Rahaa on. Viime vuonna Yhdysvaltain kongressi lupasi koronaviruksen runteleman talouden elvytykseen yli 3,1 biljoonaa eli 3 100 miljardia dollaria.

Maaliskuun puoliväliin mennessä kongressin demokraatit ja presidentti Joe Biden aikovat hyväksyä vielä uuden, arviolta 1 900 miljardin elvytyspaketin. Yhteensä elvytykseen on käytettävissä siis noin 4 100 miljardia. Summa on yli viisi kertaa suurempi kuin EU:n elvytysrahasto.

Tavallisille yhdysvaltalaisille raha on näkynyt esimerkiksi valtion kansalaisille maksamina šekkeinä ja korotettuina työttömyyskorvauksina, jotka viime keväänä saattoivat olla palkkaa korkeampia. Ihmisille maksettiin siitä, että he pysyisivät kotona.

Rahaa on käytetty valtavasti, ekonomisti Price V. Fishback Arizonan yliopistosta sanoo videohaastattelussa. Summat ovat niin poskettomia, että hän nauraa ääneen niistä puhuessaan.

”Tämä kaikki on kerta kaikkiaan eriskummallista.”

Fishback tuntee poikkeukselliset talousajat. Hän on erikoistunut 1930-luvun lamaan ja presidentti Franklin D. Rooseveltin New Deal -ohjelmaan, joka lisäsi valtion roolia taloudessa ja loi esimerkiksi Yhdysvaltain eläkejärjestelmän.

Roosevelt ja New Deal vilahtelivat otsikoissa ja poliitikkojen puheissa jo ennen pandemiaa, mutta kuluneen vuoden aikana niistä on puhuttu entistäkin enemmän. On aika unohtaa puheet pienestä valtiosta, sanotaan. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Tarvitaan uusi New Deal.

Fishback on eri mieltä. Valtion hätäaputöille ei ole tarvetta. Nyt pitää päästä viruksesta eroon.

”Emme tarvitse uutta New Dealia. Olemme jo paljon ohi sen, mitä New Deal saavutti.”

Pyöritellään vähän numeroita. Fishbackin mukaan New Deal nosti valtiontalouden menot noin kymmeneen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Toisen maailmansodan aikana osuus nousi 40 prosenttiin.

1970-luvulta alkaen osuus pysyi tasaisesti noin 20 prosentissa, kunnes vuoden 2008 finanssikriisi nosti sen 24 prosenttiin.

Nyt Yhdysvalloissa on noustu kymmenessä kuukaudessa noin 38 prosenttiin – mikäli kaikki elvytykseen myönnetyt rahat olisi käytetty. Bidenin paketti nostanee koko vuoden luvut noin 40 prosenttiin. Siis toisen maailmansodan tasolle.

”Viime kevään elvytyspaketti kävi järkeen”, Fishback kuitenkin sanoo.

”On ihmeellistä, että talous supistui viime vuonna lopulta vain muutaman prosentin”, Fishback sanoo.

Kiitos kuuluu hänestä suurelta osin valtion elvytykselle, mutta muutakin on tapahtunut.

Keväällä Yhdysvalloissa pantiin lähes kaikki säppiin. Kesästä alkaen tilanne oli jo toinen. Tehtaat ja rakennustyömaat avattiin. Ihmiset uskaltautuivat ostoksille. Lähinnä palveluala jatkoi kituuttamista.

Viime vuoden lopulla koko maailmantalous kärsi viruksen toisesta aallosta odotettua vähemmän, JP Morgan -pankin vanhempi maailmantalouteen keskittyvä ekonomisti Michael Hanson sanoo.

”Sulkutoimet on kohdistettu paremmin. Yritykset ja yksilöt ovat oppineet muuttamaan käytöstään niin, ettei se ole niin tuhoisaa taloudelle.”

Yhdysvalloissa työttömiä on yhä yli kymmenen miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Tammikuussa työttömyysaste oli kuitenkin enää noin 6,3 prosenttia, kun se viime huhtikuussa nousi pahimmillaan 14,8 prosenttiin.

Hanson muistuttaa, että maailmantalous supistui viime vuonna yli 3,5 prosenttia eli enemmän kuin yli 70 vuoteen. Tälle vuodelle hänen työnantajansa ennustaa kuitenkin 6,5 prosentin talouskasvua – kovinta puoleen vuosisataan.

