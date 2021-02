Helsingin pörssin yleisindeksi on pudonnut aamupäivän aikana noin prosentilla.

Helsingin pörssin viikko on sujunut alavireisesti.­

Helsingin pörssin perjantai on avautunut mollivoittoisesti. Pörssin yleisindeksi on pudonnut noin prosentin torstain päätöslukemista. Yleisindeksi on pudonnut kuluvan viikon aikana yhteensä noin prosentin viime perjantain pörssin päätöslukemista.

Perjantain aikana suurimpia putoajia ovat olleet Stockmannin, Nokian ja Finnairin osakkeet. Niiden kaikkien arvosta on kadonnut perjantaina kello 12.45 mennessä yli 3 prosenttia.

Päivän suurimpiin nousijoihin kuuluvat Solteq ja Kamux. Solteqin osakkeen arvo on noussut noin 7,4 prosenttia ja Kamuxin noin 2 prosenttia.

Osakkeiden tulevaa hintakehitystä ennakoivat teknologiaosakkeiden luisun pysähtyvän Yhdysvalloissa. Teknologiaosakepainotteinen Nasdaq composite-indeksi on futuurikaupassa 0,2 prosentin nousussa ja Yhdysvaltain suuryhtiöiden kehitystä kuvaava S&P500-indeksi on noin 0,3 prosentin nousussa.