Lennolle ei pääse, jos matkustajalla on koronavirukseen viittaavia oireita.

Maahantulosäännöt vaihtelevat ja muuttuvat. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) kerää tietoja eri maiden koronaan liittyvistä matkustus- ja maahantulorajoituksista. Esimerkiksi Hollantiin matkustaessa vaaditaan negatiivista koronatestiä, joka on otettu enintään kolme päivää ennen maahan saapumista.

Osa maista kelpuuttaa ainoastaan pcr-testituloksen, joissain taas kelpaa myös muunlainen testi, kuten pcr-testille tarkkuudessa häviävä pikatesti, joka tunnistaa tartunnan viruksen antigeeneistä. Tyypillisesti testi saa olla otettu korkeintaan 72 tuntia ennen maahan saapumista, mutta osa maista hyväksyy vain testit, jotka ovat korkeintaan 48 tuntia vanhoja.

Eri maat saattavat asettaa erilaisia vaatimuksia myös todistuksen muodolle ja vaikkapa kielelle.

Kaikki eivät välttämättä hyväksy suomenkielistä tai sähköistä todistusta. Joissakin maissa voidaan vaatia fit to fly -todistus. Se on jo ennen koronaviruspandemiaa käytössä ollut todistus, jossa lääkäri ottaa erikseen kantaa matkustajan matkustusturvallisuuteen, jos tämä on esimerkiksi raskaana tai tällä on tiettyjä sairauksia, jotka lentoyhtiö katsoo olevan riski lennon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on kehittänyt nyt myös järjestelmän, jonka kautta kaikki Husin toimipisteissä testatut saavat maksutta todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta. Koronatietoni.fi-sivuston kautta henkilö saa todistuksen viimeisimmästä koronatestistä, jos se on negatiivinen.

Todistukseen on merkitty henkilötiedot, testipäivä ja testaustapa. Tarvittaessa todistukseen voi lisätä myös passin tiedot, jos kohdemaa sitä edellyttää. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Husin palvelu toimii aluksi vain suomeksi, mutta itse todistus on englanninkielinen. Sen voi tallentaa matkapuhelimeen tai tarvittaessa tulostaa. Palvelu toimii Husin diagnostiikkakeskuksen analysoimissa koronatesteissä Uudenmaan ja Kymenlaakson asukkaille.

Lähtökohtaisesti terveyskeskukset ohjaavat ulkomaan matkaa varten testiin hakeutuvat, täysin oireettomat henkilöt yksityiselle puolelle. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on todennut, että tästä huolimatta julkisella puolella testissä käyneillä on oikeus saada todistus.

Oireeton henkilö saa matkailua varten todistuksen myös yksityisistä terveysyhtiöistä, jotka tarjoavat myös fit to fly -palvelua.

Terveystalosta hankittava, oireettoman henkilön koronatodistus maksaa vähintään 275 euroa. Pcr-koronatestin hinta on 235 euroa ja sähköisesti toimitettava todistus maksaa 40 euroa. Paperinen, lääkärikeskuksesta noudettava todistus taas maksaa 54 euroa.

Terveystalo on yhteistyössä Finnairin kanssa, jolloin lentoyhtiön asiakkaat saavat alennusta matkustamiseen liittyvistä koronapalveluista.

Mehiläisestä sähköisen koronatestitodistuksen saa automaattisesti. Sen sijaan painetun ja noudettavan todistuksen hinta on 23 euroa. Mehiläisen todistukset ovat aina englanninkielisiä. Mehiläisen pcr-testin hinta on 249 euroa.

Mehiläinen tarjoaa fit to fly -todistusta, jonka hinta on halvimmillaan 124 euroa. Kyseessä on lääkärin kirjoittama todistus, joka ottaa kantaa koronatestin tulokseen.

Pihlajalinnan hinnaston mukaan oireeton matkalle lähtijä saa koronatestin hintaan 212,30 euroa. Sähköisesti toimitettava testitodistus maksaa 30 euroa.

Pihlajalinnasta saa fit to fly -todistuksen koronatestin lisäksi maksettavan lääkärikäynnin hinnalla. Halvimmillaan yleislääkärin vastaanottoaika maksaa 44 euroa.

Myös lääkärikeskus Aava tarjoaa todistusta. Aavassa pcr-testi sairaanhoitajan lähetteen ja todistuksen kanssa maksaa 265 euroa. Jos koronatestiin on hakeutunut lääkärin lähetteellä, sairaanhoitajan kirjoittama todistus negatiivisesta todistuksesta maksaa 32 euroa.

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustutkimuksesta on 56 euroa, jos testi on lääkärin määräämä. Pääsääntönä on, että oireettomana ei saa koronatestistä Kela-korvausta. Julkisen puolen koronatestaus on kansalaisille maksuton.