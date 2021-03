Danone aikoo tämän vuoden aikana myydä osuutensa China Mengniu Dairy -yhtiöstä.

Erityisesti jogurteistaan tunnettu elintarvikejätti Danone on aikeissa myydä osuutensa kiinalaisesta meijerialan China Mengniu Dairy -yhtiöstä, kertoo Bloomberg.

Ranskalaisen Danonen osuus yhtiöstä on tällä hetkellä 9,8 prosenttia. Noin 850 miljoonan euron arvoiset osakkeet ovat epäsuorassa omistuksessa ja myyntiaikeiden vuoksi ne siirretään suoraan omistukseen. Kaupan tuottoja palautetaan osakkeenomistajille myöhemmin toteutettavan takaisinosto-ohjelman kautta.

Danone ryhtyi tarkastelemaan toimintansa kasvua ja kannattavuutta laajemmin viime lokakuussa. Tuolloin yhtiö ilmoitti myyvänsä pienempää liiketoimintaansa, kuten Vega-proteiinijauheet ja Argentiinan toiminnot.

Danonen toimitusjohtajan Emmanuel Faberin mukaan yhtiön tarkoituksena on luopua sellaisesta toiminnasta ja omaisuudesta, josta ei synny kannattavaa kasvua. Yhtiön osake halpeni viime vuonna neljänneksen, mikä on kasvattanut Faberin paineita onnistua. Osa Danonen institutionaalisista omistajista on jo vaatinut yhtiötä vaihtamaan toimitusjohtajaa.

Talousjohtajan Juergen Esserin mukaan Kiinan-sijoituksesta luopuminen on yksi askel parantaa osakkeenomistajien tuottoja ”kurinalaisen pääoman allokoinnin kautta”.

Danone sijoitti Mengniuun vuonna 2013. Toissavuonna osakkuus tuotti Danonelle 57 miljoonaa euroa.

Pariisin pörssiin listatun Danonen osake oli 57,4 euron hinnalla 1,66 prosentin nousussa maanantaina kello 10.07 Suomen aikaa.