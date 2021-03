Elinkeinoelämä esittää poikkeusoloista kärsiville yrityksille verohelpotuksia ja lisää rahaa – tällainen on EK:n viiden tehotoimen lista

”Hallituksen ankarille rajoituspäätöksille on perusteet pandemian kiihtyessä. On kuitenkin välttämätöntä, että hallitus tekee samassa tahdissa päätöksiä myös siitä, kuinka kompensoida rajoitusten aiheuttamaa iskua”, sanoo EK:n Petri Vuorio.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vaatii hallitukselta kriisitoimia, joiden avulla autetaan koronaviruksesta johtuvista poikkeusoloista kärsiviä yrityksiä.

EK esittää hallitukselle viiden keinon listan, jolla suomalaisyritykset toipuvat koronapandemiasta mahdollisimman hyvin. Toimien avulla lievennettäisiin etujärjestön mielestä iskua pienten ja keskisuurten yritysten työnantajille.

”Hallituksen ankarille rajoituspäätöksille on perusteet pandemian kiihtyessä. On kuitenkin välttämätöntä, että hallitus tekee samassa tahdissa päätöksiä myös siitä, kuinka kompensoida rajoitusten aiheuttamaa iskua pk-työnantajille. Kohtuuttoman monien pk-yritysten ja niiden työpaikkojen tulevaisuus on katkolla”, sanoo EK:n pk-johtaja Petri Vuorio tiedotteessa.

Toimet liittyvät niin sanottuun ”sulkutilaan”, josta hallitus puhui viime viikon lopulla.

”Hallitus on linjannut, että Suomessa toteutetaan 8. maaliskuuta alkava kolmen viikon mittainen sulkutila, joka päättyy 28. maaliskuuta”, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd) viime torstaina.

Käytännössä hallitus aikoo siihen liittyen tuoda eduskuntaan esityksen, joka sulkisi ravintolat maaliskuussa kolmeksi viikoksi miltei koko Suomessa. Suunnitelman toteutuminen ei ole aivan itsestään selvää: asiasta päättää eduskunta, ja esityksen on saatava myös perustuslakivaliokunnan hyväksyntä.

Lue lisää: Hallitus linjasi Suomeen ”sulkutilan”, sanoi pääministeri Marin, mutta oikeasti hallitus ei niin tehnyt

Näillä keinoilla yritykset koronaviruksesta ja uusista rajoituksista EK:n mielestä toipuisivat

Askel 1: Täsmätuki eniten kärsiville toimialoille

EK esittää ravintolayrittäjille ja muille sulkutoimien kohteena oleville yrityksille tukea, joka kattaisi enimmillään 100 prosenttia sulkutilan aikaisista kiinteistä joustamattomista kustannuksista. Tällaista tukea käytettiin esimerkiksi Tanskassa viime keväänä. Tuet tulisi ulottaa EK:n mielestä myös ”sulkutilan” aikaisiin palkkakustannuksiin siltä osin kuin niiden vastikkeeksi ei ole tarjolla työtä.

Askel 2: Kustannustukiohjelmat käyttöön nopeutetusti ja uusilla ehdoilla

EK:n mielestä kustannustuen kolmatta rahoituskierrosta on aikaistettava ja haku avattava maaliskuun aikana. Hallitus hyväksyi tuen toisen kierroksen käyttöönoton joulukuun puolivälin tienoilla. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on supistunut koronavirusepidemian vuoksi vähintään 30 prosenttia.

EK:n mielestä liikevaihdon laskukriteeri tulee alentaa 20 prosenttiin. Sen mielestä myös kiinteiden kustannusten omavastuuta on laskettava. EK:n arvion mukaan kustannustuesta tarvitaan vielä neljäskin rahoituskierros. EK toivoo myös, että suuria tappioita kärsineitä isoja työllistäjäyrityksiä pitäisi myös tukea kustannustukea korkeammilla tukisummilla.

Askel 3: Pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuettava määräaikaseilla alv-alennuksella

Etujärjestö toivoo, että arvonlisäveron 10 ja 14 prosentin verokannat on laskettava 5 prosenttiin, kun yritystoiminta taas avautuu. Tällainen alv-ale auttaisi etenkin matkailu- ja ravintola-alaa. EK:n mielestä yritysverotuksessa pitäisi ottaa käyttöön myös tappiontasaus, jolla yritykset voisivat saada tänä vuonna veronpalautusta viime vuoden tappioidensa perusteella.

Askel 4: Tukien rinnalle luotava jälleenrakennusvaiheen rahoitusmuotoja

EK:n mielestä yritykset tarvitsevat myös muita työkaluja kuin suoraa tukea. Yksi keino tähän voisi olla pääomalaina. Se ja muut vastaavat työkalut voisivat vahvistaa kriisistä nousevien yritysten taseita. Esimerkiksi Saksassa on käytössä tällaisia toimia.

Askel 5: Suomen huolehdittava, että vientiyritykset ovat hyvissä asemissa, kun globaali toipuminen koronasta alkaa

Elinkeinoelämän etujärjestö vaatii muun muassa Business Finlandille riittäviä vienninedistämisresursseja. EK:n mielestä Suomen pitää vahvistaa myös esimerkiksi Visit Finlandin ulkomailla tapahtuvaa markkinointia.