Teslan halvin malli maksaa moninkertaisesti enemmän kuin GM:n ja kiinalaisyhtiöiden valmistama sähköauto.

Viime vuonna lanseerattu halpasähköauto Hongguang Mini EV tekee kauppansa Kiinassa. Tammikuussa mallin Kiinan-myynti oli liki kaksinkertainen Teslaan verrattuna, kertoo BBC.

Halpasähköautot valmistaa yhdysvaltalaisen General Motorsin, Kiinan valtion omistaman Saic Motorin ja autoyhtiö Wulingin yhteisyritys. Suosituin perusmalli maksaa reilut 3 700 euroa ja ilmastoinnin kanssa auton hinta on hieman yli 4 100 euroa.

Autoja myytiin Kiinassa yhteensä 25 778 kappaletta tammikuussa. Teslan Shanghain tehtaassa valmistettavaa Model 3 -mallia myytiin 13 843 kappaletta. Kiina on Teslan toiseksi tärkein markkina Yhdysvaltain jälkeen.

Kiinassa ”kansan kulkuvälineenä” markkinoitu sähköauto on pienikokoinen, vaikka autoon on tarkoitus mahtua neljä matkustajaa. Autoa on arvioitu ostettavan pikemminkin hitaampien kaksi- ja kolmipyöräisten sähkökulkuneuvojen kuin auton korvaajaksi.

Auton enimmäisnopeus on 100 kilometriä tunnissa. Myös sen akun kestävyys jää reilusti jälkeen Teslan malleista, joista halvin maksaa Kiinassa reilut 32 000 euroa.

Kiinan valtio kannustaa kansalaisia hankkimaan edullisia sähköautoja. Auton rekisteröinti on BBC:n mukaan helpompaa ja nopeampaa kuin tavallisen bensiiniauton kanssa.

HS kertoi maanantaina, että Suomessa sähköautojen ja ladattavien hybridien käyttö on yleisintä hyvätuloisten ihmisten asuinalueilla.

Tämä johtuu osittain siitä, että sähköautot ja ladattavat hybridit ovat usein myös niin sanottuja perinteisempiä henkilöautoja kalliimpia.