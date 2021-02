Naisten osuus yritysten, hallinnon ja järjestöjen johtopaikoilla oli vuonna 2019 lähes 37 prosenttia.

Startup-yritys Prönön Helene Auramo on hallitusammattilainen ja toimitusjohtaja.­

Naisten osuus kaikista johtajista oli Suomessa 36,8 prosenttia vuonna 2019, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva. Kaksi vuotta aiemmin naisten osuus oli 31,5 prosenttia. Tiedot perustuvat YK:n työjärjestön ILO:n tilastoihin.

Luvussa ovat mukana yritysten, hallinnon ja järjestöjen ylemmän ja keskitason johtotehtävät lukuun ottamatta pääjohtajia. Suomea enemmän naisia on johtotehtävissä muun muassa Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Portugalissa ja Islannissa.

”Jos sukupuolten edustus on 40–60 prosentin välillä voi todeta, että tasa-arvo toteutuu johtajaksi nousemisessa”, Evan johtaja Emilia Kullas sanoo.

Tasa-arvon vauhdittaminen naisjohtajien osuudessa edellyttää Kullaksen mukaan verokiilan alentamista ja kotihoidontuen poistamista.

”Hallituksen perhevapaauudistus hukkasi mahdollisuutensa parantaa tasa-arvoa. Uudistuksen myötä perhevapaa pitenee, mutta perheet saavat itse päättää, miten 13 kuukauden mittainen vapaa jaetaan. Näyttää siltä, että ilman pakkoa jatkossakin pienten lasten kanssa ovat kotona enimmäkseen äidit. Kotihoidontukeen hallitus ei uskaltanut koskea lainkaan”, Kullas sanoo.

Karkea johtopaikkojen laskeminen ei vielä välttämättä kerro kovin paljon tasa-arvosta, koska titteli ei juuri kerro aseman todellisesta statuksesta.

HS kartoitti viime keväänä naisten asemaa esimerkiksi suurten pörssiyritysten johtoryhmissä, ministeriöiden korkeimmassa johdossa sekä tuomari- ja diplomaattikunnassa. Naisten määrän kasvu näissä kaikissa asemissa on ollut nopeaa.

Start-up yritys Prönö puolestaan tutki naisten osuutta kaikissa Helsingin pörssin yritysten hallituksissa ja havaitsi, että pörssiyritysten hallituksissa naisia on keskimäärin 27 prosenttia. Vaihtelu on suurta.

Helsingin pörssissä on listattuna 11 yhtiötä, joiden hallitusjäsenistä vähintään puolet on naisia. Yhteensä tai yli 40 prosenttia naisjäseniä on 36 hallituksessa.