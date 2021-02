Matkailu- ja ravintolapalvelut -etujärjestön toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että konkurssien määrä kasvaisi myös ilman uusia rajoituksia.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu korona-aikaan useasti. Viime keväänä ravintolat suljettiin valmiuslain avulla koronatilanteen helpottamiseksi.­

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi torstaiaamuna, että ravintolat aiotaan sulkea poikkeusolojen lainsäädännöllä kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Käytännössä sulku on samankaltainen kuin vuosi sitten keväällä, eli ruoan ulosmyynti on sallittua.

Keskeinen syy poikkeusolojen toteamiseen on ollut se, että voimassa olevan tartuntatautilain nojalla ravintoloita ei voitaisi sulkea.

Matkailu- ja ravintolapalvelualojen etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi totesi ennen hallituksen aamulla järjestämää tiedotustilaisuutta, että uutinen poikkeusolojen julistamisesta uudestaan viime kevään jälkeen on ”hyvin kylmäävä”.

”Kohta vuoden kestänyt kriisi on kohdellut alaa, yrittäjiä ja työntekijöitä kovalla kädellä. Viime vuoden lopulla tulleiden positiivisten uutisten jälkeen on valtava pettymys, että virus on taas alkanut levitä”, Lappi sanoo.

Marinin mukaan ravintolat suljetaan kolmeksi viikoksi ja sen jälkeen ne on jälleen tarkoitus avata. Marinin mukaan sulun jälkeenkin ravintoloille on luvassa muita rajoituksia, esimerkiksi asiakaspaikkamääriin ja aukioloaikoihin liittyen. Hallitus julkisti torstaina myös muita rajoituksia, jotka tulevat voimaan samalle ajanjaksolle.

Lappi korostaa, että jos ravintoloita suljetaan, se pitäisi tehdä vain välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden perusteella. Hän toteaa, että rajoituksissa pitää ottaa ainakin kolme asiaa huomioon: alueelliset erot, ravintoloiden toimintamallit ja korvauspaketti.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi.­

”Jos ravintoloiden sulkemiseen päädytään, sitä ei pidä ulottaa koko Suomeen vaan vain sinne, missä tilanne sitä vaatii.”

Marinin mukaan ravintolat aiotaan sulkea kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Perustasolla olevilla alueilla ravintoloita ei suljeta. Perustasolla olivat keskiviikkona Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirit.

Lapin mukaan olisi myös pidettävä mielessä, että ruokaravintoloiden, baarien ja karaokepubien toiminta on erilaista.

”Onko tätä tarpeen ulottaa ruokaravintoloihin? Niissä voidaan pitää etäisyyksiä, eivätkä asiakkaat liiku kovin paljon.”

Viime keväänä hallitus räätälöi ravintoloille oman tukipaketin, koska niiden toimintaa rajoitettiin valmiuslain kautta. Lapin mukaan sulkemispäätöksen yhteydessä on nytkin julkistettava samanaikaisesti korvauspaketti. Hänen mukaansa monissa muissa maissa valtio on ollut avokätisempi korvauksissaan aloille, joita on rajoitettu lailla.

”Ravintoloille on maksettava kohtuullinen korvaus sulkemisista aiheutuneista tulonmenetyksistä. Korvauksen oikeasuhteinen määrä ja nopea maksatus on olennaista. Emme vähättele tartuntatilannetta, mutta tilanne on todella huono myös alalla”, Lappi sanoo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoivat torstaina, että yrityksiä tullaan tukemaan ja rajoituksista aiheutuvia kustannuksia tullaan korvaamaan.

Ravintoloiden kannalta olennaista on se, kuinka laaja sulku on, millaisiin toimijoihin se kohdistuu ja kuinka pitkään sulku jatkuu. Paras tilanne olisi silloin, jos rajoitukset tepsivät ja ovat päästään avaamaan nopeasti uudelleen.

Lapin mukaan Euroopan esimerkkien mukaan ravintoloiden sulkeminen ei kuitenkaan yksin ratkaise tautitilanteen pahenemista, mikä johtaa siihen, että ravintolat joutuisivat pitämään ovensa kiinni hyvinkin pitkään.

”Ymmärrämme, että tilanne on vakava. Vetoan jokaiseen yritykseen ja asiakkaaseen, että nyt on aika ottaa vastuuta.”