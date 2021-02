Sammon hallituksen puheenjohtajan mukaan Nordean osakkeiden myynti pitää suunnitella huolella, ettei markkinoille aiheuteta häiriötä eikä Sammolle odottamattomia veroseuraamuksia. Wahlroos myös kehuskeli Tikkurilan osakkeista saadulla voitolla.

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi keskiviikkona Sammon pääomamarkkinapäivässä, että Sampo saattaa luopua Nordean osakkeista paljon nopeamminkin kuin mitä saman päivän aikana aiemmin arvioitiin.

Sampo kertoi tiedotteessaan keskiviikkoaamuna, että yhtiö aikoo luopua merkittävästä osasta Nordea-omistustaan seuraavien 18 kuukauden aikana. Sammon toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson täsmensi omassa esityksessään, että merkittävästi tarkoittaa yli puolta Sammon nykyisestä Nordea-potista. Se on 15,9 prosenttia pankin osakkeista.

”On hyvin mahdollista jopa todennäköistä, että luovumme osakkeista nopeamminkin, mutta toimet pitää suunnitella huolella. Osakepotti on huomattavan kokoinen, sen arvo on noin neljä miljardia euroa. Jos toimimme harkitsemattomasti, voimme aiheuttaa häiriötä markkinoilla tai ikäviä veroseuraamuksia”, Wahlroos sanoi.

Wahlroos totesi, että Nordeasta luopuminen on vähän surullistakin, koska pankilla menee nyt paremmin ja ympäristössäkin on nähtävillä positiivisia muutoksia.

”Se ei kuitenkaan muuta sitä, että olemme muuttaneet mieltämme pankkitoiminnan suhteen siitä, miten näimme sen 5–6 vuotta sitten. Silloin ei ollut nähtävissä minkälainen sääntelytsunami pankkeihin iskee, eikä sitä että korkotaso pysyisi näin matalana näin pitkään”, hän sanoi.

Wahlroosin mukaan pankeista tulisi kiinnostavia sijoituskohteita vain, jos sääntelyä purettaisiin huomattavasti, eikä niin tule ainakaan lähitulevaisuudessa tapahtumaan.

”Siksi voi olla järkevää ja hyvin mahdollista, että luovumme Nordeasta nopeammin”, Wahlroos sanoi.

Hän kertoi, että Sampo on ostanut Nordean osakkeita hyvin vaihtelevaan hintaan. Ennen finanssikriisiä osakkeista maksettiin jopa kymmenen euron hintaa ja juuri finanssikrisiin jälkeen osakeannissa niitä saatiin alle kahdella eurolla.

Näin ollen Sammon kannattaa huolella miettiä, mitä osakkeita myydään ja milloin, jotta veroseuraamukset eivät yllätä.

Verotuksen suhteen Sammon pitää ottaa huomioon esimerkiksi se, että Nordeasta saatavien osinkojen ja myyntivoittojen verotus muuttuu, jos Sammon omistus putoaa alle kymmenen prosentin osuuden pidemmäksi aikaa.

Sammolla on Nordean lisäksi erilaisia pienempiä omistuksia rahoitusalalla, joita yhtiö on viime vuosina ostellut. Yksi näistä on osuus tanskalaisesta Saxo-pankista.

Wahlroos sanoi, että näistä kaikista tullaan luopumaan ennen pitkää hyvällä voitolla.

”Olen erittäin tyytyväinen näihin sijoituksiin. Olemme luopuneet myös Tikkurilan osakkeista, jotka olivat meille erittäin hyvä sijoitus”, Wahlroos sanoi.

Yhdysvaltalainen maaliyhtiö PGG tarjosi aiemmin helmikuussa Tikkurilan osakkeista yli kaksinkertaisen hinnan kuin mitä osake maksoi viime joulukuun puolivälissä.

Wahlroos sanoi kuulleensa joiltain sijoittajilta myös epäilyjä, että yhtiön päätöksiin vaikuttaisi jonkinlainen suomalaiskansallinen harkinta. Wahlroos vakuutti, että näin ei todellakaan ole.

”Minä olen edelleen merkittävä omistaja yhtiössä, eikä minua kiinnosta mikään muu kuin omistukseni arvo. Minä en ole tällä hetkellä myöskään Suomessa”, Wahlroos sanoi.

Wahlroos esiintyi videoyhteyden välityksellä Etelä-Ranskasta, missä on yksi hänen monista kodeistaan.