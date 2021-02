Kyseessä on ensimmäinen Ruotsissa solmittu työehtosopimus, jonka osapuolena on niin sanottu alustayritys.

Saksalainen ruoankuljetuspalvelu Foodora on sopinut allekirjoittavansa ruotsalaisen ammattiliitto Transportin kanssa työehtosopimuksen.

Asiasta kertoo ruotsalaismedia siteeraten Foodoran ja Transportin yhteistä tiedotetta. Sopimus käsittää auto-, pyörä- ja moporuokalähetit. Se tulee voimaan 1. huhtikuuta.

Kyseessä on ensimmäinen Ruotsissa solmittu työehtosopimus, jonka osapuolena on niin sanottu alustayritys. Ammattiliiton mukaan se on askel oikeaan suuntaan nopeasti kehittyvän keikkatalouden alalla, jonka työehdot ovat olleet huolenaiheena ympäri maailman.

Esimerkiksi Euroopan komissio esitteli keskiviikkona ensimmäisen ehdotuksensa alustatyöläisten työoikeuksista.

Doodoran Ruotsin-johtaja Hans Skruvfors sanoo Dagens Nyheterille (DN), että osapuolet tekivät kompromissin melkein kaikissa asioissa. Hän kuvaa sopimusta kuitenkin hyväksi molemmille osapuolille.

Transport-liiton puheenjohtaja Tommy Wreeth sanoo lehdelle, että sopimus on osittain historiallinen. Hän huomauttaa, että sopimus koskee vain Foodoraa.

Foodora ja Transport kävivät työehtosopimuksesta neuvotteluita vuoden ajan. Loppuvaiheessa neuvoteltiin muun muassa siitä, ovatko autolähetit mukana sopimuksessa vai ei.