Keskusjohtoisen Caverionin taival on ollut melkoista taapertamista, ja nyt yhtiö vaihtaa toimitusjohtajaa – suuri kysymys on: muuttuuko mikään?

Suuromistaja Antti Herlinin luottomies Ari Lehtoranta vaihtui väliaikaiseen toimitusjohtajaan Mats Paulssoniin, mutta ongelmat jäivät, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste.

Caverionin logo Helsingissä. Kiinteistötekniikkaprojekteja ja teollisuuden palveluita tekevän Caverionin pörssitaival on ollut vaivalloinen.­

Kiinteistöteknikkayhtiö Caverion ilmoitti helmikuun viimeisenä päivänä toimitusjohtaja Ari Lehtorannan jättävän toimitusjohtajan tehtävät.

Caverionin hallitus nimitti samalla hallituksen puheenjohtajan Mats Paulssonin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja kertoi, että rekrytointiprosessi uuden toimitusjohtajan nimittämiseksi on aloitettu.

Caverionin taival on ollut melkoista taapertamista. Miksi Lehtoranta meni vaihtoon?

Syytä kannattaa etsiä Caverionin historiasta.

Caverion eriytettiin itsenäiseksi pörssiyhtiöksi YIT:stä vuonna 2013, kun kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluihin erikoistuneen yhtiön uskottiin pystyvän kasvamaan paremmin itsenäisenä pörssiyhtiönä. Liikevaihto oli silloin 2,6 miljardin euron luokkaa.

Sittemmin Caverionin taloyhtiöissä tekemät sähkö-, putki- ja ilmanvaihtotöiden teko ja huolto sekä markkinoiden valtaaminen ja kannattavuuden ylläpitäminen on osoittanut yhtiölle odotettua vaikeammaksi.

Nyt liikevaihto on 2,1 miljardin euron hujakoilla.

Yksi Caverionin kohtalonhetkistä oli näin jälkikäteen arvioiden ruotsalaisen Fredrik Strandin valinta yhtiön toimitusjohtajaksi 2014.

Strandin johdolla Caverion ryhtyi keskittämään nopeasti toimintoja keskusjohtoisiksi.

Se ei toiminut, ja Strand sai lähteä 2016.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi talon sisältä valittu Sakari Toikkanen karsi nopeasti 150-hengen kokoiseksi paisuneen keskusjohdon noin sadan hengen kokoluokkaan.

Seuraavaksi Caverionin toimitusjohtajaksi valittiin Caverionin silloinen hallituksen puheenjohtaja Ari Lehtoranta, joka palasi Tampereelta Nokian Renkaiden toimitusjohtajan pestistä takaisin kotiseudulleen pääkaupunkiseudulle.

Lehtoranta oli tehnyt näyttävän uran hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneessa vuosina 2010–2014 toimittuaan sitä ennen Nokian johtajana.

Isot laivat eivät käänny nopeasti, ja Caverionin kulusäästöissä ja projekteissa ilmeni yhä edelleen monenlaisia ongelmia.

Yhtiön kehittämistä ja prosesseja hallinnoivan keskusjohdon koon kerrotaan senkin nousseen taas 130 hengen kokoluokkaan.

Työntekijämäärä sen sijaan väheni 2 500 hengellä 17 500:sta työntekijästä noin 15 000 työntekijään.

Toimialallakin on ollut vaikeuksia, mutta samaan aikaan esimerkiksi Caverionin ruotsalaiset kilpailijat kuten Bravida ja Instalco kasvavat ja kannattavat.

Tyypillistä näille menestyjille ainakin Ruotsissa on se, että toiminnat on lokalisoitu ja keskusjohdon koko on vedetty minimiin.

Caverion nimitti Lehtorannan sijaan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi jälleen Caverionin hallituksen puheenjohtajan eli nyt Mats Paulssonin.

Päätös on sikäli merkillepantava, että yhtiössä on myös varatoimitusjohtaja Thomas Hietto, joka nimitettiin tehtäväänsä noin 1,5 vuotta sitten.

Hietto on tehnyt mittavan työuran Koneessa.

Voi kysyä, miksi Hiettoa ei nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kaikkien seuraavien toimitusjohtajakandidaattien halutaan ponnistavan tehtävään samalta viivalta.

On siis liian aikaista vetää tapahtuneesta johtopäätöksiä siitä, aikovatko yhtiön omistajat tehdä yhtiössä jonkinlaisen suuremman strategiamuutoksen.

Caverionin suurin omistaja on Antti Herlin, joka on Koneen pääomistaja ja Helsingin Sanomia kustantavan Sanoman suuromistaja.

Antti Herlin omistaa Caverionista vajaat 15 prosenttia.

Toiseksi suurin omistaja on Henrik Ehrnroothin perhe, jonka sijoitusyhtiö omistaa yhtiöstä runsaat 10 prosenttia.