Miljardööri Elon Muskin haave koko maapallon kattavasta, tuhansien tietoliikenne­satelliittien ylläpitämästä internetverkosta on saanut ainakin lievän kolauksen, kun pieni ranskalaiskunta päätti asettua vastustamaan hanketta.

Pohjois-Ranskassa sijaitsevassa Saint-Senier-de-Beuvronissa asuu vain 350 ihmistä, mutta kylän kunnallisvaltuuston päätös vaikeuttaa Starlink-internetin käyttöönottoa Länsi-Euroopassa.

Kunnan maaseudulle oli määrä rakentaa useita kupolimaisia, noin kolme metriä korkeita internetsignaalin vastaanottoantenneja. Ne välittäisivät satelliittien lähettämää verkkodataa eteenpäin asiakkaille. Saint-Senier-de-Beuvrono on yksi neljästä Ranskaan suunnitellusta vastaavasta alueesta.

Paikallinen kunnallisvaltuusto kuitenkin ehti jo joulukuussa kieltää antennien rakentamisen, kertoo uutistoimisto AFP. Taustalla on pelko niiden mahdollisista vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin.

Starlinkin verkkoantenneja on määrä nousta tälle pellolle Ranskan Saint-Senier-de-Beuvroniin.­

”Tämä projekti on täysin uudenlainen. Meillä ei ole mitään tietoa näiden [antennien] signaalien vaikutuksista”, kommentoi apulaiskaupunginjohtaja Noémie Brault AFP:lle.

”Ja kun hän haluaa vielä laittaa mikrosiruja ihmisten aivoihin. Se on pelottavaa”, Brault jatkoi.

Braultin kommentti viittaa Elon Muskin Neuralink-yritykseen. Se esitteli elokuussa sian, jonka aivoihin oli asennettu hermoston toimintaa havainnoiva siru. Musk itse on väläytellyt väläytteli mahdollisuutta hyödyntää siruteknologiaa esimerkiksi ihmisten kuulovaurioiden ja unettomuuden hoitamisessa.

Paikallispoliitikko, vihreiden edustaja François Dufour on samoilla linjoilla.

”Suurjännitelinjat ovat jo näyttäneet elektromagneettisten aaltojen aiheuttamat riskit. Ne ovat häirinneet alueen maanviljelijöitä”, Dufour kommentoi AFP:lle.

”Sosiaaliset verkot, internet, ne ovat jo olemassa – – Miksi meidän pitää etsiä internetiä Kuusta?”

Pitkällä valotusjalla otettu valokuva SpaceX:n Starlink-satelliiteista Uruguayn taivaalla helmikuussa.­

Starlink on yksi Elon Muskin SpaceX-yhtiön kunnianhimoisimmista ja kiistellyimmistä hankkeista.

Sen kehittäminen alkoi vuonna 2015 ja ensimmäiset satelliitit lähetettiin Maata kiertävälle radalle vuonna 2018.

Kaikkiaan kiertoradalle aiotaan lähettää 12 000 satelliittia, mutta on todennäköistä että tulevaisuudessa satelliittien määrää halutaan kasvattaa entisestään. Kuluvan vuoden helmikuuhun mennessä satelliitteja oli lähetetty vajaat 1 200. Esimerkiksi helmikuussa avaruuteen lähti kaksi rakettia kumpikin 60 satelliitin lastilla.

Satelliittien määrä on valtava, sillä esimerkiksi Space.comin mukaan Maata kiertämään on aiemmin lähetetty yhteensä noin 9 000 satelliittia, joista 2 000 on käytössä. Useat tähtitieteilijät ovat varoittaneet, että uudet satelliitit voivat tulevaisuudessa häiritä Maassa toimivien teleskooppien havaintoja.

Elon Musk­

Satelliittiarmadan uskotaan mahdollistavan nopean, satoja megabittejä sekunnissa siirtävän internetyhteyden lähes joka puolelle maailmaa.

Verkkopalvelu ei ole virallisesti vielä myynnissä, mutta ainakin alkuvaiheessa sen kuluttajahinta on Yhdysvalloissa 99 dollaria (noin 80 euroa) kuussa. Lisäksi palvelu tarvitsee 499 dollarin (noin 410 euron) laitteiston verkkosignaalin vastaanottamiseen.

Vielä ei ole tiedossa, milloin palvelu on saatavilla Suomessa.

SpaceX lupaa Starlinkin tarjoavan tämän vuoden aikana jopa 300 Mb/s vastaavaa tiedonsiirtonopeutta. Nopeus ei ole varsinkaan Suomessa poikkeuksellinen, sillä 5g-verkkoyhteydet mahdollistavat tiedonsiirron teoreettisesti jopa 10 gigabittiä sekunnissa. Starlinkin nopeuden luvataan kuitenkin parantuvan huomattavasti satelliittien määrän kasvaessa.

Saint-Senier-de-Beuvronin kunnan epäilykset Muskin suunnitelmia kohtaan eivät tuskin ole kuin pieni hidaste Starlinkin käyttöönotolle.

Antennien rakennuksen hyväksynyt Ranskan kansallinen radiotaajuusvirasto ANFR vakuuttaa, etteivät antennit aseta ihmisiä vaaraan. Pelkästään Ranskassa on noin sata vastaavaa aluetta, joista ensimmäiset rakennettiin noin 50 vuotta sitten.

Myös antennien ranskalainen rakennuttaja uskoo, että rakennustöihin saatetaan pian päästä. Hakemus uusitaan ja sen myötä kunnan on vaikeampi estää hanketta.