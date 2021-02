Suomen autokanta on vanhentunut jo 13 vuotta putkeen – kauppapaikan mukaan autojen uuskauppa ei ratkaise ongelmaa

Tori.fin mukaan 12 vuotta vanhan bensiiniauton vaihto viisi vuotta vanhaan autoon vähentää päästöjä keskimäärin yli viidenneksen.

Autojen ikääntyminen on isoin syy liikenteen päästöongelmiin Suomessa eikä uusien autojen kaupasta ole nykyisellään ongelman ratkaisijaksi, väittää norjalaisen Schibstedin omistama kauppapaikka Tori.fi.

Kauppapaikan keräämien tilastojen mukaan nykyisestä autokannasta on ostettu kymmenen viime vuoden aikana vain noin 40 prosenttia. Autokanta on vanhentunut yhtäjaksoisesti kolmetoista vuotta, ja se on Tori.fin mukaan suomalaisen autoilun vihreän kehityksen suurin este.

Suomalaisittain iältään keskiverto bensiinikäyttöinen henkilöauto saastuttaa ympäristöä keskimäärin 32 prosenttia enemmän kuin vuosimallin 2020 bensiiniauto.

”Suomalaisten autoilua halutaan kehittää yhä ympäristöystävällisemmäksi. Siihen on yksi ylivertainen keino: autokannan nuorentuminen. Koska henkilöautokannan keski-ikä on noussut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008, on selvää, että nykyiset tavat eivät vie haluttuun kehitykseen”, sanoo Tori.fi:n autojohtaja Jenni Tuomisto tiedotteessa.

”Ihmisten ostopäätöksiä ohjaa yksi ylivertainen seikka: hinta. Autojen keski-iän nuorentamiseksi tarvitaan edullisempi vaihtoehto. Se vaihtoehto ovat käytetyt autot”, Tuomisto sanoo.

Tori.fin laskelmien mukaan auton vaihtaminen käytettyyn vähentää merkittävästi auton hiilidioksidipäästöjä. Kun suomalainen vaihtaa esimerkiksi 12 vuotta vanhan bensiiniautonsa esimerkiksi viisi vuotta vanhaan bensiiniautoon, lähtökohtaisesti hänen autoilunsa hiilidioksidipäästöt vähenevät kauppapaikan mukaan keskimäärin 23,5 prosenttia.

Käytettyjä autoja myydään Suomessa vuosittain noin 580 000. Viime vuonna käytettyjä autoja ostettiin 1,3 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna. Kauppa kiihtyi vuoden loppupuolella. Esimerkiksi viime vuoden joulukuussa ostettiin käytettyjä autoja 14,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Samaan aikaan uusien autojen kauppa on kärsinyt merkittävästi koronakriisistä. Viime vuonna ostettiin lähes 96 500 uutta autoa, mikä on lähes 18 000 autoa vähemmän kuin vuonna 2019.