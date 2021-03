Käytettyjen autojen kauppa on ollut alkuvuonna viime vuotta vaisumpaa.

Uusien henkilöautojen kaupan koronasukellus näyttäisi olevan tasaantumassa, selviää helmikuun ensirekisteröintitiedoista.

Autoalan tiedotuskeskuksen maanantaina julkaisemien tilastojen mukaan helmikuussa rekisteröitiin yhteensä 8 170 uutta henkilöautoa, mikä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tammi–helmikuussa henkilöautoja on ensirekisteröity 17 545, joka on kahdeksan prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

”Ensirekisteröintien määrä ei ole vielä elpynyt koronatilannetta edeltäneelle tasolle. Uusien autojen tilauskanta jäi viime vuonna selvästi normaalista tasostaan”, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

Koronakriisi alkoi vaikuttaa ensirekisteröinteihin viime vuoden maaliskuussa ja vaikutus oli suurimmillaan huhti–kesäkuussa.

Ladattavien autojen rekisteröintien kasvu jatkui myös helmikuussa, sillä noin 21,4 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia hybridejä ja 4,4 prosenttia täyssähköautoja. Noin 61 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta.

Käytettyjä henkilöautoja myytiin helmikuussa noin 45 376. Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin helmikuussa 4,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa ja 6,8 prosenttia kuin viime vuoden tammi–helmikuussa.

Käytettyjen henkilöautojen kysynnän trendi seuraa uusien autojen kaupan trendiä. Uuden ja käytetyn auton kaupan välillä on yhteys, sillä uuden auton ostajalta vapautuu useimmiten käytetty auto automarkkinoille.

Uusien pakettiautojen rekisteröinnit laskivat helmikuussa noin 2,8 prosenttia 990:een ja uusien kuorma-autojen rekisteröinnit 17,8 prosenttia 254:ään.

Uusien linja-autojen rekisteröinnit ovat edelleen ennätyksellisen alhaalla. Uusia linja-autoja rekisteröitiin helmikuussa vain 10, joka on runsaat 41 prosenttia viime vuoden helmikuuta vähemmän. Koronatilanne on syönyt uusien linja-autojen kysyntää.