Talouden asiantuntijaryhmän raportti: Suomen tutkimus- ja kehitysmenojen kasvattaminen on välttämätöntä, osaajavaje vaivaa useilla aloilla

Temin asettama asiantuntijatyöryhmä esittelee ehdotuksensa yritysten kasvuun koronakriisissä ja sen jälkeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) asettama asiantuntijatyöryhmä esittelee ehdotuksensa yritysten kasvuun ja menestymiseen koronakriisissä ja kriisistä elpymisessä. Ehdotuksesta kertoivat ryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä ja asiantuntijaryhmän jäsen, Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Suomen talouden keskeisin riski on, että heikko talouskasvu jatkuu. Hyvinvoinnin taso on korkea, mutta talouskasvu on jäänyt finanssikriisin jälkeen verrokkimaista”, Huhtamäen ja Sanoman hallitusten puheenjohtajana toimiva Ala-Pietilä sanoo.

Työryhmä tunnistaa kolme keskeistä pullonkaulaa tuottavuuden kasvussa: Innovaatiotoiminnan hajanaisuus ja liian pieni huomio korkean tuottavuuden ekosysteemien kehittymiseen, kasvava osaajien vaje ja riskinottoon kykenevän ”osaavan pääoman” vähäisyys.

Realistisena, mutta vaativana tavoitteena työryhmä pitää kahden prosentin keskimääräistä talouskasvua vuoteen 2030 asti. Ministeri Lintilä vahvistaa tavoitteen vaativuuden.

”Raportissa ei ole pilvilinnoja, vaan se perustuu faktoille”, Lintilä sanoo.

Työryhmän näkemyksen mukaan parempi kasvu edellyttää tutkimus- ja kehitystoiminnan selvää lisäämistä, rahoituksen kohdennusta ”avainekosysteemeihin”, kasvavan osaajapulan voittamista ja riskinottoon kykenevän, kotimaisen ja ulkomaisen osaavan pääoman lisäämistä.

Työryhmä esittää tutkimus- ja kehitysrahoituksen tason lisäämistä neljään prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Viime vuosina taso on ollut alle kolmessa prosentissa.

Työryhmän raportin mukaan tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, jos julkisen sektorin t&k-rahoitus suhteessa BKT:hen nousee 1,2 prosenttiin vuonna 2030.

”Se vaatii vähän yli viiden prosentin vuotuista, reaalista kasvua julkisen puolen t&k-rahoituksessa. Euromääräisesti rahoitus kasvaisi keskimääräisesti käyvin hinnoin 190 miljoonaa euroa vuodessa ja kiintein hinnoin 145 miljoonaa euroa vuodessa”, Ala-Pietilä kertoo.

Ala-Pietilä toteaa työryhmän laskeneen, että viime vuonna Suomi velkaantui 380 miljoonan euron viikkovauhdilla.

Työryhmän mukaan Suomea vaivaa myös kasvava osaajapula, jonka ratkaisemiseksi työryhmä ehdottaa työperäisen maahanmuuton helpottamista ja yksinkertaistamista. Myös koulutukseen ja esimerkiksi kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden houkuttelua täytyy lisätä.

”Osaajatarvetta kiihdyttää Suomessa teknologian kehittyminen”, työryhmän jäsen, Voima Venturesin osakas Inka Mero sanoi tilaisuudessa.

Työryhmä sai kesäkuussa 2020 elinkeinoministeriltä tehtäväkseen laatia strategian ja toimenpideohjelman, joilla on kolme tavoitetta: Turvata nykyistä osaamista tukemalla yrityksiä inhimillisen ja muun pääoman säilyttämisessä, tukea osaamisen kehittämistä ja luoda siten edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle, turvata tulevaisuuden hyvinvointia taloudellisella kasvulla ja kilpailukykyisellä elinkeinoelämällä.

Ryhmän tehtävänä on arvioida, mitä muutoksia tarvitaan muun muassa lainsäädännössä, osaamisessa, julkisessa rahoituksessa ja yhteistyörakenteissa.

Asiantuntijaryhmän on ollut tarkoitus keskittyä työssään kansainvälistyviin ja kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin, joiden tukitarpeet ovat usein erilaisia kuin kotimarkkinoille vakiintuneilla yrityksillä.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat Ala-Pietilän ja Vihriälän lisäksi Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund, EQ:n toimitusjohtaja Janne Larma, Temin ylijohtaja Ilona Lundström, Voima Venturesin osakas Inka Mero, Suomen Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Jan Sasse ja valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri Martti Hetemäki. Ryhmän toimeksianto jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Ryhmä jatkaa osaltaan työelämäprofessori Vihriälän johtaman, koronakriisin alussa asetetun selvitysryhmän työtä. Selvitysryhmä ehdotti perustettavaksi uutta asiantuntijaryhmää, jonka tehtävä olisi miettiä, millä tavalla voitaisiin varmistaa ”arvokkaan inhimillisen ja organisaatiopääoman säilyminen läpi kriisin”.