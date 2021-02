Käyttäjille pieneltä tuntuva uudistus on osa teknologiajättien yhä pahemmaksi käyvää nokittelua, kirjoittaa HS:n videotuottaja Juho-Pekka Pekonen.

Keväällä muun muassa Iphone-puhelimiin ilmestyvä käyttöjärjestelmä­päivitys on saanut Facebookin sotajalalle.

Taustalla on teknologiayhtiö Applen ilmoitus ominaisuudesta, jonka avulla käyttäjät voivat estää mainostajia seuraamasta heitä sovellusten välillä. Facebook pyrkii nyt kiihkeästi kampanjoimaan muutosta vastaan.

HS listasi, mistä tapauksessa on kyse.

Päivitys parantaa tietoisuutta sovelluksien tekemästä seurannasta

Tulevien kuukausien aikana Apple aikoo tuoda laitteisiinsa päivityksen, joka muuttaa tapaa, jolla käyttäjien tietoja annetaan sovelluksien kehittäjille. Ominaisuuden on määrä tulla puhelimien ja tablettien sekä Applen tv-käyttöjärjestelmän 14.5-versioihin.

Käytännössä Apple vaatii laitteisiin asennettuja sovelluksia lähettämään push-ilmoituksen. Siinä käyttäjät voivat pyytää sovellusta estämään mainostajia seuraamasta heitä sovellusten välillä. Sovelluksen kehittäjä voi myös perustella, miksi seurantaa tehdään.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook esitteli ominaisuutta Twitterissä joulukuussa:

Apple perustelee muutosta tietoturvan parantamisella.

Käyttäjille uudistus voi vaikuttaa pieneltä, sillä vaikka monet sovellukset keräävät sijainti- ja verkkoselaustietoja, voi toiminnot kytkeä jo nyt pois sovellusten asetuksista.

Applen mukaan ihmiset eivät kuitenkaan ole usein tietoisia seurannasta, sillä sen yksityiskohdista kerrotaan pitkissä ja helposti lukematta hyväksyttävissä käyttäjäehdoissa.

Sovelluksen käyttäjät saattavat siis helposti tulla hyväksyneensä puhelimen sijainnin ja sähköpostiosoitteen jakamisen kolmannen osapuolen yritysten kanssa. Lisäksi sovelluksissa voi olla ominaisuuksia, joiden avulla mainostajat saavat käsiinsä myös muiden sovelluskehittäjien keräämiä tietoja.

Tätä seurantatietoa sovellus saattaa lopulta jakaa mainostajille, jotka voivat näyttää sovelluksessa kohdennettuja mainoksia: esimerkiksi nuoret miehet voivat saada nähtäväkseen enemmän teknologiamainoksia.

Jos käyttäjä estää tämän seurannan, ei se näy hänelle merkittävinä muutoksina. Riippuu käyttäjästä, kuinka paljon mainoksiin kiinnittää huomiota.

Suurille mainosmyyjille, kuten Facebookille, seurannan estäminen ei kuitenkaan ole mieluista.

” Facebook ei halua antaa Applelle pikkusormea.

Applen ja Facebookin ansaintamallit ovat päinvastaiset: Facebook kerää tulonsa mainostajilta ja Apple saa kymmeniä miljardeja dollareja sovellusmyynnillä.­

Muutos voi tulla Facebookille kalliiksi

Maksuttomat sovellukset näyttävät usein mainoksia rahoittaakseen toimintansa ja kehitystyötä. Lähes kaikki Facebookin tulovirta tulee mainonnasta ja niiden kohdentaminen on siksi ehdottoman tärkeä osa yhtiön strategiaa.

Facebook näyttääkin julistaneen lähes täyden sodan Applea vastaan: se osti syksyllä mainostilaa muun muassa The Wall Street Journalista, The New York Timesista sekä The Washington Postista kritisoidakseen Applen tekemiä muutoksia.

Viime torstaina yhtiö julkisti kampanjavideon, jossa se selittää, miksi kohdennetut mainokset hyödyttävät kaikkia. Videon voi katsoa tämän artikkelin kärjestä.

Analyytikoiden mukaan Applen tietoturva­muutokset voivat iskeä jopa seitsemän prosentin loven Facebookin tuloihin. Kyse olisi jopa sadoista miljoonista dollareista, sillä pelkästään Facebookin edellisen vuosineljänneksen voitto oli 11,2 miljardia dollaria (noin 9,3 miljardia euroa).

