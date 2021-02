Norjalainen Kahoot ostaa suomalaisen Whiteboard.fi-opetustyökalun kehittäneen suomalaisyhtiön ainakin kuudella miljoonalla dollarilla.

Norjalaisyhtiön mukaan Whiteboardia koskeva kauppasumma on noin 4,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Kahoot maksaa lisäkauppasummaa enintään kuusi miljoonaa dollaria riippuen Whiteboard.fin taloudellisesta kehityksestä vuosina 2021–22. Kuva Whiteboardin verkkosivuilta.­

Norjalainen opetusalustayhtiö Kahoot on ostanut suomalaisen samalla alalla toimivan Digital Teaching Tools Finlandin. Suomalaisyhtiö on kehittänyt Whiteboard.fi-opetustyökalun.

Norjalaisyhtiön tiedotteen mukaan kauppasumma on kuusi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 4,9 miljoonaa euroa). Lisäksi Kahoot maksaa lisäkauppasummaa enintään kuusi miljoonaa dollaria riippuen Whiteboard.fin taloudellisesta kehityksestä vuosina 2021–22.

Kahoot maksaa kauppasumman käteisellä ja osakkeillaan Digital Teaching Tools Finlandin omistajille.

Whiteboard.fin teknologia on kehitetty vuonna 2016 Raaseporissa, ja kaupallisesti tuote lanseerattiin viime vuonna. Sen aktiivisten käyttäjien määrä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana yli 400 prosenttia. Alustalla on kuukaudessa noin seitsemän miljoonaa käyttäjää, joista suurin osa Yhdysvalloissa ja Britanniassa.