Pankki odottaa talouskasvun nousevan Yhdysvalloissa kaksinumeroiseksi vuoden toisella neljänneksellä. Se on laskenut uuden elvytyspaketin vaikutuksen mukaan ennusteeseen.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell toppuutteli kuitenkin nousukausiodotuksia tiistaina kongressin kuulemisessa.

”Matka on vielä pitkä.”

Powell ei ota kantaa elvytyspakettiin. Hän kuitenkin rauhoitteli huolia siitä, että lisäelvytys voisi kiihdyttää inflaatiota eli hintojen nousua vaaralliselle tasolle.

”En lainkaan odota, että päädymme tilanteeseen, jossa inflaatio nousee ongelmalliselle tasolle.”

Bidenin elvytyspaketti nauttii kahtia jakautuneessa maassa poikkeuksellisen yksimielistä suosiota, ja siitä on tulossa uuden presidentin ensimmäinen suuri poliittinen voitto.

Kyselyiden mukaan noin seitsemän kymmenestä yhdysvaltalaisesta kannattaa 1,9 biljoonan pakettia. Vielä useampi eli liki 80 prosenttia tukee 1 400 dollarin eli noin 1 100 euron uutta elvytysrahaa.

”Olen ollut yllättynyt siitä, etteivät puheet säästöpolitiikasta ole kuuluneet kovemmin”, taloustieteen professori Barry Eichengreen Berkeleyn yliopistosta kirjoittaa sähköpostissa.

Kritiikki on ollut niin vaimeaa, että Eichengreenin ekonomistikollegan Fishbackin mielipide hätkähdyttää.

”Talous rullaa. En näe tarvetta isolle elvytykselle. Tärkeintä on saada rokotukset nopeasti hoidettua”, hän sanoo.

Fishbackin mielestä esimerkiksi 1 400 dollarin elvytysraha menee suurelta osin ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse. Köyhien tukemisen hän ymmärtäisi, mutta suuri osa ihmisistä on pystynyt säästämään aiemmatkin šekit.

Myös republikaanipuolue vastustaa lisäelvytystä. Tavallinen lainsäädäntö vaatii senaatissa kaikkien 50 demokraatin lisäksi kymmenen republikaanin hyväksynnän. Äänestäjien tuesta huolimatta sitä ei ole luvassa.

Siksi demokraatit runnovat paketin läpi poikkeusmenettelyn avulla. Republikaanit käyttivät aikoinaan samaa keinoa Donald Trumpin veroleikkausten hyväksymiseen.

Mitä historiallisista tuhansista miljardeista jää lopulta käteen? Muuttuuko Yhdysvaltain taloudessa tai sosiaaliturvassa jokin pysyvästi?

Toistaiseksi elvytyspaketit eivät ole tuoneet rakenteellisia muutoksia. Fishbackin mukaan suurimmat muutokset sosiaaliturvaan tehtiin työttömyyskorvauksiin. Entistä isompi joukko otettiin niiden piiriin, ja työnantajien sijaan valtio otti piikin hoitaakseen. Muutos on kuitenkin väliaikainen.

”Tähän mennessä emme ole muuttaneet järjestelmää kovin paljon.”

Biden ja demokraattien enemmistö yrittävät ujuttaa elvytyspakettiin liittovaltion minimipalkan kaksinkertaistamisen 15 dollariin tunnissa. Muutoksen läpimeno näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, minkä Biden on itsekin myöntänyt. Se olisi iso rakenteellinen muutos, jonka vaikutuksista kiistellään.

”Siinä ei ainakaan olisi kyse hätäavusta.”

Fishbackin mielestä Yhdysvaltain talous ei tarvitsekaan vallankumousta. Sen pitää vain päästä eroon koronaviruksesta.

Barry Eichengreen näkee sen sijaan uusia mahdollisuuksia. Pandemia ja valtion reaktio siihen ovat avanneet keskustelun valtion entistä kattavammasta roolista Yhdysvalloissa. Puhutaan lapsilisistä, minimipalkan korotuksista, kunnianhimoisemmasta teollisuuspolitiikasta, Eichengreen kirjoittaa HS:lle.

”Mahdollisuuksista vasta puhutaan. Mutta ilman pandemiaa keskustelu ei olisi alkanut.”