Facebookin tietoturva-asioista vastaava johtaja Steve Satterfield arvioi yhdysvaltalaiselle julkisen palvelun NPR-uutissivustolle, että Applen tuoma uudistus haavoittaa Facebookin ja muiden mainosrahoitteisten palveluiden ansaintamallia.

”Tällä lannistavalla toimenpiteellä on todellinen vaikutus internetiin sellaisena kuin me sen tunnemme. Siirrymme yhä enemmän maksullisiin palveluihin”, Satterfield kommentoi NPR:lle.

Käyttäjien turvallisuushuoliin Facebook voi vastata kertomalla, että yhtiö tarjoaa sivustollaan työkalun, jolla voi tarkastella ja poistaa yhteisöpalvelun kolmansilta osapuolilta keräämää dataa.

Toisaalta Facebookin julkisuuskuva on edelleen säröillä vuonna 2018 paljastuneen tietoturvakohun takia. Tuolloin paljastui, että konsulttiyhtiö Cambridge Analytica oli hankkinut ja käyttänyt lähes 90 miljoonan Facebookin käyttäjän tietoja ilman lupaa. Facebook joutui maksamaan tietojen laittomasta jakamisesta Yhdysvalloissa noin 4,4 miljardin euron korvauksen.

Taustalla myös Applen taloudellinen hyöty

Vaikka Apple puhuu tietoturvasta, on kyse muustakin.

Facebook on nostanut esille, että Apple hyötyy, jos ihmiset ostavat enemmän maksullisia – eli ilman mainoksia rahoituksensa saavia – sovelluksia.

Applen ja Facebookin ansaintamallit ovat toistensa vastakohtia: siinä missä Facebook tarjoaa palvelunsa ilmaiseksi ja kerää tulonsa mainostajilta, saa Apple kymmeniä miljardeja dollareja sovellusmyynnillä.

Applen App Store -sovelluskaupan bruttomyynti oli vuonna 2020 yli 60 miljardia dollaria, arvioivat CNBC:n haastattelemat analyytikot. Apple kerää myynnistä 30 prosentin välityspalkkion. Hiljattain yhtiö tosin laski palkkionsa määrää 15 prosenttiin alle miljoona dollaria vuodessa kaupassaan ansaitseville julkaisijoille.

Facebook syyttää siis Applea yrityksestä polkea mainosrahoitteisia yhtiöitä ja ohjata kuluttajia ostamaan maksullisia sovelluksia.

Applen Tim Cook on vastannut kritiikkiin samalla mitalla.

”Vaikuttaa, ettei mikään tieto ole liian yksityistä tai henkilökohtaista joutuakseen tutkittavaksi, kaupallistettavaksi ja koottavaksi 360-asteiseksi näkymäksi elämästäsi”, Cook kommentoi tietoturvakonferenssissa tammikuussa.

Voit katsoa koko kannanoton alla olevalta Youtube-videolta:

EU:kin pyrkii säätelemään teknologiajättejä

Facebookin ja Applen nokittelu tapahtuu aikana, jolloin kumpikin yhtiö on joutunut myös lainsäätäjien hampaisiin.

Joulukuussa EU-komissio esitteli lakipaketin, joka sisältää erityissääntelyä isoimmille teknologiayhtiöille. Ne voisivat joutua maksamaan jopa kymmenen prosenttia vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdostaan sakkona vakavista säännösrikkomuksista.

EU haluaa näin varmistaa, että palvelut ovat turvallisia. Tarkoituksena on myös, että Euroopassa toimivat yritykset voivat kilpailla verkossa vapaasti ja tasapuolisesti.

Tuolloinkin Facebook käänsi asian taisteluksi Apple vastaan.

”Apple hallitsee kokonaista ekosysteemiä laitteesta sovelluskauppaan ja sovelluksiin saakka. Se käyttää tätä valtaansa vahingoittaakseen kehittäjiä ja kuluttajia sekä suuria alustoja kuten Facebookia”, kommentoi Facebookin tiedottaja uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kovasta kritiikistä huolimatta Apple tuskin perääntyy kannastaan seurantatoimien tuomisesta paremmin kuluttajien tietoisuuteen. Pahemmatkaan tietoturvaskandaalit eivät ole estäneet Facebookin voittokulkua, joten tuleva päivitys ei välttämättä ole yhtä paha isku kuin yhtiö antaa ymmärtää.

Lopulta kyse onkin ehkä siitä, ettei Facebook halua antaa Applelle pikkusormea. Mitä jos Apple päättää parin vuoden päästä kiristää tietoturva­politiikkaansa entisestään?

Kirjoittaja on HS:n videotuottaja.